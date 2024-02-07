Рейтинг@Mail.ru
Посол в Польше рассказал, что будет с обломками разбившегося Ту-154 - РИА Новости, 07.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:15 07.02.2024 (обновлено: 05:16 07.02.2024)
https://ria.ru/20240207/tu-154-1925834843.html
Посол в Польше рассказал, что будет с обломками разбившегося Ту-154
Посол в Польше рассказал, что будет с обломками разбившегося Ту-154 - РИА Новости, 07.02.2024
Посол в Польше рассказал, что будет с обломками разбившегося Ту-154
Обломки разбившегося в 2010 году под Смоленском польского правительственного самолета Ту-154 останутся в России, пока польская прокуратура не закроет дело о... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T05:15
2024-02-07T05:16
в мире
польша
россия
смоленск
лех качиньский
сергей андреев
ярослав качиньский
межгосударственный авиационный комитет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/23622/15/236221592_111:0:2863:1548_1920x0_80_0_0_353dac5793549ab94f1ccf41c7a60c78.jpg
ВАРШАВА, 7 фев - РИА Новости. Обломки разбившегося в 2010 году под Смоленском польского правительственного самолета Ту-154 останутся в России, пока польская прокуратура не закроет дело о катастрофе, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Варшаве Сергей Андреев. Польский "борт № 1" Ту-154 потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный" 10 апреля 2010 года. Погибли 96 человек, в том числе глава государства Лех Качиньский с супругой, известные политики и военные деятели. Несмотря на заключения польской правительственной комиссии и Международного авиационного комитета (МАК) в виновности экипажа, Польша в 2015 году создала новую комиссию по расследованию данной катастрофы. Ликвидировали ее лишь в декабре прошлого года после смены правительства. "Отмечу, что расследование завершено только по линии авиационных властей. Польская прокуратура дело закрывать по-прежнему не торопится. Соответственно, продолжает заниматься им и наш следственный комитет. В соответствии с российским законодательством, до завершения всех процессуальных действий в распоряжении российского следствия должны оставаться в качестве вещественных доказательств по делу и обломки разбившегося польского самолета", - сказал посол. При этом он отметил, что так называемая "подкомиссия по повторному расследованию смоленской катастрофы" была учреждена в начале 2016 года - после прихода к власти партии "Право и справедливость", которой руководит брат-близнец погибшего президента Леха Качиньского Ярослав Качиньский. По словам собеседника агентства, перед комиссией "изначально ставилась задача найти подтверждение того, что вину за гибель в авиакатастрофе под Смоленском 10 апреля 2010 года президента Польши Леха Качиньского и сопровождавших его лиц несут тогдашнее польское правительство во главе с Дональдом Туском и российские власти". "Подкомиссия подготовила доклад на эту тему, который, однако, никто в мире, кроме его авторов и самых истовых поборников "теории заговора", всерьез не воспринял", - отметил Андреев. Через год после трагедии МАК объявил по итогам расследования, что непосредственной причиной крушения стало решение экипажа не уходить на запасной аэродром в условиях тумана, а системными причинами - недостатки в подготовке летчиков президентского отряда. Первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера тогда пришла к аналогичным выводам, назвав причиной катастрофы снижение самолета ниже дозволенного минимума в условиях тумана. Нынешние власти Польши не согласились с отчетом МАК и выводами комиссии Миллера и решили создать вторую комиссию, которая несколько лет не могла завершить работу. Однако комиссия по повторному расследованию катастрофы под руководством экс-министра национальной обороны Антони Мачеревича обвиняла в произошедшем российские власти, заявляла, что на борту якобы произошел взрыв. Кроме того, на основании промежуточных выводов этой комиссии в Польше возбудили уголовные дела в отношении трех российских авиационных диспетчеров. В декабре прошлого года министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш распорядился ликвидировать комиссию по повторному расследованию смоленской авиакатастрофы. Польские власти также отказались от версий о вине России в катастрофе.
https://ria.ru/20240126/katastrofa-1923660757.html
https://ria.ru/20221215/polsha-1838842450.html
https://ria.ru/20240123/polsha-1922938562.html
польша
россия
смоленск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/23622/15/236221592_455:0:2519:1548_1920x0_80_0_0_1bd5083e449f0117b7e69a83d2af8eaf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, россия, смоленск, лех качиньский, сергей андреев, ярослав качиньский, межгосударственный авиационный комитет, право и справедливость, ту-154
В мире, Польша, Россия, Смоленск, Лех Качиньский, Сергей Андреев, Ярослав Качиньский, Межгосударственный авиационный комитет, Право и справедливость, Ту-154
Посол в Польше рассказал, что будет с обломками разбившегося Ту-154

