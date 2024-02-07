https://ria.ru/20240207/ubiystvo-1925915747.html

В Подмосковье трех женщин нашли убитыми в частном доме

В Подмосковье трех женщин нашли убитыми в частном доме - РИА Новости, 07.02.2024

В Подмосковье трех женщин нашли убитыми в частном доме

В деревне Свитино Наро-Фоминского городского округа нашли три тела с огнестрельными ранениями, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя областного... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T13:23

2024-02-07T13:23

2024-02-07T16:33

происшествия

московская область (подмосковье)

следственный комитет россии (ск рф)

россия

ольга врадий

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. В деревне Свитино Наро-Фоминского городского округа нашли три тела с огнестрельными ранениями, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя областного главка Следственного комитета Ольга Врадий.По данным следствия, это произошло в среду в частном доме. Погибшие — три женщины 1959 и 1956 года рождения."Возбуждено уголовное дело (пункт "а" части второй статьи 105, части первой статьи 222 УК России). Для дальнейшего расследования уголовное дело передано в Первое управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области", — сказала собеседница агентства.Врадий добавила, что на месте происшествия работают наиболее опытные следователи и криминалисты. Сейчас идет осмотр, специалисты устанавливают обстоятельства и причастных к преступлению лиц.В пресс-службе подмосковной прокуратуры сообщили, что в доме нарушен порядок вещей, похищены ценные вещи, деньги, мобильный телефон и автомобиль хозяйки жилища.

https://ria.ru/20231225/ubiystvo-1917861684.html

https://ria.ru/20231114/ubiystvo-1909407096.html

московская область (подмосковье)

россия

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происшествия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), россия, ольга врадий