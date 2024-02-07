https://ria.ru/20240207/spetsoperatsiya-1925834106.html

ВКС и артиллерия нанесли удары по президентской бригаде нацгвардии Украины

ВКС и артиллерия нанесли удары по президентской бригаде нацгвардии Украины - РИА Новости, 07.02.2024

ВКС и артиллерия нанесли удары по президентской бригаде нацгвардии Украины

Российские военные нанесли на Южнодонецком направлении удары по 1-й президентской бригаде (подразделение нацгвардии Украины) и двум бригадам ВСУ, сообщил РИА... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T05:03

2024-02-07T05:03

2024-02-07T09:31

специальная военная операция на украине

украина

угледар

старомайорское

александр гордеев (полковник)

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/12/1890827230_0:143:2913:1782_1920x0_80_0_0_e1049389d4d238ed19dc463adef6edd2.jpg

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Российские военные нанесли на Южнодонецком направлении удары по 1-й президентской бригаде (подразделение нацгвардии Украины) и двум бригадам ВСУ, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев."Ударами бомбардировочной авиации и огнем артиллерии поражены опорные пункты и места скопления живой силы 1-й бригады президента Украины, 58-й мотопехотной и 72-й механизированной бригад ВСУ в районах Урожайного, Угледара и Доброполья", — сказал он.Кроме того, за сутки бойцы сорвали три попытки украинских войск провести ротацию в районе Старомайорского.Как сообщали накануне в Минобороны, российские военные на Южнодонецком направлении улучшили положение по переднему краю и отразили две атаки ВСУ.ВСУ потеряли до 195 военнослужащих и один танк.

https://ria.ru/20240206/spetsoperatsiya-1925683236.html

украина

угледар

старомайорское

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, угледар, старомайорское, александр гордеев (полковник), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, в мире