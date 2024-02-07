Рейтинг@Mail.ru
Волейболисты "Ярославича" передали бойцам СВО теплые куртки - РИА Новости, 07.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди
Надежные люди
 
12:22 07.02.2024
https://ria.ru/20240207/svo-1925897908.html
Волейболисты "Ярославича" передали бойцам СВО теплые куртки
Волейболисты "Ярославича" передали бойцам СВО теплые куртки - РИА Новости, 07.02.2024
Волейболисты "Ярославича" передали бойцам СВО теплые куртки
Представители волейбольного клуба "Ярославич" (Ярославль) передали бойцам в зону специальной военной операции в ответ на их просьбу 90 фуфаек и столько же... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T12:22
2024-02-07T12:22
надежные люди
ярославская область
александр соколов
ярославль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/07/1925891688_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_58df7e3cbd9fe2d32688b5c1a1b5b9c7.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 7 фев – РИА Новости. Представители волейбольного клуба "Ярославич" (Ярославль) передали бойцам в зону специальной военной операции в ответ на их просьбу 90 фуфаек и столько же комплектов рабочей формы, сообщает ярославское региональное отделение Народного фронта. Один из ярославских военнослужащих рассказал активистам, что сейчас они с товарищами решают задачи по доставке на передовую всего необходимого, в связи с чем им постоянно приходится загружать и разгружать машины. "Трудимся при любых обстоятельствах и в любую погоду. Одежда быстро изнашивается и никогда не бывает лишней", - рассказал боец. В Народном фронте отметили – эта просьба была исполнена в рекордные сроки. "Девяносто фуфаек и столько же комплектов рабочей формы представители волейбольного клуба, которые вносят большой вклад в проект "Всё для Победы!", закупили уже на следующий день", - говорится в сообщении. Ранее спортсмены приобрели 800 килограммов ГСМ, 12 шин, три аккумулятора. Народный фронт доставил их в разные подразделения, где проходят службу ярославцы. Ждёт отправки переданный волейболистами генератор. "Граждане нашей страны должны адекватно оценивать ситуацию и быть с теми ребятами, которые сейчас там. Потому что они бьются не столько за себя, сколько за тех, кто остался здесь. Поэтому только скорейшей победы. Пусть они знают, что мы с ними", – подчеркнул спортивный директор "Ярославича" Александр Соколов. Сообщается, что за полтора года существования проекта Народного фронта "Всё для Победы!" жители Ярославской области перечислили для земляков на передовой 107,3 миллиона рублей, активисты доставили бойцам 11 автомобилей и десятки тонн груза, включая двигатели и запчасти для военной техники, генераторы, стройматериалы, организовали 16 пунктов плетения маскировочных сетей.
https://ria.ru/20240207/seti-1925872545.html
https://ria.ru/20240207/spetsoperatsiya-1925753244.html
ярославская область
ярославль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/07/1925891688_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ba1683b1fb73946f0a0e21ae2f5fa8e7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ярославская область, александр соколов, ярославль
Надежные люди, Ярославская область, Александр Соколов, Ярославль
Волейболисты "Ярославича" передали бойцам СВО теплые куртки

Волейболисты "Ярославича" передали бойцам СВО теплые куртки и рабочие костюмы

© Фото : Ярославское региональное отделение Народного фронтаВолейболисты "Ярославича" передали бойцам СВО тёплые куртки и рабочие костюмы
Волейболисты Ярославича передали бойцам СВО тёплые куртки и рабочие костюмы - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© Фото : Ярославское региональное отделение Народного фронта
Волейболисты "Ярославича" передали бойцам СВО тёплые куртки и рабочие костюмы
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 7 фев – РИА Новости. Представители волейбольного клуба "Ярославич" (Ярославль) передали бойцам в зону специальной военной операции в ответ на их просьбу 90 фуфаек и столько же комплектов рабочей формы, сообщает ярославское региональное отделение Народного фронта.
Один из ярославских военнослужащих рассказал активистам, что сейчас они с товарищами решают задачи по доставке на передовую всего необходимого, в связи с чем им постоянно приходится загружать и разгружать машины.
Волонтёры Заполярного плетут невидимые для тепловизора масксети
Волонтеры из Заполярного плетут невидимые маскировочные сети
10:54
"Трудимся при любых обстоятельствах и в любую погоду. Одежда быстро изнашивается и никогда не бывает лишней", - рассказал боец.
В Народном фронте отметили – эта просьба была исполнена в рекордные сроки.
"Девяносто фуфаек и столько же комплектов рабочей формы представители волейбольного клуба, которые вносят большой вклад в проект "Всё для Победы!", закупили уже на следующий день", - говорится в сообщении.
Ранее спортсмены приобрели 800 килограммов ГСМ, 12 шин, три аккумулятора. Народный фронт доставил их в разные подразделения, где проходят службу ярославцы. Ждёт отправки переданный волейболистами генератор.
"Граждане нашей страны должны адекватно оценивать ситуацию и быть с теми ребятами, которые сейчас там. Потому что они бьются не столько за себя, сколько за тех, кто остался здесь. Поэтому только скорейшей победы. Пусть они знают, что мы с ними", – подчеркнул спортивный директор "Ярославича" Александр Соколов.
Сообщается, что за полтора года существования проекта Народного фронта "Всё для Победы!" жители Ярославской области перечислили для земляков на передовой 107,3 миллиона рублей, активисты доставили бойцам 11 автомобилей и десятки тонн груза, включая двигатели и запчасти для военной техники, генераторы, стройматериалы, организовали 16 пунктов плетения маскировочных сетей.
Беженцы из Мариуполя в пункте раздачи еды, который организовали волонтеры из Донецка - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
"Не раз попадали под обстрелы". На что решились матери мобилизованных
08:00
 
Надежные людиЯрославская областьАлександр СоколовЯрославль
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала