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ВКС и артиллерия нанесли удары по президентской бригаде нацгвардии Украины - РИА Новости, 07.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:03 07.02.2024 (обновлено: 09:31 07.02.2024)
https://ria.ru/20240207/spetsoperatsiya-1925834106.html
ВКС и артиллерия нанесли удары по президентской бригаде нацгвардии Украины
ВКС и артиллерия нанесли удары по президентской бригаде нацгвардии Украины - РИА Новости, 07.02.2024
ВКС и артиллерия нанесли удары по президентской бригаде нацгвардии Украины
Российские военные нанесли на Южнодонецком направлении удары по 1-й президентской бригаде (подразделение нацгвардии Украины) и двум бригадам ВСУ, сообщил РИА... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T05:03
2024-02-07T09:31
специальная военная операция на украине
украина
угледар
старомайорское
александр гордеев (полковник)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Российские военные нанесли на Южнодонецком направлении удары по 1-й президентской бригаде (подразделение нацгвардии Украины) и двум бригадам ВСУ, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев.&quot;Ударами бомбардировочной авиации и огнем артиллерии поражены опорные пункты и места скопления живой силы 1-й бригады президента Украины, 58-й мотопехотной и 72-й механизированной бригад ВСУ в районах Урожайного, Угледара и Доброполья&quot;, — сказал он.Кроме того, за сутки бойцы сорвали три попытки украинских войск провести ротацию в районе Старомайорского.Как сообщали накануне в Минобороны, российские военные на Южнодонецком направлении улучшили положение по переднему краю и отразили две атаки ВСУ.ВСУ потеряли до 195 военнослужащих и один танк.
https://ria.ru/20240206/spetsoperatsiya-1925683236.html
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украина, угледар, старомайорское, александр гордеев (полковник), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Угледар, Старомайорское, Александр Гордеев (полковник), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, В мире
ВКС и артиллерия нанесли удары по президентской бригаде нацгвардии Украины

ВКС и артиллерия нанесли удары по 1-й президентской бригаде нацгвардии Украины

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВертолет Ми-28 во время боевого вылета в зоне СВО
Вертолет Ми-28 во время боевого вылета в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Вертолет Ми-28 во время боевого вылета в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Российские военные нанесли на Южнодонецком направлении удары по 1-й президентской бригаде (подразделение нацгвардии Украины) и двум бригадам ВСУ, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев.
«

"Ударами бомбардировочной авиации и огнем артиллерии поражены опорные пункты и места скопления живой силы 1-й бригады президента Украины, 58-й мотопехотной и 72-й механизированной бригад ВСУ в районах Урожайного, Угледара и Доброполья", — сказал он.

Кроме того, за сутки бойцы сорвали три попытки украинских войск провести ротацию в районе Старомайорского.
Как сообщали накануне в Минобороны, российские военные на Южнодонецком направлении улучшили положение по переднему краю и отразили две атаки ВСУ.
ВСУ потеряли до 195 военнослужащих и один танк.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаУгледарСтаромайорскоеАлександр Гордеев (полковник)Вооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФВ мире
 
 
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