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ВСУ за сутки потеряли около 500 человек на двух направлениях
ВСУ за сутки потеряли около 500 человек на двух направлениях - РИА Новости, 07.02.2024
ВСУ за сутки потеряли около 500 человек на двух направлениях
Войска Украины потеряли за сутки на купянском и краснолиманском направлениях около 500 военнослужащих, сообщили в среду в Минобороны РФ. РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T13:20
2024-02-07T13:20
2024-02-07T13:34
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки на купянском и краснолиманском направлениях около 500 военнослужащих, сообщили в среду в Минобороны РФ.На купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск нанесли поражение живой силе противника в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской Народной Республики, Кисловка и Берестовое Харьковской области. Кроме того, отражены четыре атаки штурмовых групп 32-й механизированной, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ и 13-й бригады нацгвардии Украины в районе железнодорожной станции Сеньковка и населенного пункта Терны Донецкой Народной Республики."Противник потерял до 275 военнослужащих, девять автомобилей, артиллерийскую систему М777 производства США, две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и гаубицу Д-30", - сказали в ведомстве.На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районе населенного пункта Дзержинское Донецкой Народной Республики и отразили две атаки штурмовых групп 60-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Ямполовка ДНР."Потери противника составили до 220 военнослужащих и три автомобиля", - уточнили в министерстве.
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россия, вооруженные силы украины, сша, донецкая народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, США, Донецкая Народная Республика, Украина
ВСУ за сутки потеряли около 500 человек на двух направлениях
ВСУ потеряли на Купянском и Краснолиманском направлениях около 500 человек