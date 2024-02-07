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Учения НАТО Nordic Response в Скандинавии чреваты эскалацией, заявил МИД - РИА Новости, 07.02.2024
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16:11 07.02.2024 (обновлено: 16:24 07.02.2024)
https://ria.ru/20240207/ucheniya-1925963407.html
Учения НАТО Nordic Response в Скандинавии чреваты эскалацией, заявил МИД
Учения НАТО Nordic Response в Скандинавии чреваты эскалацией, заявил МИД - РИА Новости, 07.02.2024
Учения НАТО Nordic Response в Скандинавии чреваты эскалацией, заявил МИД
Военные учения Nordic Response, которые планируется провести на севере Норвегии, а также в Финляндии и Швеции, будут чреваты эскалацией напряженности и не... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T16:11
2024-02-07T16:24
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
нато
россия
мария захарова
норвегия
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Военные учения Nordic Response, которые планируется провести на севере Норвегии, а также в Финляндии и Швеции, будут чреваты эскалацией напряженности и не останутся без ответа России, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Учения Nordic Response 24 пройдут в северных районах Финляндии, Норвегии и Швеции с 4 по 15 марта 2024 года. В общей сложности в учениях примут участие около 20 тысяч военнослужащих из 14 стран. Эти учения будут частью учений НАТО Steadfast Defender."Очередные милитаристские действия норвежских властей чреваты дополнительной эскалацией напряженности в Евроарктическом регионе. Кроме того, наносят ущерб безопасности самой Норвегии, фактически добровольно отказывающейся от собственных независимости и суверенитета", - сказала Захарова на брифинге для СМИ.Она подчеркнула, что Россия "не оставит без ответа наращивание военного потенциала НАТО у своих границ. РФ "будет предпринимать адекватные оборонительные меры для купирования угроз своей национальной безопасности".
https://ria.ru/20240207/problemy-1925739967.html
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), нато, россия, мария захарова, норвегия, финляндия
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), НАТО, Россия, Мария Захарова, Норвегия, Финляндия
Учения НАТО Nordic Response в Скандинавии чреваты эскалацией, заявил МИД

Захарова: учения НАТО Nordic Response в Скандинавии чреваты эскалацией

© Фото : NATOУчения НАТО в Норвегии
Учения НАТО в Норвегии - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© Фото : NATO
Учения НАТО в Норвегии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Военные учения Nordic Response, которые планируется провести на севере Норвегии, а также в Финляндии и Швеции, будут чреваты эскалацией напряженности и не останутся без ответа России, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Учения Nordic Response 24 пройдут в северных районах Финляндии, Норвегии и Швеции с 4 по 15 марта 2024 года. В общей сложности в учениях примут участие около 20 тысяч военнослужащих из 14 стран. Эти учения будут частью учений НАТО Steadfast Defender.
"Очередные милитаристские действия норвежских властей чреваты дополнительной эскалацией напряженности в Евроарктическом регионе. Кроме того, наносят ущерб безопасности самой Норвегии, фактически добровольно отказывающейся от собственных независимости и суверенитета", - сказала Захарова на брифинге для СМИ.
Она подчеркнула, что Россия "не оставит без ответа наращивание военного потенциала НАТО у своих границ. РФ "будет предпринимать адекватные оборонительные меры для купирования угроз своей национальной безопасности".
Норвежские солдаты усиленного передового присутствия НАТО - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
"Выводы пугают". В НАТО вскрылись проблемы перед "войной с Россией"
Вчера, 08:00
 
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)НАТОРоссияМария ЗахароваНорвегияФинляндия
 
 
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