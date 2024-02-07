https://ria.ru/20240207/tu-95ms-1925879837.html
Два Ту-95МС выполнили плановый полет над Беринговым и Чукотским морями
Два Ту-95МС выполнили плановый полет над Беринговым и Чукотским морями - РИА Новости, 07.02.2024
Два Ту-95МС выполнили плановый полет над Беринговым и Чукотским морями
Два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Берингова и Чукотского морей, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T11:18
2024-02-07T11:18
2024-02-07T11:23
чукотское море
россия
ту-95мс
безопасность
сергей кобылаш
воздушно-космические силы россии
су-30см
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Берингова и Чукотского морей, сообщили в Минобороны РФ."Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Берингова и Чукотского морей. Продолжительность полета составила около 9 часов", - сказали в ведомстве. Там уточнили, что истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-30СМ."Полет выполнен в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - отметил командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш, слова которого приводит Минобороны.Летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного, Балтийского морей и Тихого океана.
https://ria.ru/20240206/tu-160-1925759726.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
чукотское море, россия, ту-95мс, безопасность, сергей кобылаш, воздушно-космические силы россии, су-30см
Чукотское море, Россия, Ту-95МС, Безопасность, Сергей Кобылаш, Воздушно-космические силы России, Су-30СМ
Два Ту-95МС выполнили плановый полет над Беринговым и Чукотским морями
Два Ту-95МС пролетели над нейтральными водами Берингова и Чукотского морей