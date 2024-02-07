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Свыше 40 млн рублей предоставят Забайкалью на развитие туризма в 2024 году - РИА Новости, 07.02.2024
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12:53 07.02.2024
https://ria.ru/20240207/turizm-1925900679.html
Свыше 40 млн рублей предоставят Забайкалью на развитие туризма в 2024 году
Свыше 40 млн рублей предоставят Забайкалью на развитие туризма в 2024 году - РИА Новости, 07.02.2024
Свыше 40 млн рублей предоставят Забайкалью на развитие туризма в 2024 году
Единую субсидию в размере 40,8 миллиона рублей предоставят Забайкальскому краю на развитие туризма, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T12:53
2024-02-07T12:53
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Единую субсидию в размере 40,8 миллиона рублей предоставят Забайкальскому краю на развитие туризма, сообщает пресс-служба регионального правительства. Как рассказала министр экономического развития Забайкалья Жаргалма Бадмажапова, выделенные деньги станут хорошим подспорьем для регионального туризма. Их направят на организацию брендовых событий. Также министр подчеркнула, что бизнесменам, работающим в сфере туризма, окажут финансовую поддержку на покупку специального оборудования и создание кемпинговых зон на туристических объектах и маршрутах региона. Мероприятия единой субсидии в сфере туризма реализуются в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", который по поручению президента России Владимира Путина начал работу в 2021 году.
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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , забайкальский край
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Забайкальский край

Свыше 40 млн рублей предоставят Забайкалью на развитие туризма в 2024 году

© iStock.com / Svetlana SarapultsevaТуристка сидит на вершине скалы в устье рек Ципа и Витим в Забайкалье
Туристка сидит на вершине скалы в устье рек Ципа и Витим в Забайкалье - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© iStock.com / Svetlana Sarapultseva
Туристка сидит на вершине скалы в устье рек Ципа и Витим в Забайкалье
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Единую субсидию в размере 40,8 миллиона рублей предоставят Забайкальскому краю на развитие туризма, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Как рассказала министр экономического развития Забайкалья Жаргалма Бадмажапова, выделенные деньги станут хорошим подспорьем для регионального туризма. Их направят на организацию брендовых событий.
© Фото : Официальный портал Забайкальского краяКемпинговая зона в Забайкалье
Кемпинговая зона в Забайкалье - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© Фото : Официальный портал Забайкальского края
Кемпинговая зона в Забайкалье
Также министр подчеркнула, что бизнесменам, работающим в сфере туризма, окажут финансовую поддержку на покупку специального оборудования и создание кемпинговых зон на туристических объектах и маршрутах региона.
Мероприятия единой субсидии в сфере туризма реализуются в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", который по поручению президента России Владимира Путина начал работу в 2021 году.
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