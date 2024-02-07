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Захарова заявила, что США дискредитируют себя как поставщика СПГ - РИА Новости, 07.02.2024
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17:46 07.02.2024
https://ria.ru/20240207/spg-1925991460.html
Захарова заявила, что США дискредитируют себя как поставщика СПГ
Захарова заявила, что США дискредитируют себя как поставщика СПГ - РИА Новости, 07.02.2024
Захарова заявила, что США дискредитируют себя как поставщика СПГ
США дискредитируют себя, как поставщика, приостанавливая одобрение новых контрактов по СПГ за рубеж, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T17:46
2024-02-07T17:46
экономика
сша
россия
германия
николай шульгинов
майк джонсон
мария захарова
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. США дискредитируют себя, как поставщика, приостанавливая одобрение новых контрактов по СПГ за рубеж, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "По сути США дискредитируют себя, как надежного поставщика столь необходимых Европе энергоресурсов", - сказала Захарова на брифинге, комментируя ситуацию вокруг приостановки процесса одобрения Вашингтоном новых контрактов на экспорт СПГ за рубеж. Как отметила официальный представитель МИД РФ, вынудив западных европейцев отказаться от российских энергоносителей и заставив их заключить долгосрочные договоры с местными производителями Вашингтон не смог гарантировать им бесперебойных отгрузок природного газа. По ее словам, об этом также свидетельствует целый ряд судебных процессов, исков европейских компаний против американских экспортеров СПГ из-за недопоставок сырья. Ранее Байден заявил, что США приостановят процесс одобрения новых контрактов на экспорт СПГ за рубеж из-за ситуации с изменением климата. Соответствующий шаг вызвал критику в том числе со стороны республиканского лагеря. Спикер палаты представителей США Майк Джонсон сказал, что решение Байдена "усиливает Россию" и вынуждает Европу полагаться на ее экспорт. Поставки газа в Германию стали существенно затруднены после прошлогодних терактов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2". В ноябре глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов заявил, что Россия сама не "закрывала" западное направление поставок энергоносителей и остается надежным поставщиком газа даже в нынешних тяжелых условиях. В свою очередь, вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек недавно признал, что экономика ФРГ стала менее конкурентоспособной из-за прекращения закупок российского газа, но возложил ответственность за разрыв энергетического сотрудничества на Москву.
https://ria.ru/20240201/tekhas-1924698338.html
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экономика, сша, россия, германия, николай шульгинов, майк джонсон, мария захарова, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Экономика, США, Россия, Германия, Николай Шульгинов, Майк Джонсон, Мария Захарова, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
Захарова заявила, что США дискредитируют себя как поставщика СПГ

МИД: США дискредитируют себя приостановкой одобрения новых контрактов по СПГ

© AP Photo / Cliff OwenРезервуар с сжиженным природным газом на терминале для отгрузки в штате Мэриленд, США
Резервуар с сжиженным природным газом на терминале для отгрузки в штате Мэриленд, США - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© AP Photo / Cliff Owen
Резервуар с сжиженным природным газом на терминале для отгрузки в штате Мэриленд, США. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. США дискредитируют себя, как поставщика, приостанавливая одобрение новых контрактов по СПГ за рубеж, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«
"По сути США дискредитируют себя, как надежного поставщика столь необходимых Европе энергоресурсов", - сказала Захарова на брифинге, комментируя ситуацию вокруг приостановки процесса одобрения Вашингтоном новых контрактов на экспорт СПГ за рубеж.
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Как отметила официальный представитель МИД РФ, вынудив западных европейцев отказаться от российских энергоносителей и заставив их заключить долгосрочные договоры с местными производителями Вашингтон не смог гарантировать им бесперебойных отгрузок природного газа. По ее словам, об этом также свидетельствует целый ряд судебных процессов, исков европейских компаний против американских экспортеров СПГ из-за недопоставок сырья.
Ранее Байден заявил, что США приостановят процесс одобрения новых контрактов на экспорт СПГ за рубеж из-за ситуации с изменением климата. Соответствующий шаг вызвал критику в том числе со стороны республиканского лагеря. Спикер палаты представителей США Майк Джонсон сказал, что решение Байдена "усиливает Россию" и вынуждает Европу полагаться на ее экспорт.
Поставки газа в Германию стали существенно затруднены после прошлогодних терактов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2". В ноябре глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов заявил, что Россия сама не "закрывала" западное направление поставок энергоносителей и остается надежным поставщиком газа даже в нынешних тяжелых условиях. В свою очередь, вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек недавно признал, что экономика ФРГ стала менее конкурентоспособной из-за прекращения закупок российского газа, но возложил ответственность за разрыв энергетического сотрудничества на Москву.
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ЭкономикаСШАРоссияГерманияНиколай ШульгиновМайк ДжонсонМария ЗахароваМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)
 
 
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