https://ria.ru/20240207/tekhnika-1926044882.html

В Подмосковье привлекли почти две тысячи единиц техники для расчистки улиц

В Подмосковье привлекли почти две тысячи единиц техники для расчистки улиц - РИА Новости, 07.02.2024

В Подмосковье привлекли почти две тысячи единиц техники для расчистки улиц

Более 16,5 тысячи дворников и 1,9 тысячи единиц техники задействованы в уборке последствий снегопада в Подмосковье, сообщил губернатор Московской области Андрей РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T23:27

2024-02-07T23:27

2024-02-07T23:27

общество

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

снегопад в москве

жкх

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922920048_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_42207a524c9f093e333f48dcedddde0e.jpg

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Более 16,5 тысячи дворников и 1,9 тысячи единиц техники задействованы в уборке последствий снегопада в Подмосковье, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале. "Наши коммунальные и дорожные службы сейчас работают в усиленном режиме. Для расчистки дворов и улиц мы привлекли более 16,5 тысячи дворников и 1,9 тысячи единиц техники. Дополнительно задействованы ресурсы "Мосэнерго" и "Мособлгаза" - это еще 728 человек и 39 единиц техники", - отметил Воробьев.По словам губернатора, муниципальные и региональные дороги расчищают более 2,3 тысячи рабочих и около 1,5 тысячи единиц техники. К этой минуте очищено 18 тысяч километров дорог. Циклон "Ольга" уже принес 12 сантиметров снега, по прогнозам синоптиков, осадки будут идти примерно до часа ночи, добавил Воробьев.

https://ria.ru/20240207/tsiklon-1926039755.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, московская область (подмосковье), андрей воробьев, снегопад в москве, жкх