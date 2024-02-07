ЦАХАЛ заявил о пусках из Ливана и нанес ответный удар по источникам огня
ЦАХАЛ: зафиксированы пуски из Ливана и нанесен ответный удар по источникам огня
© AP Photo / Israel Defense ForcesИзраильский военный во время наземной операции в секторе Газа
© AP Photo / Israel Defense Forces
Израильский военный во время наземной операции в секторе Газа
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что зафиксировала пуски с территории Ливана и нанесла ответный удар по источникам огня.
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"Некоторое время назад был осуществлен пуск снаряда из Ливана по территории Израиля, который упал на открытой местности. Кроме того, был зафиксирован пуск в направлении поселения Штула. В ответ артиллерия Армии обороны Израиля нанесла удар по источникам огня", - говорится в сообщении армии в Telegram-канале.
Кроме того, некоторое время назад израильские истребители нанесли удар по военным объектам ливанского движения "Хезболлах"в районе города Марвахин (на юге Ливана - ред.), а ночью - по военной инфраструктуре "Хезболлах" в районе деревни Бени-Хайян.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Число жертв израильских обстрелов сектора Газа с 7 октября превысило 27 тысяч, более 66 тысяч человек получили ранения.
ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.