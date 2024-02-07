https://ria.ru/20240207/tryuk-1925823025.html

Пенсионеров предупредили о рисках трюка с увольнением

Пенсионеров предупредили о рисках трюка с увольнением - РИА Новости, 07.02.2024

Пенсионеров предупредили о рисках трюка с увольнением

Схема, когда пенсионер увольняется, чтобы получить повышенные выплаты с учетом индексации, а потом вновь возвращается на работу, сулит определенные риски,... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T02:17

2024-02-07T02:17

2024-02-07T02:17

общество

россия

иван соловьев (юрист)

пенсия

пенсионеры

пенсии

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Схема, когда пенсионер увольняется, чтобы получить повышенные выплаты с учетом индексации, а потом вновь возвращается на работу, сулит определенные риски, рассказал агентству “Прайм” заслуженный юрист России Иван Соловьев.В этом случае последующее трудоустройство зависит от работодателя, а он может и не согласиться. “Если пенсионер сам придумает такую схему и уволится, а работодатель будет против, то уволить-то он его уволит, но не возьмет на работу снова”, - пояснил юрист.По его словам, при необходимости государство может сделать эту схему невыгодной довольно легко. Так и произойдет, если злоупотребления приведут к перерасходу бюджетных средств. Однако пенсионеры, как правило, прибегают к этому методу не от хорошей жизни, так что наказания тут не нужны. “Экономически целесообразным и социально значимым будет вернуться к индексации пенсий работающих пенсионеров, пусть не в том же объеме”, - заключил Соловьев.

https://ria.ru/20240122/pensionery-1922670218.html

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

общество, россия, иван соловьев (юрист), пенсия, пенсионеры, пенсии