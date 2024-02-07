Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье привлекли почти две тысячи единиц техники для расчистки улиц - РИА Новости, 07.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:27 07.02.2024
https://ria.ru/20240207/tekhnika-1926044882.html
В Подмосковье привлекли почти две тысячи единиц техники для расчистки улиц
В Подмосковье привлекли почти две тысячи единиц техники для расчистки улиц - РИА Новости, 07.02.2024
В Подмосковье привлекли почти две тысячи единиц техники для расчистки улиц
Более 16,5 тысячи дворников и 1,9 тысячи единиц техники задействованы в уборке последствий снегопада в Подмосковье, сообщил губернатор Московской области Андрей РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T23:27
2024-02-07T23:27
общество
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
снегопад в москве
жкх
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922920048_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_42207a524c9f093e333f48dcedddde0e.jpg
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Более 16,5 тысячи дворников и 1,9 тысячи единиц техники задействованы в уборке последствий снегопада в Подмосковье, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале. &quot;Наши коммунальные и дорожные службы сейчас работают в усиленном режиме. Для расчистки дворов и улиц мы привлекли более 16,5 тысячи дворников и 1,9 тысячи единиц техники. Дополнительно задействованы ресурсы &quot;Мосэнерго&quot; и &quot;Мособлгаза&quot; - это еще 728 человек и 39 единиц техники&quot;, - отметил Воробьев.По словам губернатора, муниципальные и региональные дороги расчищают более 2,3 тысячи рабочих и около 1,5 тысячи единиц техники. К этой минуте очищено 18 тысяч километров дорог. Циклон "Ольга" уже принес 12 сантиметров снега, по прогнозам синоптиков, осадки будут идти примерно до часа ночи, добавил Воробьев.
https://ria.ru/20240207/tsiklon-1926039755.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922920048_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_58d3899f13150e4c47a3a65c7cde1c8b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, московская область (подмосковье), андрей воробьев, снегопад в москве, жкх
Общество, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Снегопад в Москве, ЖКХ
В Подмосковье привлекли почти две тысячи единиц техники для расчистки улиц

В Подмосковье привлекли 1,9 тысячи единиц техники для расчистки улиц от снега

© РИА Новости / Сергей Красноухов | Перейти в медиабанкДорожная техника
Дорожная техника - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© РИА Новости / Сергей Красноухов
Перейти в медиабанк
Дорожная техника . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Более 16,5 тысячи дворников и 1,9 тысячи единиц техники задействованы в уборке последствий снегопада в Подмосковье, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.
«

"Наши коммунальные и дорожные службы сейчас работают в усиленном режиме. Для расчистки дворов и улиц мы привлекли более 16,5 тысячи дворников и 1,9 тысячи единиц техники. Дополнительно задействованы ресурсы "Мосэнерго" и "Мособлгаза" - это еще 728 человек и 39 единиц техники", - отметил Воробьев.

По словам губернатора, муниципальные и региональные дороги расчищают более 2,3 тысячи рабочих и около 1,5 тысячи единиц техники. К этой минуте очищено 18 тысяч километров дорог.
Циклон "Ольга" уже принес 12 сантиметров снега, по прогнозам синоптиков, осадки будут идти примерно до часа ночи, добавил Воробьев.
Люди во время снегопада на улице Москвы - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
"Роскосмос" показал снимок циклона "Ольга"
Вчера, 22:31
 
ОбществоМосковская область (Подмосковье)Андрей ВоробьевСнегопад в МосквеЖКХ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала