https://ria.ru/20240207/tatarstan-1925964429.html

Нетрезвый житель Татарстана выбросил дочь из окна пятого этажа

Нетрезвый житель Татарстана выбросил дочь из окна пятого этажа - РИА Новости, 07.02.2024

Нетрезвый житель Татарстана выбросил дочь из окна пятого этажа

Житель казанского поселка Юдино выбросил из окна пятого этажа дочь 2022 года рождения, девочка жива, мужчина задержан, сообщило следственное управление СК РФ по РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T16:13

2024-02-07T16:13

2024-02-07T16:13

происшествия

россия

казань

следственный комитет россии (ск рф)

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КАЗАНЬ, 7 фев – РИА Новости. Житель казанского поселка Юдино выбросил из окна пятого этажа дочь 2022 года рождения, девочка жива, мужчина задержан, сообщило следственное управление СК РФ по Татарстану. "В городе Казани 35-летний мужчина выбросил из окна пятого этажа дочь 2022 года рождения. Ребенок упал в сугроб, после чего был доставлен в медицинское учреждение, где у него диагностирован перелом руки и ушиб головного мозга", - говорится в сообщении. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство малолетнего". В настоящее время мужчина задержан. По предварительным данным, он находился в состоянии опьянения. Следователи проводят осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20231101/moskvich-1906735849.html

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происшествия, россия, казань, следственный комитет россии (ск рф)