https://ria.ru/20240207/ssha-1925838391.html

"Вытеснить русских": в США сделали громкое заявление по Украине

"Вытеснить русских": в США сделали громкое заявление по Украине - РИА Новости, 07.02.2024

"Вытеснить русских": в США сделали громкое заявление по Украине

Большинство американцев считает, что вопрос с траншами Украине нужно поставить на паузу и заняться собственными проблемами, заявил в эфире телеканала Newsmax... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T06:18

2024-02-07T06:18

2024-02-07T06:18

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сша

украина

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майк джонсон

хамас

конгресс сша

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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Большинство американцев считает, что вопрос с траншами Украине нужно поставить на паузу и заняться собственными проблемами, заявил в эфире телеканала Newsmax глава юридического комитета палаты представителей США, республиканец Джим Джордан.Телеведущий в ходе эфире спросил конгрессмена, что он думает о "выборе приоритетов", по которому администрация Белого дома хочет направить 60 миллиардов долларов Украине, в то время как на охрану границы США выделяется 18 миллиардов. Он заметил, что бюджет морской пехоты США составляет 58 миллиардов."Я не думаю, что это сработает. И уж точно не с республиканцами в палате представителей. Я хотел бы вернуться к основному вопросу. Какова цель? Наша цель — вытеснить русских с Восточной Украины, из Донбасса? Вытеснить из Крыма, который у них уже сколько, десять лет уже?" - задался вопросом Джордан.Также он упомянул о проблеме с учетом денег, которые уже передали Киеву, отметив, что в вопросе помощи Израилю "мы знаем", что средства пойдут на противодействие ХАМАС."Но с Украиной-то совсем другая история. В этом и есть основная проблема, я считаю. А если сравнить это с бюджетом морской пехоты США и всем остальным… Большинство американцев считают, что нужно поставить этот вопрос на паузу и заняться прежде всего собственной границей", - подчеркнул конгрессмен.Сенат США в понедельник представил законопроект, объединивший выделение денег на охрану границ, помощь Украине и Израилю. Всего законопроектом предлагается выделить 118,28 миллиарда долларов, из которых 60,06 - на поддержку Киева. На охрану границы при этом предполагается направить втрое меньше - 20,2 миллиарда долларов. Президент Джо Байден заявил о поддержке законопроекта, призвал конгресс принять его как можно скорее.Однако представленный законопроект вызвал жесткую критику со стороны республиканских политиков. Как заявил бывший президент США Дональд Трамп, только дурак или радикальный левый демократ проголосует за этот "чудовищный" законопроект.По словам спикера палаты представителей США Майка Джонсона, предложенный законопроект, объединяющий помощь Киеву, Израилю и охрану собственных границ Штатов, "хуже, чем ожидалось", инициатива обречена на провал.

https://ria.ru/20240207/golosovanie-1925828294.html

https://ria.ru/20240206/zakon-1925816272.html

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в мире, сша, украина, джо байден, дональд трамп, майк джонсон, хамас, конгресс сша