https://ria.ru/20240207/svo-1925897908.html

Волейболисты "Ярославича" передали бойцам СВО теплые куртки

Волейболисты "Ярославича" передали бойцам СВО теплые куртки - РИА Новости, 07.02.2024

Волейболисты "Ярославича" передали бойцам СВО теплые куртки

Представители волейбольного клуба "Ярославич" (Ярославль) передали бойцам в зону специальной военной операции в ответ на их просьбу 90 фуфаек и столько же... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T12:22

2024-02-07T12:22

2024-02-07T12:22

надежные люди

ярославская область

александр соколов

ярославль

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ЯРОСЛАВЛЬ, 7 фев – РИА Новости. Представители волейбольного клуба "Ярославич" (Ярославль) передали бойцам в зону специальной военной операции в ответ на их просьбу 90 фуфаек и столько же комплектов рабочей формы, сообщает ярославское региональное отделение Народного фронта. Один из ярославских военнослужащих рассказал активистам, что сейчас они с товарищами решают задачи по доставке на передовую всего необходимого, в связи с чем им постоянно приходится загружать и разгружать машины. "Трудимся при любых обстоятельствах и в любую погоду. Одежда быстро изнашивается и никогда не бывает лишней", - рассказал боец. В Народном фронте отметили – эта просьба была исполнена в рекордные сроки. "Девяносто фуфаек и столько же комплектов рабочей формы представители волейбольного клуба, которые вносят большой вклад в проект "Всё для Победы!", закупили уже на следующий день", - говорится в сообщении. Ранее спортсмены приобрели 800 килограммов ГСМ, 12 шин, три аккумулятора. Народный фронт доставил их в разные подразделения, где проходят службу ярославцы. Ждёт отправки переданный волейболистами генератор. "Граждане нашей страны должны адекватно оценивать ситуацию и быть с теми ребятами, которые сейчас там. Потому что они бьются не столько за себя, сколько за тех, кто остался здесь. Поэтому только скорейшей победы. Пусть они знают, что мы с ними", – подчеркнул спортивный директор "Ярославича" Александр Соколов. Сообщается, что за полтора года существования проекта Народного фронта "Всё для Победы!" жители Ярославской области перечислили для земляков на передовой 107,3 миллиона рублей, активисты доставили бойцам 11 автомобилей и десятки тонн груза, включая двигатели и запчасти для военной техники, генераторы, стройматериалы, организовали 16 пунктов плетения маскировочных сетей.

https://ria.ru/20240207/seti-1925872545.html

https://ria.ru/20240207/spetsoperatsiya-1925753244.html

ярославская область

ярославль

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ярославская область, александр соколов, ярославль