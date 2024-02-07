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Пенсионеров предупредили о рисках трюка с увольнением
Пенсионеров предупредили о рисках трюка с увольнением - РИА Новости, 07.02.2024
Пенсионеров предупредили о рисках трюка с увольнением
Схема, когда пенсионер увольняется, чтобы получить повышенные выплаты с учетом индексации, а потом вновь возвращается на работу, сулит определенные риски,... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T02:17
2024-02-07T02:17
2024-02-07T02:17
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иван соловьев (юрист)
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Схема, когда пенсионер увольняется, чтобы получить повышенные выплаты с учетом индексации, а потом вновь возвращается на работу, сулит определенные риски, рассказал агентству “Прайм” заслуженный юрист России Иван Соловьев.В этом случае последующее трудоустройство зависит от работодателя, а он может и не согласиться. “Если пенсионер сам придумает такую схему и уволится, а работодатель будет против, то уволить-то он его уволит, но не возьмет на работу снова”, - пояснил юрист.По его словам, при необходимости государство может сделать эту схему невыгодной довольно легко. Так и произойдет, если злоупотребления приведут к перерасходу бюджетных средств. Однако пенсионеры, как правило, прибегают к этому методу не от хорошей жизни, так что наказания тут не нужны. “Экономически целесообразным и социально значимым будет вернуться к индексации пенсий работающих пенсионеров, пусть не в том же объеме”, - заключил Соловьев.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, иван соловьев (юрист), пенсия, пенсионеры, пенсии
Общество, Россия, Иван Соловьев (юрист), Пенсия, Пенсионеры, Пенсии
Пенсионеров предупредили о рисках трюка с увольнением
Юрист Соловьев сообщил пенсионерам о рисках при увольнении для индексации пенсии
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости.
Схема, когда пенсионер увольняется, чтобы получить повышенные выплаты с учетом индексации, а потом вновь возвращается на работу, сулит определенные риски, рассказал агентству “Прайм”
заслуженный юрист России Иван Соловьев.
В этом случае последующее трудоустройство зависит от работодателя, а он может и не согласиться. “Если пенсионер сам придумает такую схему и уволится, а работодатель будет против, то уволить-то он его уволит, но не возьмет на работу снова”, - пояснил юрист.
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По его словам, при необходимости государство может сделать эту схему невыгодной довольно легко. Так и произойдет, если злоупотребления приведут к перерасходу бюджетных средств. Однако пенсионеры, как правило, прибегают к этому методу не от хорошей жизни, так что наказания тут не нужны. “Экономически целесообразным и социально значимым будет вернуться к индексации пенсий работающих пенсионеров, пусть не в том же объеме”, - заключил Соловьев.