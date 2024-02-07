https://ria.ru/20240207/svo-1925944376.html

Такого еще не было. На Западе раскрыли, что Россия начала в зоне СВО

Такого еще не было. На Западе раскрыли, что Россия начала в зоне СВО - РИА Новости, 07.02.2024

Такого еще не было. На Западе раскрыли, что Россия начала в зоне СВО

Российские военные стали чаще наносить авиаудары по позициям Вооруженных сил Украины, заявил британский эксперт Александр Меркурис на своем YouTube-канале. РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T15:04

2024-02-07T15:04

2024-02-07T19:55

украина

россия

владимир путин

вооруженные силы украины

в мире

политика

воздушно-космические силы россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920286512_0:294:3072:2022_1920x0_80_0_0_29d2f4751dce25a6a6bafe0178ddbf0b.jpg

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Российские военные стали чаще наносить авиаудары по позициям Вооруженных сил Украины, заявил британский эксперт Александр Меркурис на своем YouTube-канале."Никогда еще во время конфликта российские военные операции не были столь интенсивными, как сейчас. Российские ВВС сейчас активно действуют на всех участках фронта. Они ведут мощные бомбардировки, сбрасывают все большее количество высокоточных управляемых бомб", — указал он.Меркурис отметил, что российским авиаударам ВСУ подвергаются на многих направлениях на передовой, а украинские системы ПВО больше никак не могут защитить военные объекты и позиции."Как будто все небо на востоке Украины перешло под контроль России и русские могут бить с воздуха в любой момент", — подчеркнул аналитик.Во вторник в Минобороны сообщили, что российские войска нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины.Российская авиация активно применяет авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), в зоне СВО. Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам, не подставляясь под огонь зенитно-ракетных комплексов.ВС России с 10 октября 2022 года наносят ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял тогда Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.

https://ria.ru/20240207/khaos-1925895321.html

https://ria.ru/20240207/plan-1925875009.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, владимир путин, вооруженные силы украины, в мире, политика, воздушно-космические силы россии