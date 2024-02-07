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ВКС и артиллерия нанесли удары по президентской бригаде нацгвардии Украины
ВКС и артиллерия нанесли удары по президентской бригаде нацгвардии Украины - РИА Новости, 07.02.2024
ВКС и артиллерия нанесли удары по президентской бригаде нацгвардии Украины
Российские военные нанесли на Южнодонецком направлении удары по 1-й президентской бригаде (подразделение нацгвардии Украины) и двум бригадам ВСУ, сообщил РИА... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T05:03
2024-02-07T05:03
2024-02-07T09:31
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Российские военные нанесли на Южнодонецком направлении удары по 1-й президентской бригаде (подразделение нацгвардии Украины) и двум бригадам ВСУ, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев."Ударами бомбардировочной авиации и огнем артиллерии поражены опорные пункты и места скопления живой силы 1-й бригады президента Украины, 58-й мотопехотной и 72-й механизированной бригад ВСУ в районах Урожайного, Угледара и Доброполья", — сказал он.Кроме того, за сутки бойцы сорвали три попытки украинских войск провести ротацию в районе Старомайорского.Как сообщали накануне в Минобороны, российские военные на Южнодонецком направлении улучшили положение по переднему краю и отразили две атаки ВСУ.ВСУ потеряли до 195 военнослужащих и один танк.
https://ria.ru/20240206/spetsoperatsiya-1925683236.html
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ВКС и артиллерия нанесли удары по президентской бригаде нацгвардии Украины
ВКС и артиллерия нанесли удары по 1-й президентской бригаде нацгвардии Украины