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"Целительницы" обманули жительниц Владивостока на 730 тысяч рублей - РИА Новости, 07.02.2024
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04:02 07.02.2024
https://ria.ru/20240207/tselitelnitsy-1925831481.html
"Целительницы" обманули жительниц Владивостока на 730 тысяч рублей
"Целительницы" обманули жительниц Владивостока на 730 тысяч рублей - РИА Новости, 07.02.2024
"Целительницы" обманули жительниц Владивостока на 730 тысяч рублей
Полицейские во Владивостоке задержали двух женщин, подозреваемых в обмане трех местных жительниц на общую сумму в 730 тысяч рублей, они арестованы, сообщает... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T04:02
2024-02-07T04:02
владивосток
происшествия
россия
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 7 фев – РИА Новости. Полицейские во Владивостоке задержали двух женщин, подозреваемых в обмане трех местных жительниц на общую сумму в 730 тысяч рублей, они арестованы, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю. "Около аптеки на улице Русской к 84-летней пенсионерке подошли две женщины. Одна из них сообщила, что обладает сверхъестественными способностями и видит, что на пенсионерке порча и это в скором времени приведет к смерти. Женщина испугалась за свою жизнь и предложила "целительнице" с напарницей проехать к ней домой для проведения обряда, который снимет проклятие", - говорится в сообщении. В квартире потерпевшей одна из женщин сказала собрать все накопления и завернуть в газету. Пожилая женщина передала сверток с деньгами, та его взяла, отвернулась, что-то прошептала и вернула, а после ушла. Спустя несколько дней пенсионерка достала сверток и обнаружила пропажу 170 тысяч руб. Полиция отмечает, что по такой схеме женщины обманули еще двух жительниц Владивостока. Общий ущерб потерпевшим превысил 730 тысяч руб. Полицейские установили личности подозреваемых. Ими оказались ранее судимые за аналогичные преступления 50-летняя жительница Артема и 51-летняя уроженка Читы. В отделе полиции они сознались в мошенничестве. Возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 159 УК РФ "Мошенничество". Женщин заключили под стражу.
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владивосток, происшествия, россия, приморский край
Владивосток, Происшествия, Россия, Приморский край
"Целительницы" обманули жительниц Владивостока на 730 тысяч рублей

Во Владивостоке задержали обманувших жительниц на 730 тысяч рублей "целительниц"

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 7 фев – РИА Новости. Полицейские во Владивостоке задержали двух женщин, подозреваемых в обмане трех местных жительниц на общую сумму в 730 тысяч рублей, они арестованы, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю.
«
"Около аптеки на улице Русской к 84-летней пенсионерке подошли две женщины. Одна из них сообщила, что обладает сверхъестественными способностями и видит, что на пенсионерке порча и это в скором времени приведет к смерти. Женщина испугалась за свою жизнь и предложила "целительнице" с напарницей проехать к ней домой для проведения обряда, который снимет проклятие", - говорится в сообщении.
В квартире потерпевшей одна из женщин сказала собрать все накопления и завернуть в газету. Пожилая женщина передала сверток с деньгами, та его взяла, отвернулась, что-то прошептала и вернула, а после ушла. Спустя несколько дней пенсионерка достала сверток и обнаружила пропажу 170 тысяч руб.
Полиция отмечает, что по такой схеме женщины обманули еще двух жительниц Владивостока. Общий ущерб потерпевшим превысил 730 тысяч руб.
Полицейские установили личности подозреваемых. Ими оказались ранее судимые за аналогичные преступления 50-летняя жительница Артема и 51-летняя уроженка Читы. В отделе полиции они сознались в мошенничестве. Возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 159 УК РФ "Мошенничество". Женщин заключили под стражу.
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