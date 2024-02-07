https://ria.ru/20240207/sport-1925441955.html

День зимних видов спорта в России

День зимних видов спорта в России - РИА Новости, 07.02.2024

День зимних видов спорта в России

Ежегодно 7 февраля в России отмечается День зимних видов спорта. Праздник был учрежден по инициативе Олимпийского комитета России и приурочен к годовщине... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T03:00

2024-02-07T03:00

2024-02-07T03:00

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россия

спорт

зима (время года)

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Ежегодно 7 февраля в России отмечается День зимних видов спорта. Праздник был учрежден по инициативе Олимпийского комитета России и приурочен к годовщине открытия Олимпиады в Сочи в 2014 году.XXII Олимпийские зимние игры 2014 года в Сочи – одни из самых успешных Олимпийских зимних Игр за всю историю их проведения. Олимпийская команда России стала первой в общекомандном медальном зачете. Празднование Дня зимних видов спорта направлено на пропаганду здорового образа жизни среди всех слоев населения, привлечение к занятиям физкультурой и спортом как можно большего числа людей. Успехи российских олимпийцев в Сочи заметно повысили интерес к спорту среди молодежи и подрастающего поколения. Тысячи ребят записались в самые разные секции и начали, таким образом, свой путь в спорте. Успешное развитие физической культуры и массового спорта имеет приоритетное значение для укрепления здоровья граждан и повышения качества их жизни и, в связи с этим, является одним из ключевых факторов, обеспечивающих устойчивое социально-экономическое развитие государства.19 ноября 2020 года на заседании правительства РФ была одобрена Стратегия развития физической культуры и спорта до 2030 года. В ней указано 11 приоритетных направлений, охватывающих и любительский, и профессиональный спорт. В их числе – развитие инфраструктуры, формирование спортивного резерва, внедрение инновационных технологий в подготовку спортсменов, привлечение внебюджетного финансирования, международное сотрудничество. Согласно тексту указа президента РФ Владимира Путина "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года", доля граждан России, систематически занимающихся физкультурой и спортом, должна за 10 лет вырасти до 70%. Согласно опросу ВЦИОМ (2024), почти каждый второй россиянин занимается зимними видами спорта (46%, в 2022 году – 48%). Среди тех, кто считает это идеальным зимним отдыхом, вовлеченность заметно выше – 68%. Наибольшей популярностью среди россиян пользуются лыжи и сноуборд (24%), на втором месте катание на коньках (18%), каждый десятый отдает предпочтение охоте и рыбалке (10%), еще 8% – прогулкам, бегу и ходьбе.Эксперты выделяют восемь регионов России для занятий зимними видами спорта.В Краснодарском крае, в предгорьях Главного Кавказского хребта, находится Красная Поляна – один из самых популярных курортных поселков России. В Мурманской области в Хибинах расположен горнолыжный курорт "Большой Вудъявр", в Кемеровской области популярен горнолыжный курорт Шерегеш. В Карачаево-Черкесии расположены два любимых путешественниками курорта: Домбай и Архыз. В Кабардино-Балкарской республике зимними видами спорта занимаются и в Приэльбрусье, на курортах Азау и Чегет. В Красноярском крае расположен всесезонный курорт "Бобровый лог". В Республике Алтай встать на лыжи можно на курорте Манжерок, в соседнем Алтайском крае катаются на курорте Белокуриха. День зимних видов спорта – общенациональный праздник физкультуры, спорта и здорового образа жизни, который объединил сотни тысяч людей. По всей стране в этот день традиционно проводятся большое количество любительских соревнований по снежным и ледовым видам спорта, мастер-классы и автограф-сессии профессиональных спортсменов.В 2024 году исполняется 10 лет со дня проведения в Сочи XXII Олимпийских зимних игр, и такой же юбилей отмечает День зимних видов спорта, задуманный Олимпийским комитетом. Главной площадкой празднования станет Сочи, где 7 февраля запланирован ряд мероприятий с участием известных спортсменов и руководителей российского спорта.Начиная с 2023 года, Олимпийский комитет России принял решение расширить сроки проведения главного массового спортивного праздника зимы для того, чтобы в нем смогли принять участие как можно больше любителей здорового и активного образа жизни. В этот раз спортивные и официальные мероприятия в рамках Дня зимних видов спорта продлятся в разных регионах России с 3 февраля по 3 марта.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, спорт, зима (время года)