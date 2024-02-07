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Суд ЕС отклонил иск ВЭБ о снятии европейских ограничений - РИА Новости, 07.02.2024
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14:37 07.02.2024 (обновлено: 16:57 07.02.2024)
https://ria.ru/20240207/sud-1925936979.html
Суд ЕС отклонил иск ВЭБ о снятии европейских ограничений
Суд ЕС отклонил иск ВЭБ о снятии европейских ограничений - РИА Новости, 07.02.2024
Суд ЕС отклонил иск ВЭБ о снятии европейских ограничений
Суд Евросоюза отклонил иск председателя ВЭБа Игоря Шувалова, добивавшегося снятия европейских ограничений, сообщили РИА Новости в пресс-службе Суда. РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T14:37
2024-02-07T16:57
экономика
россия
брюссель
люксембург (округ)
владимир путин
жозеп боррель
игорь шувалов
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 7 фев - РИА Новости. Суд Евросоюза отклонил иск председателя ВЭБа Игоря Шувалова, добивавшегося снятия европейских ограничений, сообщили РИА Новости в пресс-службе Суда. "Иск отклонен. Игорю Шувалову предписывается оплатить издержки", - говорится в решении Суда. В ЕС его обвиняли в поддержке действий, которые, по мнению Брюсселя, "направлены на нарушение территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины". Ранее в январе в Суде Евросоюза в Люксембурге прошли слушания по иску российской госкорпорации ВЭБ.РФ к Совету ЕС также с требованием отмены европейских санкций. Согласно судебной процедуре, решение по этому иску будет вынесено в течение нескольких месяцев. Из материалов суда следует, что госкорпорация оспорила введенные против нее ограничительные меры, указав на то, что при принятии решения ЕС были допущены "явные ошибки в оценке фактов, на которых основаны оспариваемые положения", не выполнены обязательства по указанию причин решения, нарушено право на эффективную судебную защиту, принципы соразмерности и равного обращения. В связи с этим ВЭБ.РФ потребовал аннулировать решение о внесении в санкционный список, а также обязать Совет ЕС оплатить понесенные компанией расходы в связи с судебным процессом. За два года ЕС утвердил 12 пакетов санкций, под ограничениями находятся почти две тысячи физических и юридических лиц. Ограничительные меры предполагают замораживание активов в государствах Евросоюза, гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом. Ранее высокопоставленный европейский источник сообщил, что в настоящее время идет обсуждение 13-го пакета антироссийских санкций. По его словам, новые санкции планируется принять до 24 февраля, такую цель якобы поставил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20240207/sanktsii-1925841359.html
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экономика, россия, брюссель, люксембург (округ), владимир путин, жозеп боррель, игорь шувалов, евросоюз
Экономика, Россия, Брюссель, Люксембург (округ), Владимир Путин, Жозеп Боррель, Игорь Шувалов, Евросоюз
Суд ЕС отклонил иск ВЭБ о снятии европейских ограничений

Суд ЕС отклонил иск ВЭБ о снятии европейских ограничений

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ВЭБ.РФ
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БРЮССЕЛЬ, 7 фев - РИА Новости. Суд Евросоюза отклонил иск председателя ВЭБа Игоря Шувалова, добивавшегося снятия европейских ограничений, сообщили РИА Новости в пресс-службе Суда.
«
"Иск отклонен. Игорю Шувалову предписывается оплатить издержки", - говорится в решении Суда.
В ЕС его обвиняли в поддержке действий, которые, по мнению Брюсселя, "направлены на нарушение территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины".
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
На Украине пожаловались на "слабые" антироссийские санкции ЕС
Вчера, 07:15
Ранее в январе в Суде Евросоюза в Люксембурге прошли слушания по иску российской госкорпорации ВЭБ.РФ к Совету ЕС также с требованием отмены европейских санкций. Согласно судебной процедуре, решение по этому иску будет вынесено в течение нескольких месяцев.
Из материалов суда следует, что госкорпорация оспорила введенные против нее ограничительные меры, указав на то, что при принятии решения ЕС были допущены "явные ошибки в оценке фактов, на которых основаны оспариваемые положения", не выполнены обязательства по указанию причин решения, нарушено право на эффективную судебную защиту, принципы соразмерности и равного обращения. В связи с этим ВЭБ.РФ потребовал аннулировать решение о внесении в санкционный список, а также обязать Совет ЕС оплатить понесенные компанией расходы в связи с судебным процессом.
За два года ЕС утвердил 12 пакетов санкций, под ограничениями находятся почти две тысячи физических и юридических лиц. Ограничительные меры предполагают замораживание активов в государствах Евросоюза, гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом.
Ранее высокопоставленный европейский источник сообщил, что в настоящее время идет обсуждение 13-го пакета антироссийских санкций. По его словам, новые санкции планируется принять до 24 февраля, такую цель якобы поставил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Алишер Усманов - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
Суд ЕС отклонил иск Усманова, добивавшегося отмены санкций
Вчера, 14:08
 
ЭкономикаРоссияБрюссельЛюксембург (округ)Владимир ПутинЖозеп БоррельИгорь ШуваловЕвросоюз
 
 
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