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Такого еще не было. На Западе раскрыли, что Россия начала в зоне СВО - РИА Новости, 07.02.2024
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15:04 07.02.2024 (обновлено: 19:55 07.02.2024)
https://ria.ru/20240207/svo-1925944376.html
Такого еще не было. На Западе раскрыли, что Россия начала в зоне СВО
Такого еще не было. На Западе раскрыли, что Россия начала в зоне СВО - РИА Новости, 07.02.2024
Такого еще не было. На Западе раскрыли, что Россия начала в зоне СВО
Российские военные стали чаще наносить авиаудары по позициям Вооруженных сил Украины, заявил британский эксперт Александр Меркурис на своем YouTube-канале. РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T15:04
2024-02-07T19:55
украина
россия
владимир путин
вооруженные силы украины
в мире
политика
воздушно-космические силы россии
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Российские военные стали чаще наносить авиаудары по позициям Вооруженных сил Украины, заявил британский эксперт Александр Меркурис на своем YouTube-канале.&quot;Никогда еще во время конфликта российские военные операции не были столь интенсивными, как сейчас. Российские ВВС сейчас активно действуют на всех участках фронта. Они ведут мощные бомбардировки, сбрасывают все большее количество высокоточных управляемых бомб&quot;, — указал он.Меркурис отметил, что российским авиаударам ВСУ подвергаются на многих направлениях на передовой, а украинские системы ПВО больше никак не могут защитить военные объекты и позиции.&quot;Как будто все небо на востоке Украины перешло под контроль России и русские могут бить с воздуха в любой момент&quot;, — подчеркнул аналитик.Во вторник в Минобороны сообщили, что российские войска нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины.Российская авиация активно применяет авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), в зоне СВО. Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам, не подставляясь под огонь зенитно-ракетных комплексов.ВС России с 10 октября 2022 года наносят ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял тогда Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
https://ria.ru/20240207/khaos-1925895321.html
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украина, россия, владимир путин, вооруженные силы украины, в мире, политика, воздушно-космические силы россии
Украина, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, В мире, Политика, Воздушно-космические силы России
Такого еще не было. На Западе раскрыли, что Россия начала в зоне СВО

Меркурис: российские военные стали чаще наносить авиаудары по позициям ВСУ

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaТранспортировка раненого украинского военного
Транспортировка раненого украинского военного - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Транспортировка раненого украинского военного. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Российские военные стали чаще наносить авиаудары по позициям Вооруженных сил Украины, заявил британский эксперт Александр Меркурис на своем YouTube-канале.
«

"Никогда еще во время конфликта российские военные операции не были столь интенсивными, как сейчас. Российские ВВС сейчас активно действуют на всех участках фронта. Они ведут мощные бомбардировки, сбрасывают все большее количество высокоточных управляемых бомб", — указал он.

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Меркурис отметил, что российским авиаударам ВСУ подвергаются на многих направлениях на передовой, а украинские системы ПВО больше никак не могут защитить военные объекты и позиции.
«

"Как будто все небо на востоке Украины перешло под контроль России и русские могут бить с воздуха в любой момент", — подчеркнул аналитик.

Во вторник в Минобороны сообщили, что российские войска нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины.
Российская авиация активно применяет авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), в зоне СВО. Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам, не подставляясь под огонь зенитно-ракетных комплексов.
ВС России с 10 октября 2022 года наносят ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял тогда Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
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