https://ria.ru/20240207/spetsoperatsiya-1925841482.html

В Харькове и Николаеве прогремели взрывы, сообщили СМИ

В Харькове и Николаеве прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 07.02.2024

В Харькове и Николаеве прогремели взрывы, сообщили СМИ

В Харькове, Николаеве, Киевской и Черкасской областях прогремели взрывы, сообщили украинские СМИ. РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T07:16

2024-02-07T07:16

2024-02-07T08:47

специальная военная операция на украине

харьков

николаев (украина)

россия

дмитрий песков

вооруженные силы украины

в мире

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. В Харькове, Николаеве, Киевской и Черкасской областях прогремели взрывы, сообщили украинские СМИ."В Харькове слышны взрывы. <...> В Николаеве также слышны звуки взрывов", — говорится в Telegram телеканала "Общественное".Мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил информацию в своем канале.Мэр Киева Виталий Кличко также сообщил в Telegram, что в городе раздаются взрывы, работает ПВО.На всей территории Украины в ночь на 7 февраля объявили воздушную тревогу.Российские военные наносят ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как подчеркнули в Кремле, армия в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240205/vzryvy-1925574973.html

харьков

николаев (украина)

россия

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харьков, николаев (украина), россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире