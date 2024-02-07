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В Харькове и Николаеве прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 07.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:16 07.02.2024 (обновлено: 08:47 07.02.2024)
https://ria.ru/20240207/spetsoperatsiya-1925841482.html
В Харькове и Николаеве прогремели взрывы, сообщили СМИ
В Харькове и Николаеве прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 07.02.2024
В Харькове и Николаеве прогремели взрывы, сообщили СМИ
В Харькове, Николаеве, Киевской и Черкасской областях прогремели взрывы, сообщили украинские СМИ. РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T07:16
2024-02-07T08:47
специальная военная операция на украине
харьков
николаев (украина)
россия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. В Харькове, Николаеве, Киевской и Черкасской областях прогремели взрывы, сообщили украинские СМИ.&quot;В Харькове слышны взрывы. &lt;...&gt; В Николаеве также слышны звуки взрывов&quot;, — говорится в Telegram телеканала &quot;Общественное&quot;.Мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил информацию в своем канале.Мэр Киева Виталий Кличко также сообщил в Telegram, что в городе раздаются взрывы, работает ПВО.На всей территории Украины в ночь на 7 февраля объявили воздушную тревогу.Российские военные наносят ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как подчеркнули в Кремле, армия в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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харьков, николаев (украина), россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Харьков, Николаев (Украина), Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, В мире
В Харькове и Николаеве прогремели взрывы, сообщили СМИ

"Общественное": в Харькове и Николаеве прогремел ряд взрывов

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© AP Photo / Leo Correa
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. В Харькове, Николаеве, Киевской и Черкасской областях прогремели взрывы, сообщили украинские СМИ.
«

"В Харькове слышны взрывы. <...> В Николаеве также слышны звуки взрывов", — говорится в Telegram телеканала "Общественное".

Мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил информацию в своем канале.
Мэр Киева Виталий Кличко также сообщил в Telegram, что в городе раздаются взрывы, работает ПВО.
На всей территории Украины в ночь на 7 февраля объявили воздушную тревогу.
Российские военные наносят ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как подчеркнули в Кремле, армия в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковНиколаев (Украина)РоссияДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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