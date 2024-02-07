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Нетрезвый житель Татарстана выбросил дочь из окна пятого этажа - РИА Новости, 07.02.2024
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16:13 07.02.2024
https://ria.ru/20240207/tatarstan-1925964429.html
Нетрезвый житель Татарстана выбросил дочь из окна пятого этажа
Нетрезвый житель Татарстана выбросил дочь из окна пятого этажа - РИА Новости, 07.02.2024
Нетрезвый житель Татарстана выбросил дочь из окна пятого этажа
Житель казанского поселка Юдино выбросил из окна пятого этажа дочь 2022 года рождения, девочка жива, мужчина задержан, сообщило следственное управление СК РФ по РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T16:13
2024-02-07T16:13
происшествия
россия
казань
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КАЗАНЬ, 7 фев – РИА Новости. Житель казанского поселка Юдино выбросил из окна пятого этажа дочь 2022 года рождения, девочка жива, мужчина задержан, сообщило следственное управление СК РФ по Татарстану. "В городе Казани 35-летний мужчина выбросил из окна пятого этажа дочь 2022 года рождения. Ребенок упал в сугроб, после чего был доставлен в медицинское учреждение, где у него диагностирован перелом руки и ушиб головного мозга", - говорится в сообщении. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство малолетнего". В настоящее время мужчина задержан. По предварительным данным, он находился в состоянии опьянения. Следователи проводят осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20231101/moskvich-1906735849.html
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происшествия, россия, казань, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Казань, Следственный комитет России (СК РФ)
Нетрезвый житель Татарстана выбросил дочь из окна пятого этажа

СУСК: нетрезвый житель Татарстана выбросил дочь из окна пятого этажа

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 7 фев – РИА Новости. Житель казанского поселка Юдино выбросил из окна пятого этажа дочь 2022 года рождения, девочка жива, мужчина задержан, сообщило следственное управление СК РФ по Татарстану.
"В городе Казани 35-летний мужчина выбросил из окна пятого этажа дочь 2022 года рождения. Ребенок упал в сугроб, после чего был доставлен в медицинское учреждение, где у него диагностирован перелом руки и ушиб головного мозга", - говорится в сообщении.
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По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство малолетнего".
В настоящее время мужчина задержан. По предварительным данным, он находился в состоянии опьянения.
Следователи проводят осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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