https://ria.ru/20240207/tekhnika-1926044882.html
В Подмосковье привлекли почти две тысячи единиц техники для расчистки улиц
В Подмосковье привлекли почти две тысячи единиц техники для расчистки улиц - РИА Новости, 07.02.2024
В Подмосковье привлекли почти две тысячи единиц техники для расчистки улиц
Более 16,5 тысячи дворников и 1,9 тысячи единиц техники задействованы в уборке последствий снегопада в Подмосковье, сообщил губернатор Московской области Андрей РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T23:27
2024-02-07T23:27
2024-02-07T23:27
общество
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
снегопад в москве
жкх
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922920048_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_42207a524c9f093e333f48dcedddde0e.jpg
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Более 16,5 тысячи дворников и 1,9 тысячи единиц техники задействованы в уборке последствий снегопада в Подмосковье, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале. "Наши коммунальные и дорожные службы сейчас работают в усиленном режиме. Для расчистки дворов и улиц мы привлекли более 16,5 тысячи дворников и 1,9 тысячи единиц техники. Дополнительно задействованы ресурсы "Мосэнерго" и "Мособлгаза" - это еще 728 человек и 39 единиц техники", - отметил Воробьев.По словам губернатора, муниципальные и региональные дороги расчищают более 2,3 тысячи рабочих и около 1,5 тысячи единиц техники. К этой минуте очищено 18 тысяч километров дорог. Циклон "Ольга" уже принес 12 сантиметров снега, по прогнозам синоптиков, осадки будут идти примерно до часа ночи, добавил Воробьев.
https://ria.ru/20240207/tsiklon-1926039755.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922920048_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_58d3899f13150e4c47a3a65c7cde1c8b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, московская область (подмосковье), андрей воробьев, снегопад в москве, жкх
Общество, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Снегопад в Москве, ЖКХ
В Подмосковье привлекли почти две тысячи единиц техники для расчистки улиц
В Подмосковье привлекли 1,9 тысячи единиц техники для расчистки улиц от снега