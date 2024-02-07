https://ria.ru/20240207/ucheniya-1925963407.html
Учения НАТО Nordic Response в Скандинавии чреваты эскалацией, заявил МИД
Учения НАТО Nordic Response в Скандинавии чреваты эскалацией, заявил МИД - РИА Новости, 07.02.2024
Учения НАТО Nordic Response в Скандинавии чреваты эскалацией, заявил МИД
Военные учения Nordic Response, которые планируется провести на севере Норвегии, а также в Финляндии и Швеции, будут чреваты эскалацией напряженности и не... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T16:11
2024-02-07T16:11
2024-02-07T16:24
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нато
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Военные учения Nordic Response, которые планируется провести на севере Норвегии, а также в Финляндии и Швеции, будут чреваты эскалацией напряженности и не останутся без ответа России, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Учения Nordic Response 24 пройдут в северных районах Финляндии, Норвегии и Швеции с 4 по 15 марта 2024 года. В общей сложности в учениях примут участие около 20 тысяч военнослужащих из 14 стран. Эти учения будут частью учений НАТО Steadfast Defender."Очередные милитаристские действия норвежских властей чреваты дополнительной эскалацией напряженности в Евроарктическом регионе. Кроме того, наносят ущерб безопасности самой Норвегии, фактически добровольно отказывающейся от собственных независимости и суверенитета", - сказала Захарова на брифинге для СМИ.Она подчеркнула, что Россия "не оставит без ответа наращивание военного потенциала НАТО у своих границ. РФ "будет предпринимать адекватные оборонительные меры для купирования угроз своей национальной безопасности".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), нато, россия, мария захарова, норвегия, финляндия
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), НАТО, Россия, Мария Захарова, Норвегия, Финляндия
Учения НАТО Nordic Response в Скандинавии чреваты эскалацией, заявил МИД
Захарова: учения НАТО Nordic Response в Скандинавии чреваты эскалацией
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Военные учения Nordic Response, которые планируется провести на севере Норвегии, а также в Финляндии и Швеции, будут чреваты эскалацией напряженности и не останутся без ответа России, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Учения Nordic Response 24 пройдут в северных районах Финляндии, Норвегии и Швеции с 4 по 15 марта 2024 года. В общей сложности в учениях примут участие около 20 тысяч военнослужащих из 14 стран. Эти учения будут частью учений НАТО
Steadfast Defender.
"Очередные милитаристские действия норвежских властей чреваты дополнительной эскалацией напряженности в Евроарктическом регионе. Кроме того, наносят ущерб безопасности самой Норвегии, фактически добровольно отказывающейся от собственных независимости и суверенитета", - сказала Захарова на брифинге для СМИ.
Она подчеркнула, что Россия "не оставит без ответа наращивание военного потенциала НАТО у своих границ. РФ "будет предпринимать адекватные оборонительные меры для купирования угроз своей национальной безопасности".
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