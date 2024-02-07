https://ria.ru/20240207/spetsoperatsiya-1925986824.html

Спецоперация, 7 февраля: ВС России нанесли групповой удар по ВПК Украины

Спецоперация, 7 февраля: ВС России нанесли групповой удар по ВПК Украины - РИА Новости, 07.02.2024

Спецоперация, 7 февраля: ВС России нанесли групповой удар по ВПК Украины

О новых российских винтовках в зоне спецоперации, попытках терактов со стороны Украины и ходе СВО — в материале РИА Новости. РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T17:39

2024-02-07T17:39

2024-02-07T18:11

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

украина

дмитрий медведев

вячеслав гладков

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. О новых российских винтовках в зоне спецоперации, попытках терактов со стороны Украины и ходе СВО — в материале РИА Новости.Групповой удар по украинским объектам ВПКРоссийские военные нанесли групповой удар ракетами и беспилотниками по предприятиям ВПК Украины, сообщили в Минобороны. "Сегодня утром Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, осуществляющим производство безэкипажных катеров, береговых ракетных комплексов, ракет к реактивным системам залпового огня и взрывчатых веществ", — подчеркнули в ведомстве.В министерстве уточнили, что цель удара достигнута, все объекты удалось поразить. Удары по бригаде ЗеленскогоРоссийская авиация и артиллерия нанесли удары по 1-й президентской бригаде (подразделение Нацгвардии Украины) и двум бригадам ВСУ на Южнодонецком направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев."Ударами бомбардировочной авиации и огнем артиллерии поражены опорные пункты и места скопления живой силы 1-й бригады президента Украины, 58-й мотопехотной и 72-й механизированной бригад ВСУ в районах Урожайного, Угледара и Доброполья", — сказал он.Кроме того, за прошедшие сутки удалось сорвать три попытки украинских войск провести ротацию в районе Старомайорского в ДНР. Война с НАТО не будет по сценарию СВО Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что "если, не дай бог" случится война России с НАТО, она не пойдет по сценарию специальной военной операции. По его словам, это противостояние не будет вестись в окопах, военный потенциал России и альянса несопоставим. Медведев добавил, что в случае угрозы у Москвы не останется выбора — ответ будет ассиметричным.Он отметил, что Россия для своей защиты будет использовать баллистические и крылатые ракеты со специальными боеголовками в ответ на угрозы со стороны НАТО. Цели СВО не меняютсяЦели специальной военной операции на Украине не изменились и сохраняют свою актуальность, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Они не изменились, они все хорошо известны. И все они сохраняют свою актуальность. Это демилитаризация, это денацификация, это обеспечение безопасности людей, проживающих в тех регионах, которые уже стали российскими регионами, ограждение их от прямых ударов, фактически спасение их жизней", — сказал он.Песков добавил, что эти люди подвергались нападениям со стороны регулярных Вооруженных сил Украины с 2014 года."И война началась именно тогда. Вот остановка этой войны — это и есть одна из целей операции", — сказал представитель Кремля.Новые винтовки для СВО Новейшие российские антиматериальные винтовки МЦ-572 поступят в зону проведения специальной военной операции в ближайшее время, сообщили журналистам в компании-разработчике — холдинге "Высокоточные комплексы". Как отмечали в холдинге в августе прошлого года, российская винтовка МЦ-572 на сравнительных испытаниях превзошла американскую Barrett по точности в четыре раза. По данным компании, на испытаниях из Barrett удалось пять выстрелов уложить в круг шесть сантиметров, из МЦ-572 — 1,5 сантиметра. В западной классификации подобные винтовки называются антиматериальными, так как они за счет своего калибра и огневой мощи могут поражать легкобронированную технику, сооружения и другие материальные цели противника. "В настоящий момент снайперская винтовка проходит испытания, проверяется ее работоспособность в различных условиях эксплуатации. В ходе проведения испытаний было принято решение о незначительной корректировке конструкции с целью улучшения ее эргономики. В ближайшем будущем планируется войсковая эксплуатация МЦ-572 в зоне проведения СВО", — сказали в холдинге.Израиль не получит помощь из-за Украины Палата представителей США не поддержала законопроект о помощи Израилю, не включающий средства для Украины, свидетельствуют результаты голосования. Для прохождения инициативы, как сообщили ранее в пресс-службе законодательного органа, необходимо было одобрение со стороны более двух третей конгрессменов. Против нормы проголосовали 180 законодателей, то есть необходимой поддержки проект не получил.Сенаторы США ранее предложили компромиссный бюджетный законопроект, предусматривающий выделение 118,3 миллиарда долларов на помощь Украине, Израилю и урегулирование ситуации на южной границе. Он был выработан в ответ на требования республиканцев о финансировании решения проблемы с нелегальной миграцией, после того как они под предлогом пограничного кризиса блокировали обсуждение запрошенной администрацией помощи Украине. Украина продолжает попытки терактовНе менее восьми украинских беспилотников атаковали территорию Белгородской области за прошедшие сутки, половина из них была сбита, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. В среду в своем Telegram-канале глава региона опубликовал информацию об обстрелах, произошедших в регионе 6 февраля. Общее количество выпущенных по семи районам снарядов из артиллерии составило 19. Чернянский район, который находится в северо-восточной части региона и не граничит с Украиной, второй день подряд подвергся атаке дронами-камикадзе. По данным главы региона, за отчетный день пострадавших нет, повреждены инфраструктурный объект, семь домовладений и сельхозпредприятие. "В Белгородском районе село Устинка подверглось атаке с помощью дрона-камикадзе. Над селом Толоконное сбит БПЛА противника. <…> В Борисовском районе на окраине села Цаповка при помощи инженерно-технических средств посажен квадрокоптер со взрывным устройством", — написал Гладков.Он добавил, что в Волоконовском районе по окраине хутора Старый ВСУ выпустили два минометных снаряда. В Грайворонском городском округе три раза из миномета обстреляли окраину села Почаево. Село Безымено противник атаковал с помощью дрона-камикадзе, уточнил Гладков. По словам главы области, в Краснояружском районе по окраинам сел Вязово, Теребрено и Староселье выпустили в сумме восемь артиллерийских снарядов. В Шебекинском городском округе под минометный обстрел попало село Новая Таволжанка — зафиксировано три прилета. В селе Белянка упал дрон-камикадзе, подчеркнул Гладков. Также в Чернянском районе село Волоконовка подверглось атаке с помощью двух беспилотников. В результате падения одного из аппаратов с последующей детонацией повреждения получил инфраструктурный объект. Второй дрон уничтожили в воздухе, отметил губернатор. Брифинг МинобороныКак сообщили в Министерстве обороны, войска Украины за сутки потеряли на всех направлениях около 1055 военнослужащих. Российские подразделения уничтожили четыре единицы бронетехники и 11 орудий полевой артиллерии противника. Авиация, артиллерия, ракетные войска и беспилотники поразили склады авиационных боеприпасов и горючего, живую силу и технику в 119 районах. ПВО в районе населенного пункта Алексеевка ДНР сбила самолет МиГ-29 Украины. Также в зоне спецоперации удалось уничтожить 104 украинских беспилотника.

https://ria.ru/20240207/spetsoperatsiya-1925873089.html

https://ria.ru/20240207/ukraina-1925984032.html

https://ria.ru/20240207/ukraina-1925984435.html

https://ria.ru/20240207/ukraina-1925950733.html

https://ria.ru/20240207/sovfed-1925864297.html

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