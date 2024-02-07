https://ria.ru/20240207/spg-1925991460.html

Захарова заявила, что США дискредитируют себя как поставщика СПГ

Захарова заявила, что США дискредитируют себя как поставщика СПГ - РИА Новости, 07.02.2024

Захарова заявила, что США дискредитируют себя как поставщика СПГ

США дискредитируют себя, как поставщика, приостанавливая одобрение новых контрактов по СПГ за рубеж, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T17:46

2024-02-07T17:46

2024-02-07T17:46

экономика

сша

россия

германия

николай шульгинов

майк джонсон

мария захарова

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. США дискредитируют себя, как поставщика, приостанавливая одобрение новых контрактов по СПГ за рубеж, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "По сути США дискредитируют себя, как надежного поставщика столь необходимых Европе энергоресурсов", - сказала Захарова на брифинге, комментируя ситуацию вокруг приостановки процесса одобрения Вашингтоном новых контрактов на экспорт СПГ за рубеж. Как отметила официальный представитель МИД РФ, вынудив западных европейцев отказаться от российских энергоносителей и заставив их заключить долгосрочные договоры с местными производителями Вашингтон не смог гарантировать им бесперебойных отгрузок природного газа. По ее словам, об этом также свидетельствует целый ряд судебных процессов, исков европейских компаний против американских экспортеров СПГ из-за недопоставок сырья. Ранее Байден заявил, что США приостановят процесс одобрения новых контрактов на экспорт СПГ за рубеж из-за ситуации с изменением климата. Соответствующий шаг вызвал критику в том числе со стороны республиканского лагеря. Спикер палаты представителей США Майк Джонсон сказал, что решение Байдена "усиливает Россию" и вынуждает Европу полагаться на ее экспорт. Поставки газа в Германию стали существенно затруднены после прошлогодних терактов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2". В ноябре глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов заявил, что Россия сама не "закрывала" западное направление поставок энергоносителей и остается надежным поставщиком газа даже в нынешних тяжелых условиях. В свою очередь, вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек недавно признал, что экономика ФРГ стала менее конкурентоспособной из-за прекращения закупок российского газа, но возложил ответственность за разрыв энергетического сотрудничества на Москву.

https://ria.ru/20240201/tekhas-1924698338.html

https://ria.ru/20240202/dobycha-1924927531.html

сша

россия

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, сша, россия, германия, николай шульгинов, майк джонсон, мария захарова, министерство энергетики рф (минэнерго россии)