https://ria.ru/20240207/tu-95ms-1925879837.html

Два Ту-95МС выполнили плановый полет над Беринговым и Чукотским морями

Два Ту-95МС выполнили плановый полет над Беринговым и Чукотским морями - РИА Новости, 07.02.2024

Два Ту-95МС выполнили плановый полет над Беринговым и Чукотским морями

Два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Берингова и Чукотского морей, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T11:18

2024-02-07T11:18

2024-02-07T11:23

чукотское море

россия

ту-95мс

безопасность

сергей кобылаш

воздушно-космические силы россии

су-30см

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Берингова и Чукотского морей, сообщили в Минобороны РФ."Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Берингова и Чукотского морей. Продолжительность полета составила около 9 часов", - сказали в ведомстве. Там уточнили, что истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-30СМ."Полет выполнен в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - отметил командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш, слова которого приводит Минобороны.Летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного, Балтийского морей и Тихого океана.

https://ria.ru/20240206/tu-160-1925759726.html

чукотское море

россия

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Кирилл Волков

чукотское море, россия, ту-95мс, безопасность, сергей кобылаш, воздушно-космические силы россии, су-30см