Суд ЕС отклонил иск ВЭБ о снятии европейских ограничений
Суд ЕС отклонил иск ВЭБ о снятии европейских ограничений
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ВЭБ.РФ. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 7 фев - РИА Новости. Суд Евросоюза отклонил иск председателя ВЭБа Игоря Шувалова, добивавшегося снятия европейских ограничений, сообщили РИА Новости в пресс-службе Суда.
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"Иск отклонен. Игорю Шувалову предписывается оплатить издержки", - говорится в решении Суда.
В ЕС его обвиняли в поддержке действий, которые, по мнению Брюсселя, "направлены на нарушение территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины".
Ранее в январе в Суде Евросоюза в Люксембурге прошли слушания по иску российской госкорпорации ВЭБ.РФ к Совету ЕС также с требованием отмены европейских санкций. Согласно судебной процедуре, решение по этому иску будет вынесено в течение нескольких месяцев.
Из материалов суда следует, что госкорпорация оспорила введенные против нее ограничительные меры, указав на то, что при принятии решения ЕС были допущены "явные ошибки в оценке фактов, на которых основаны оспариваемые положения", не выполнены обязательства по указанию причин решения, нарушено право на эффективную судебную защиту, принципы соразмерности и равного обращения. В связи с этим ВЭБ.РФ потребовал аннулировать решение о внесении в санкционный список, а также обязать Совет ЕС оплатить понесенные компанией расходы в связи с судебным процессом.
За два года ЕС утвердил 12 пакетов санкций, под ограничениями находятся почти две тысячи физических и юридических лиц. Ограничительные меры предполагают замораживание активов в государствах Евросоюза, гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом.
Ранее высокопоставленный европейский источник сообщил, что в настоящее время идет обсуждение 13-го пакета антироссийских санкций. По его словам, новые санкции планируется принять до 24 февраля, такую цель якобы поставил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.