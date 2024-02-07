https://ria.ru/20240207/ubiystvo-1925958459.html

Житель Первоуральска убил парализованную жену и покончил с собой

Житель Первоуральска убил парализованную жену и покончил с собой - РИА Новости, 07.02.2024

Житель Первоуральска убил парализованную жену и покончил с собой

Житель Первоуральска Свердловской области убил парализованную жену и покончил с собой, сообщает региональное управление СК РФ. РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T15:52

2024-02-07T15:52

2024-02-07T15:53

происшествия

первоуральск

свердловская область

россия

валерий горелых

следственный комитет россии (ск рф)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 фев – РИА Новости. Житель Первоуральска Свердловской области убил парализованную жену и покончил с собой, сообщает региональное управление СК РФ. По информации ведомства, тела 40-летних супругов с признаками насильственной смерти были обнаружены 4 февраля в квартире дома по улице Прокатчиков. Возбуждено уголовное дело об убийстве. "При осмотре места происшествия признаков нахождения в квартире в момент случившегося каких-либо иных лиц не установлено. По предварительным данным, мужчина убил свою супругу, после чего свел счеты с жизнью", – говорится в сообщении. Как уточняет журналистам начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, тела обнаружил родственник погибших, который, проживая в другом городе, был обеспокоен, что семейная пара долго не выходит на связь. "Прибыв в Первоуральск, мужчина при помощи соседей проник в запертую изнутри квартиру и обнаружил бездыханные тела двух человек, о чем сразу же сообщил в территориальный отдел МВД", – сказал Горелых. Местные СМИ пишут, что женщина, убитая супругом, болела и была парализована, у пары остались двое детей, младшему из которых 14 лет.

https://ria.ru/20240122/ubiystvo-1922790593.html

https://ria.ru/20231215/mvd-1916092126.html

первоуральск

свердловская область

россия

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происшествия, первоуральск, свердловская область, россия, валерий горелых, следственный комитет россии (ск рф)