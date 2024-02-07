https://ria.ru/20240207/terroristy-1925940501.html

Украинку, облившую краской посла России, внесли в список террористов

Украинку, облившую краской посла России, внесли в список террористов - РИА Новости, 07.02.2024

Украинку, облившую краской посла России, внесли в список террористов

Облившая краской российского посла в Польше Сергея Андреева украинка Ирина Земляна* внесена в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T14:51

2024-02-07T14:51

2024-02-07T16:24

в мире

польша

россия

варшава

сергей андреев

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Облившая краской российского посла в Польше Сергея Андреева украинка Ирина Земляна* внесена в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга. Девятого мая 2022 года Андреев прибыл на военное мемориальное кладбище советских солдат на улице Жвирки и Вигуры в Варшаве на дипломатическом автомобиле с российским флагом. После выхода из машины его окружила агрессивно настроенная толпа с украинскими флагами, облитыми красной краской простынями и антироссийскими лозунгами. Полиции в тот момент на площади не было. Дипломаты смогли сделать несколько десятков шагов, но толпа не позволила им пройти дальше. Некоторое время на дипломатов кричали и бросались в них пакетами с красной субстанцией. Как Андреев сообщил позднее в эфире телеканала "Россия 24", их облили сиропом. Затем полиция оттеснила толпу и сопроводила дипломатов к машинам. Никто из них серьезно не пострадал. В июне 2023 года польская прокуратура прекратила расследование дела о нападении на российского посла. В мае 2022 года российский СК по факту нападения на посла возбудил дело против гражданки Украины Ирины Земляны*. "Перечень террористов и экстремистов (включённые)... Физические лица... Земляна Ирина*, 01.05.1987 г.р., г. Полтава Украины", - говорится в перечне.* Внесена в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20240120/polsha-1922458304.html

польша

россия

варшава

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в мире, польша, россия, варшава, сергей андреев, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), следственный комитет россии (ск рф)