Посол в Польше Андреев: обломки упавшего в 2010 году Ту-154 останутся в России

© РИА Новости / Георгий Куролесин | Перейти в медиабанкБортовые самописцы польского самолета Ту-154М, разбившегося 10 апреля под Смоленском
Бортовые самописцы польского самолета Ту-154М, разбившегося 10 апреля под Смоленском - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© РИА Новости / Георгий Куролесин
Перейти в медиабанк
Бортовые самописцы польского самолета Ту-154М, разбившегося 10 апреля под Смоленском. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 7 фев - РИА Новости. Обломки разбившегося в 2010 году под Смоленском польского правительственного самолета Ту-154 останутся в России, пока польская прокуратура не закроет дело о катастрофе, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Варшаве Сергей Андреев.
Польский "борт № 1" Ту-154 потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный" 10 апреля 2010 года. Погибли 96 человек, в том числе глава государства Лех Качиньский с супругой, известные политики и военные деятели. Несмотря на заключения польской правительственной комиссии и Международного авиационного комитета (МАК) в виновности экипажа, Польша в 2015 году создала новую комиссию по расследованию данной катастрофы. Ликвидировали ее лишь в декабре прошлого года после смены правительства.
Мемориал на месте катастрофы польского самолета Ту-154М в Смоленске - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
Польша вернула официальный статус первому отчету по катастрофе Ту-154
26 января, 14:33
"Отмечу, что расследование завершено только по линии авиационных властей. Польская прокуратура дело закрывать по-прежнему не торопится. Соответственно, продолжает заниматься им и наш следственный комитет. В соответствии с российским законодательством, до завершения всех процессуальных действий в распоряжении российского следствия должны оставаться в качестве вещественных доказательств по делу и обломки разбившегося польского самолета", - сказал посол.
При этом он отметил, что так называемая "подкомиссия по повторному расследованию смоленской катастрофы" была учреждена в начале 2016 года - после прихода к власти партии "Право и справедливость", которой руководит брат-близнец погибшего президента Леха Качиньского Ярослав Качиньский.
По словам собеседника агентства, перед комиссией "изначально ставилась задача найти подтверждение того, что вину за гибель в авиакатастрофе под Смоленском 10 апреля 2010 года президента Польши Леха Качиньского и сопровождавших его лиц несут тогдашнее польское правительство во главе с Дональдом Туском и российские власти".
"Подкомиссия подготовила доклад на эту тему, который, однако, никто в мире, кроме его авторов и самых истовых поборников "теории заговора", всерьез не воспринял", - отметил Андреев.
Обломки самолета Ту-154М, изъятые в ходе осмотра места происшествия и признанные вещественными доказательствами по уголовному делу - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
Песков: Польша не хочет смотреть правде в глаза в деле о крушении Ту-154
15 декабря 2022, 12:28
Через год после трагедии МАК объявил по итогам расследования, что непосредственной причиной крушения стало решение экипажа не уходить на запасной аэродром в условиях тумана, а системными причинами - недостатки в подготовке летчиков президентского отряда.
Первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера тогда пришла к аналогичным выводам, назвав причиной катастрофы снижение самолета ниже дозволенного минимума в условиях тумана. Нынешние власти Польши не согласились с отчетом МАК и выводами комиссии Миллера и решили создать вторую комиссию, которая несколько лет не могла завершить работу.
Однако комиссия по повторному расследованию катастрофы под руководством экс-министра национальной обороны Антони Мачеревича обвиняла в произошедшем российские власти, заявляла, что на борту якобы произошел взрыв. Кроме того, на основании промежуточных выводов этой комиссии в Польше возбудили уголовные дела в отношении трех российских авиационных диспетчеров.
В декабре прошлого года министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш распорядился ликвидировать комиссию по повторному расследованию смоленской авиакатастрофы. Польские власти также отказались от версий о вине России в катастрофе.
Место падения польского самолета Ту-154. 2010 год - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
В Кремле прокомментировали отказ Польши от иска в ЕСПЧ по катастрофе Ту-154
23 января, 12:22
 
В миреПольшаРоссияСмоленскЛех КачиньскийСергей АндреевЯрослав КачиньскийМежгосударственный авиационный комитетПраво и справедливостьТу-154
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала