https://ria.ru/20240207/strakhovanie-1925840848.html

Сенаторы разработали законопроект о страховании за утечки данных

Сенаторы разработали законопроект о страховании за утечки данных - РИА Новости, 07.02.2024

Сенаторы разработали законопроект о страховании за утечки данных

В России может появиться механизм возмещения вреда, возникшего в результате утечки персональных данных, соответствующий законопроект был разработан сенаторами,... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T07:09

2024-02-07T07:09

2024-02-07T07:10

общество

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/16/1853692637_0:171:3036:1879_1920x0_80_0_0_1dec8bff8a04ccc5672ba1bf890d6be5.jpg

МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. В России может появиться механизм возмещения вреда, возникшего в результате утечки персональных данных, соответствующий законопроект был разработан сенаторами, он скоро будет отправлен в кабмин на отзыв, заявил РИА Новости соавтор инициативы, сенатор Артём Шейкин. "Оператор при обработке персональных данных обязан иметь финансовое обеспечение для возмещения морального и имущественного вреда, который может быть причинен субъектам персональных данных в случае нарушения настоящего Федерального закона", - говорится в тексте документа (есть в распоряжении РИА Новости). В пояснительной записке (текст также имеется в распоряжении агентства) отмечается, что соответствующей инициативой предполагается создание механизма обязательного финансового обеспечения ответственности операторов за утечки. "Указанные изменения сформируют институт финансового обеспечения ответственности операторов перед субъектами персональных данных, гарантируют достойные компенсации вреда большему количеству субъектов, поспособствуют более серьезному подходу операторов к защищенности информационных ресурсов, а также предотвратят излишний (несоответствующий задачам) сбор персональных данных граждан", - считает Шейкин. В сопроводительных документах парламентарий, сославшись на данные экспертов, также напомнил о том, что в 2023 году значительно вырос объем утечек персональных данных россиян по сравнению с 2022 годом. Эти данные используются преступниками для мошенничества, кражи денег или имущества, все это приносит повышенную опасность обществу, добавил он. Шейкин сообщил РИА Новости, что скоро пройдет совещание, на котором будет обсуждаться этот законопроект, после чего он будет отправлен в правительство РФ на отзыв. Минцифры РФ полагает, что реализация данной инициативы позволит повысить уровень защиты прав субъектов персональных данных, отмечается в ответе Шейкину из ведомства за подписью замминистра Александра Шойтова (сенатор предоставил агентству фрагмент документа). Орган власти также считает, что это инициатива повысит уровень ответственности операторов обработки персональных данных за нарушение требований законодательства РФ в этой сфере. "При законодательной проработке возможности создания института исполнения обязательств оператора при нарушении требований законодательства РФ в области персональных данных, в том числе в случае неправомерной или случайной передачи (предоставления, распространения, доступа) персональных данных, следует принять во внимание определение места указанного института в системе законодательного регулирования РФ в целях недопущения конкуренции правовых норм", - добавил замглавы Минцифры.

https://ria.ru/20240123/zakonotvorchestvo-1922972897.html

https://ria.ru/20231204/zakonotvorchestvo-1913708458.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия