https://ria.ru/20240207/ucheniya-1925963407.html

Учения НАТО Nordic Response в Скандинавии чреваты эскалацией, заявил МИД

Учения НАТО Nordic Response в Скандинавии чреваты эскалацией, заявил МИД - РИА Новости, 07.02.2024

Учения НАТО Nordic Response в Скандинавии чреваты эскалацией, заявил МИД

Военные учения Nordic Response, которые планируется провести на севере Норвегии, а также в Финляндии и Швеции, будут чреваты эскалацией напряженности и не... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T16:11

2024-02-07T16:11

2024-02-07T16:24

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

нато

россия

мария захарова

норвегия

финляндия

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Военные учения Nordic Response, которые планируется провести на севере Норвегии, а также в Финляндии и Швеции, будут чреваты эскалацией напряженности и не останутся без ответа России, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Учения Nordic Response 24 пройдут в северных районах Финляндии, Норвегии и Швеции с 4 по 15 марта 2024 года. В общей сложности в учениях примут участие около 20 тысяч военнослужащих из 14 стран. Эти учения будут частью учений НАТО Steadfast Defender."Очередные милитаристские действия норвежских властей чреваты дополнительной эскалацией напряженности в Евроарктическом регионе. Кроме того, наносят ущерб безопасности самой Норвегии, фактически добровольно отказывающейся от собственных независимости и суверенитета", - сказала Захарова на брифинге для СМИ.Она подчеркнула, что Россия "не оставит без ответа наращивание военного потенциала НАТО у своих границ. РФ "будет предпринимать адекватные оборонительные меры для купирования угроз своей национальной безопасности".

https://ria.ru/20240207/problemy-1925739967.html

россия

норвегия

финляндия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), нато, россия, мария захарова, норвегия, финляндия