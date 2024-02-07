https://ria.ru/20240207/stavropole-1925963651.html

На Ставрополье предложили вдвое увеличить ежедневный курортный сбор

На Ставрополье предложили вдвое увеличить ежедневный курортный сбор - РИА Новости, 07.02.2024

На Ставрополье предложили вдвое увеличить ежедневный курортный сбор

Министерство туризма Ставропольского края предложило увеличить сумму курортного сбора со 100 до 200 рублей в сутки, сообщает пресс-служба Думы региона. РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T16:29

2024-02-07T16:29

2024-02-07T16:29

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ПЯТИГОРСК, 7 фев – РИА Новости. Министерство туризма Ставропольского края предложило увеличить сумму курортного сбора со 100 до 200 рублей в сутки, сообщает пресс-служба Думы региона. "Министерством туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края подготовлен законопроект "О внесении изменений в Федеральный закон "О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры, – говорится в сообщении. – Документ предполагает увеличение размера курортного сбора со 100 до 200 рублей и возможность направления средств сбора на не только на развитие курортной инфраструктуры, но и на иные цели, в том числе на проведение событийных мероприятий на территории курортов края". Разработанный законопроект направлен Думой региона в Совет законодателей Российской Федерации для предварительного ознакомления. Увеличение суммы курортного сбора в России со 100 до 200 рублей не скажется на туристическом потоке в популярные регионы, сказал РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин."Туристы не в восторге от курортного сбора. Но существенного влияния на турпоток это не окажет. Поскольку если мы разделим курортный сбор на стоимость самих туров, то получится, что они подорожают примерно на четыре процента. Вряд ли это остановит туристов, так как спрос хороший", - подчеркнул эксперт.В регионе уверены, что курортный сбор необходим. "Мы должны обязательно сохранить курортный сбор как источник развития курортной инфраструктуры, но из статуса эксперимента его пора переводить на постоянную основу. Это уже не эксперимент, а полезная практика, которая должна действовать всегда," – подчеркнул председатель краевой Думы Николай Великдань, чьи слова приводятся в сообщении пресс-службы. Сейчас в соответствии с установленным законом лимитом ставка взимания курортного сбора в регионах-участниках эксперимента не может превышать 100 рублей в сутки. В Ставропольском крае курортный сбор взимается на территории городов-курортов Ессентуки, Железноводск, Кисловодск, Пятигорск, а также в Минераловодском муниципальном округе. Курортный сбор в регионе составляет 100 рублей в сутки. В рамках федерального закона от его уплаты освобождены 19 льготных категорий граждан. Кроме того, от курортного сбора освобождены все жители Ставропольского края. С 2018 года благодаря курортному сбору в бюджет Ставрополья поступило свыше 1,8 миллиарда рублей, на эти средства в крае реализовано более 80 мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции, содержанию, благоустройству и ремонту курортных объектов. Плательщиками курортного сбора стали более 2,9 миллиона отдыхающих.

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