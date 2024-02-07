https://ria.ru/20240207/turizm-1925900679.html
Свыше 40 млн рублей предоставят Забайкалью на развитие туризма в 2024 году
Свыше 40 млн рублей предоставят Забайкалью на развитие туризма в 2024 году - РИА Новости, 07.02.2024
Свыше 40 млн рублей предоставят Забайкалью на развитие туризма в 2024 году
Единую субсидию в размере 40,8 миллиона рублей предоставят Забайкальскому краю на развитие туризма, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T12:53
2024-02-07T12:53
2024-02-07T12:53
твой бизнес
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
забайкальский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/07/1925905809_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_74b68ed2d8d45461983731b362c1472f.jpg
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Единую субсидию в размере 40,8 миллиона рублей предоставят Забайкальскому краю на развитие туризма, сообщает пресс-служба регионального правительства. Как рассказала министр экономического развития Забайкалья Жаргалма Бадмажапова, выделенные деньги станут хорошим подспорьем для регионального туризма. Их направят на организацию брендовых событий. Также министр подчеркнула, что бизнесменам, работающим в сфере туризма, окажут финансовую поддержку на покупку специального оборудования и создание кемпинговых зон на туристических объектах и маршрутах региона. Мероприятия единой субсидии в сфере туризма реализуются в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", который по поручению президента России Владимира Путина начал работу в 2021 году.
https://ria.ru/20240206/podmoskove-1925759651.html
забайкальский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/07/1925905809_113:60:2618:1939_1920x0_80_0_0_3836304c754c9679ce4a634e9c9dfcd1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , забайкальский край
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Забайкальский край
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Единую субсидию в размере 40,8 миллиона рублей предоставят Забайкальскому краю на развитие туризма, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Как рассказала министр экономического развития Забайкалья Жаргалма Бадмажапова, выделенные деньги станут хорошим подспорьем для регионального туризма. Их направят на организацию брендовых событий.
Также министр подчеркнула, что бизнесменам, работающим в сфере туризма, окажут финансовую поддержку на покупку специального оборудования и создание кемпинговых зон на туристических объектах и маршрутах региона.
Мероприятия единой субсидии в сфере туризма реализуются в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", который по поручению президента России
Владимира Путина начал работу в 2021 году.
Свыше 80 проектов по импортозамещению планируют реализовать в Подмосковье