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Житель Первоуральска убил парализованную жену и покончил с собой - РИА Новости, 07.02.2024
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15:52 07.02.2024 (обновлено: 15:53 07.02.2024)
https://ria.ru/20240207/ubiystvo-1925958459.html
Житель Первоуральска убил парализованную жену и покончил с собой
Житель Первоуральска убил парализованную жену и покончил с собой - РИА Новости, 07.02.2024
Житель Первоуральска убил парализованную жену и покончил с собой
Житель Первоуральска Свердловской области убил парализованную жену и покончил с собой, сообщает региональное управление СК РФ. РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T15:52
2024-02-07T15:53
происшествия
первоуральск
свердловская область
россия
валерий горелых
следственный комитет россии (ск рф)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 фев – РИА Новости. Житель Первоуральска Свердловской области убил парализованную жену и покончил с собой, сообщает региональное управление СК РФ. По информации ведомства, тела 40-летних супругов с признаками насильственной смерти были обнаружены 4 февраля в квартире дома по улице Прокатчиков. Возбуждено уголовное дело об убийстве. "При осмотре места происшествия признаков нахождения в квартире в момент случившегося каких-либо иных лиц не установлено. По предварительным данным, мужчина убил свою супругу, после чего свел счеты с жизнью", – говорится в сообщении. Как уточняет журналистам начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, тела обнаружил родственник погибших, который, проживая в другом городе, был обеспокоен, что семейная пара долго не выходит на связь. "Прибыв в Первоуральск, мужчина при помощи соседей проник в запертую изнутри квартиру и обнаружил бездыханные тела двух человек, о чем сразу же сообщил в территориальный отдел МВД", – сказал Горелых. Местные СМИ пишут, что женщина, убитая супругом, болела и была парализована, у пары остались двое детей, младшему из которых 14 лет.
https://ria.ru/20240122/ubiystvo-1922790593.html
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происшествия, первоуральск, свердловская область, россия, валерий горелых, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Первоуральск, Свердловская область, Россия, Валерий Горелых, Следственный комитет России (СК РФ)
Житель Первоуральска убил парализованную жену и покончил с собой

Житель Первоуральска убил парализованную жену, а после покончил с собой

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 фев – РИА Новости. Житель Первоуральска Свердловской области убил парализованную жену и покончил с собой, сообщает региональное управление СК РФ.
По информации ведомства, тела 40-летних супругов с признаками насильственной смерти были обнаружены 4 февраля в квартире дома по улице Прокатчиков. Возбуждено уголовное дело об убийстве.
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"При осмотре места происшествия признаков нахождения в квартире в момент случившегося каких-либо иных лиц не установлено. По предварительным данным, мужчина убил свою супругу, после чего свел счеты с жизнью", – говорится в сообщении.
Как уточняет журналистам начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, тела обнаружил родственник погибших, который, проживая в другом городе, был обеспокоен, что семейная пара долго не выходит на связь. "Прибыв в Первоуральск, мужчина при помощи соседей проник в запертую изнутри квартиру и обнаружил бездыханные тела двух человек, о чем сразу же сообщил в территориальный отдел МВД", – сказал Горелых.
Местные СМИ пишут, что женщина, убитая супругом, болела и была парализована, у пары остались двое детей, младшему из которых 14 лет.
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ПроисшествияПервоуральскСвердловская областьРоссияВалерий ГорелыхСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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