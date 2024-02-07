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ВСУ за сутки потеряли около 500 человек на двух направлениях

ВСУ за сутки потеряли около 500 человек на двух направлениях - РИА Новости, 07.02.2024

ВСУ за сутки потеряли около 500 человек на двух направлениях

Войска Украины потеряли за сутки на купянском и краснолиманском направлениях около 500 военнослужащих, сообщили в среду в Минобороны РФ. РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T13:20

2024-02-07T13:20

2024-02-07T13:34

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки на купянском и краснолиманском направлениях около 500 военнослужащих, сообщили в среду в Минобороны РФ.На купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск нанесли поражение живой силе противника в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской Народной Республики, Кисловка и Берестовое Харьковской области. Кроме того, отражены четыре атаки штурмовых групп 32-й механизированной, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ и 13-й бригады нацгвардии Украины в районе железнодорожной станции Сеньковка и населенного пункта Терны Донецкой Народной Республики."Противник потерял до 275 военнослужащих, девять автомобилей, артиллерийскую систему М777 производства США, две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и гаубицу Д-30", - сказали в ведомстве.На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районе населенного пункта Дзержинское Донецкой Народной Республики и отразили две атаки штурмовых групп 60-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Ямполовка ДНР."Потери противника составили до 220 военнослужащих и три автомобиля", - уточнили в министерстве.

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россия, вооруженные силы украины, сша, донецкая народная республика, украина