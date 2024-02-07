https://ria.ru/20240207/tu-154-1925834843.html

Посол в Польше рассказал, что будет с обломками разбившегося Ту-154

Посол в Польше рассказал, что будет с обломками разбившегося Ту-154 - РИА Новости, 07.02.2024

Посол в Польше рассказал, что будет с обломками разбившегося Ту-154

Обломки разбившегося в 2010 году под Смоленском польского правительственного самолета Ту-154 останутся в России, пока польская прокуратура не закроет дело о... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T05:15

2024-02-07T05:15

2024-02-07T05:16

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лех качиньский

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ярослав качиньский

межгосударственный авиационный комитет

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ВАРШАВА, 7 фев - РИА Новости. Обломки разбившегося в 2010 году под Смоленском польского правительственного самолета Ту-154 останутся в России, пока польская прокуратура не закроет дело о катастрофе, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Варшаве Сергей Андреев. Польский "борт № 1" Ту-154 потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный" 10 апреля 2010 года. Погибли 96 человек, в том числе глава государства Лех Качиньский с супругой, известные политики и военные деятели. Несмотря на заключения польской правительственной комиссии и Международного авиационного комитета (МАК) в виновности экипажа, Польша в 2015 году создала новую комиссию по расследованию данной катастрофы. Ликвидировали ее лишь в декабре прошлого года после смены правительства. "Отмечу, что расследование завершено только по линии авиационных властей. Польская прокуратура дело закрывать по-прежнему не торопится. Соответственно, продолжает заниматься им и наш следственный комитет. В соответствии с российским законодательством, до завершения всех процессуальных действий в распоряжении российского следствия должны оставаться в качестве вещественных доказательств по делу и обломки разбившегося польского самолета", - сказал посол. При этом он отметил, что так называемая "подкомиссия по повторному расследованию смоленской катастрофы" была учреждена в начале 2016 года - после прихода к власти партии "Право и справедливость", которой руководит брат-близнец погибшего президента Леха Качиньского Ярослав Качиньский. По словам собеседника агентства, перед комиссией "изначально ставилась задача найти подтверждение того, что вину за гибель в авиакатастрофе под Смоленском 10 апреля 2010 года президента Польши Леха Качиньского и сопровождавших его лиц несут тогдашнее польское правительство во главе с Дональдом Туском и российские власти". "Подкомиссия подготовила доклад на эту тему, который, однако, никто в мире, кроме его авторов и самых истовых поборников "теории заговора", всерьез не воспринял", - отметил Андреев. Через год после трагедии МАК объявил по итогам расследования, что непосредственной причиной крушения стало решение экипажа не уходить на запасной аэродром в условиях тумана, а системными причинами - недостатки в подготовке летчиков президентского отряда. Первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера тогда пришла к аналогичным выводам, назвав причиной катастрофы снижение самолета ниже дозволенного минимума в условиях тумана. Нынешние власти Польши не согласились с отчетом МАК и выводами комиссии Миллера и решили создать вторую комиссию, которая несколько лет не могла завершить работу. Однако комиссия по повторному расследованию катастрофы под руководством экс-министра национальной обороны Антони Мачеревича обвиняла в произошедшем российские власти, заявляла, что на борту якобы произошел взрыв. Кроме того, на основании промежуточных выводов этой комиссии в Польше возбудили уголовные дела в отношении трех российских авиационных диспетчеров. В декабре прошлого года министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш распорядился ликвидировать комиссию по повторному расследованию смоленской авиакатастрофы. Польские власти также отказались от версий о вине России в катастрофе.

https://ria.ru/20240126/katastrofa-1923660757.html

https://ria.ru/20221215/polsha-1838842450.html

https://ria.ru/20240123/polsha-1922938562.html

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в мире, польша, россия, смоленск, лех качиньский, сергей андреев, ярослав качиньский, межгосударственный авиационный комитет, право и справедливость, ту-154