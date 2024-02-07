https://ria.ru/20240207/tsakhal-1925976864.html

ЦАХАЛ заявил о пусках из Ливана и нанес ответный удар по источникам огня

ЦАХАЛ заявил о пусках из Ливана и нанес ответный удар по источникам огня - РИА Новости, 07.02.2024

ЦАХАЛ заявил о пусках из Ливана и нанес ответный удар по источникам огня

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что зафиксировала пуски с территории Ливана и нанесла ответный удар по источникам огня. РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T16:58

2024-02-07T16:58

2024-02-07T16:58

в мире

израиль

ливан

россия

владимир путин

хезболла

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907121966_0:11:1023:586_1920x0_80_0_0_f9052d61b8b3c441c2dbf198270320cf.jpg

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что зафиксировала пуски с территории Ливана и нанесла ответный удар по источникам огня. "Некоторое время назад был осуществлен пуск снаряда из Ливана по территории Израиля, который упал на открытой местности. Кроме того, был зафиксирован пуск в направлении поселения Штула. В ответ артиллерия Армии обороны Израиля нанесла удар по источникам огня", - говорится в сообщении армии в Telegram-канале. Кроме того, некоторое время назад израильские истребители нанесли удар по военным объектам ливанского движения "Хезболлах"в районе города Марвахин (на юге Ливана - ред.), а ночью - по военной инфраструктуре "Хезболлах" в районе деревни Бени-Хайян. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число жертв израильских обстрелов сектора Газа с 7 октября превысило 27 тысяч, более 66 тысяч человек получили ранения. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240207/gaza-1925885333.html

https://ria.ru/20240207/siriya-1925826062.html

израиль

ливан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, ливан, россия, владимир путин, хезболла, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году