"Не раз попадали под обстрелы". На что решились матери мобилизованных
Волонтеры с Таймыра отправили помощь для тысяч бойцов в зоне СВО
© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкБеженцы из Мариуполя в пункте раздачи еды, который организовали волонтеры из Донецка
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости, Виктор Званцев. "Начинали с малого, а теперь отправляем на фронт все — от носков до коптеров", — говорят волонтеры организации "Таймыр — воинам Донбасса". Их уже более тысячи. О том, кто и почему решил помогать бойцам СВО, — в материале РИА Новости.
Молитва в дорогу
Для активистов движения из Дудинки на севере Красноярского края февраль начался большими хлопотами. "Целый месяц мы собирали очередную партию гуманитарной помощи, и теперь надо все как следует упаковать, затем загрузить в фуру, — объясняет одна из основательниц фонда Евгения Калашникова. — Этим занимаются волонтеры из местного казачества и студенты речного училища. Работаем с шести утра до позднего вечера".
Погрузив коробки, участники "экспедиции" возлагают цветы к памятнику Неизвестному Солдату на Поклонной горе в Красноярске и получают напутствие от батюшки из местного храма. Путь предстоит далекий и довольно опасный, ведь конечная точка маршрута — постоянно обстреливаемый ВСУ Донецк. Оттуда груз отправят дальше — на передовые позиции.
© Фото предоставлено Евгенией КалашниковойПогрузка гуманитарной помощи в фуру
© Фото предоставлено Евгенией Калашниковой
Погрузка гуманитарной помощи в фуру
"Почти все посылки доходят лично до адресата, до каждого бойца, — добавляет Евгения. — Например, в декабре их получили около тысячи человек. Это 15-й гуманитарный конвой. Волонтеры не раз попадали под обстрелы, подрывались на минах, но все равно продолжают ездить".
Ее сын уже полтора года служит в зоне СВО. Попал туда по частичной мобилизации. Несколько раз был ранен, в данный момент лечится в госпитале. Собирается опять вернуться на фронт.
"Наша организация появилась за два дня до объявления мобилизации — 22 сентября 2022-го, — продолжает Евгения. — Из города забрали около 50 человек. Как-то вечером мы сидели со знакомыми и думали, чем помочь нашим парням. Решили создать группу в мессенджере, объявили сбор средств".
© Фото предоставлено Евгенией КалашниковойВолонтеры из Дудинки за работой в пошивочном цеху
© Фото предоставлено Евгенией Калашниковой
Волонтеры из Дудинки за работой в пошивочном цеху
Самодельные дроны-камикадзе
Первым делом матери мобилизованных и просто неравнодушные женщины закупили ткани, шерсть, начали шить и вязать носки. Пока перед отправкой в зону СВО сыновья обучались на полигонах, на банковский счет организации набежала довольно крупная сумма. Хватило и на теплую одежду, и на бронежилеты, и на коптеры с тепловизорами.
"Затем предпринимательница Аксинья Поротова безвозмездно выделила помещение, где мы оборудовали пошивочный цех, — рассказывает Евгения. — Недавно местные власти закупили для нас несколько профессиональных швейных машинок и столов".
В основном средства поступают от жителей Красноярского края, однако волонтеры зарабатывают и сами. Ездят по ярмаркам в окрестных поселках — продают бижутерию из бисера, выпечку и многое другое. Заработанное тратят на помощь бойцам.
© Фото предоставлено Евгенией КалашниковойВолонтеры и местные бойцы
© Фото предоставлено Евгенией Калашниковой
Волонтеры и местные бойцы
"В наших группах в соцсетях и мессенджерах четыре администратора, — уточняет Евгения. — Роли строго распределены. Александра Туркова по образованию бухгалтер, поэтому ведет финансы. Татьяна Юшина занимается пошивочным цехом, а Аксинья Поротова заведует помещениями".
Евгения же отвечает за отправку конвоев, поскольку 35 лет проработала учителем в школе и у нее неплохие организаторские способности. Она родилась и выросла в Дудинке, но сейчас живет и работает в Красноярске. Это очень облегчает логистику, ведь часть грузов комплектуется в краевом центре, а уже оттуда фуры едут в Донбасс.
"Мы тесно сотрудничаем с волонтерской организацией "Из Сибири — сынам России", — говорит Калашникова. — Именно ее волонтеры, рискуя жизнью, доставляют груз в Донбасс. Помогают и с оборудованием. Там есть два умельца, которые сами собирают дроны-камикадзе".
© Фото предоставлено Евгенией КалашниковойЗакройный цех
© Фото предоставлено Евгенией Калашниковой
Закройный цех
Пятый цех
С Таймыра на фронт уходит много добровольцев — порядка 30 человек в месяц.
"Мы обеспечиваем их всем необходимым: от трусов и носков до "броников" и обуви с кевларовыми стельками, — подчеркивает волонтер. — И не только их. Сейчас, например, из девяти бронежилетов лишь один — для парня из Дудинки. Остальные — солдатам из других регионов".
В ближайших планах — открыть очередной цех по производству маскировочных сетей, уже пятый. А еще в зону СВО активисты отправляют окопные свечи, бинокли, оптические прицелы, тепловизоры, коптеры, монокуляры, медикаменты.
© Фото предоставлено Евгенией КалашниковойПошивочный цех
© Фото предоставлено Евгенией Калашниковой
Пошивочный цех
"Не забываем и о родственниках раненых, — добавляет Евгения. — Оплачиваем им билеты и проживание в городах, где лечатся бойцы. А это и Белгородская область, и Луганск, и Севастополь. Сотрудничаем с клиниками, в том числе пластической хирургии. Так, лицевыми ранениями занимаются в Красноярске, у профессора Николаенко".
Забот с каждым месяцем все больше. Как только три собранные фуры выехали из Красноярска в Донецк, волонтеры сразу же приступили к подготовке следующего гуманитарного конвоя.