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В Подмосковье трех женщин нашли убитыми в частном доме - РИА Новости, 07.02.2024
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13:23 07.02.2024 (обновлено: 16:33 07.02.2024)
https://ria.ru/20240207/ubiystvo-1925915747.html
В Подмосковье трех женщин нашли убитыми в частном доме
В Подмосковье трех женщин нашли убитыми в частном доме - РИА Новости, 07.02.2024
В Подмосковье трех женщин нашли убитыми в частном доме
В деревне Свитино Наро-Фоминского городского округа нашли три тела с огнестрельными ранениями, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя областного... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T13:23
2024-02-07T16:33
происшествия
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
россия
ольга врадий
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. В деревне Свитино Наро-Фоминского городского округа нашли три тела с огнестрельными ранениями, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя областного главка Следственного комитета Ольга Врадий.По данным следствия, это произошло в среду в частном доме. Погибшие — три женщины 1959 и 1956 года рождения."Возбуждено уголовное дело (пункт "а" части второй статьи 105, части первой статьи 222 УК России). Для дальнейшего расследования уголовное дело передано в Первое управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области", — сказала собеседница агентства.Врадий добавила, что на месте происшествия работают наиболее опытные следователи и криминалисты. Сейчас идет осмотр, специалисты устанавливают обстоятельства и причастных к преступлению лиц.В пресс-службе подмосковной прокуратуры сообщили, что в доме нарушен порядок вещей, похищены ценные вещи, деньги, мобильный телефон и автомобиль хозяйки жилища.
https://ria.ru/20231225/ubiystvo-1917861684.html
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московская область (подмосковье)
россия
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происшествия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), россия, ольга врадий
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Ольга Врадий
В Подмосковье трех женщин нашли убитыми в частном доме

В Подмосковье трех женщин нашли убитыми в частном доме, их дом ограблен

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. В деревне Свитино Наро-Фоминского городского округа нашли три тела с огнестрельными ранениями, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя областного главка Следственного комитета Ольга Врадий.
По данным следствия, это произошло в среду в частном доме. Погибшие — три женщины 1959 и 1956 года рождения.
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"Возбуждено уголовное дело (пункт "а" части второй статьи 105, части первой статьи 222 УК России). Для дальнейшего расследования уголовное дело передано в Первое управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области", — сказала собеседница агентства.
Врадий добавила, что на месте происшествия работают наиболее опытные следователи и криминалисты. Сейчас идет осмотр, специалисты устанавливают обстоятельства и причастных к преступлению лиц.
В пресс-службе подмосковной прокуратуры сообщили, что в доме нарушен порядок вещей, похищены ценные вещи, деньги, мобильный телефон и автомобиль хозяйки жилища.
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