https://ria.ru/20240207/tank-1925835237.html

Экипаж танка уничтожил позицию ВСУ на расстоянии свыше шести километров

Экипаж танка уничтожил позицию ВСУ на расстоянии свыше шести километров - РИА Новости, 07.02.2024

Экипаж танка уничтожил позицию ВСУ на расстоянии свыше шести километров

Экипажи танков Т-80БВ группировки войск "Запад" уничтожили укрепления и бронетехнику ВСУ на купянском направлении, сообщили журналистам в министерстве обороны. РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T05:21

2024-02-07T05:21

2024-02-07T05:21

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

т-80бв

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ЛУГАНСК, 7 фев – РИА Новости. Экипажи танков Т-80БВ группировки войск "Запад" уничтожили укрепления и бронетехнику ВСУ на купянском направлении, сообщили журналистам в министерстве обороны. "Экипажи танков Т-80БВ группировки войск "Запад" уничтожили укрепления украинских боевиков и бронетехнику ВСУ на купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции", - сообщили в МО РФ. В оборонном ведомстве отметили, что большую часть боевой работы танки ведут с закрытых огневых позиций, то есть фактически стреляют не прямой наводкой, а подобно артиллерии, по навесной траектории. Это позволяет с высокой точностью уничтожать цели на дистанциях до 10 километров. Но иногда танкисты выполняют боевые задачи, выходя на прямую наводку. "На кадрах боевой работы видно, как танк Т-80БВ прямой наводкой обстреливает лесопосадку, в глубине которой украинские боевики создали сеть блиндажей и окопов. О движении группы противника в этом районе сообщила разведка с воздуха. За несколько минут укрепления были уничтожены, а передовые отряды противника вынуждены были отступить, неся потери", - прокомментировали в ведомстве один из эпизодов боевой работы танкистов, попавших на видео. Там добавили, что подобные столкновения происходят нечасто. В эти моменты экипаж рискует оказаться под ударом украинских беспилотников. Со слов командира роты, недавно в прицел ему попался немецкий танк "Леопард". "Леопарда" я "пощипал" в свое время. Это было не так давно. Было трудно в него попасть, работал с полупрямой наводки. Видно было только срез башни. Но "пощипал" я его конкретно. От него отлетало достаточное количество запчастей – такое, что противник со своей стороны даже не стал его забирать. Вся их техника горит, и хорошо горит", - рассказал командир танковой роты.

https://ria.ru/20240207/desant-1925835114.html

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россия, вооруженные силы украины, т-80бв