https://ria.ru/20240207/turizm-1925900679.html

Свыше 40 млн рублей предоставят Забайкалью на развитие туризма в 2024 году

Свыше 40 млн рублей предоставят Забайкалью на развитие туризма в 2024 году - РИА Новости, 07.02.2024

Свыше 40 млн рублей предоставят Забайкалью на развитие туризма в 2024 году

Единую субсидию в размере 40,8 миллиона рублей предоставят Забайкальскому краю на развитие туризма, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T12:53

2024-02-07T12:53

2024-02-07T12:53

твой бизнес

твой бизнес – новости

поддержка бизнеса

забайкальский край

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/07/1925905809_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_74b68ed2d8d45461983731b362c1472f.jpg

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Единую субсидию в размере 40,8 миллиона рублей предоставят Забайкальскому краю на развитие туризма, сообщает пресс-служба регионального правительства. Как рассказала министр экономического развития Забайкалья Жаргалма Бадмажапова, выделенные деньги станут хорошим подспорьем для регионального туризма. Их направят на организацию брендовых событий. Также министр подчеркнула, что бизнесменам, работающим в сфере туризма, окажут финансовую поддержку на покупку специального оборудования и создание кемпинговых зон на туристических объектах и маршрутах региона. Мероприятия единой субсидии в сфере туризма реализуются в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", который по поручению президента России Владимира Путина начал работу в 2021 году.

https://ria.ru/20240206/podmoskove-1925759651.html

забайкальский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , забайкальский край