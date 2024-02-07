https://ria.ru/20240207/trevoga-1925904749.html

В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу

В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 07.02.2024

В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в пяти областях Украины, в том числе в Киевской, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T12:44

2024-02-07T12:44

2024-02-07T12:56

специальная военная операция на украине

украина

россия

днепропетровская область

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в пяти областях Украины, в том числе в Киевской, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Тревога звучит также в Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Днепропетровской областях, а также на подконтрольных ВСУ частях Херсонской и Запорожской областей.Согласно данным карты, сигнал тревоги в регионах прозвучал практически одновременно – около 12.35 мск.Ранее в среду на всей территории Украины уже звучала воздушная тревога. Спустя более трех с половиной часов ее отменили на большей части страны. В Одесской области тревога продлилась дольше всего - четыре часа.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240207/obstrel-1925894139.html

https://ria.ru/20240207/obstrel-1925891823.html

украина

россия

днепропетровская область

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украина, россия, днепропетровская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины