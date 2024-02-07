Рейтинг@Mail.ru
Совфед выразил протест против поставок оружия ВСУ странами Запада - РИА Новости, 07.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:25 07.02.2024 (обновлено: 10:54 07.02.2024)
https://ria.ru/20240207/sovfed-1925864297.html
Совфед выразил протест против поставок оружия ВСУ странами Запада
Совфед выразил протест против поставок оружия ВСУ странами Запада - РИА Новости, 07.02.2024
Совфед выразил протест против поставок оружия ВСУ странами Запада
Сенаторы РФ считают, что продолжение поставок вооружений Украине странами Запада превращает эти государства в прямых соучастников киевского режима, Совет... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T10:25
2024-02-07T10:54
в мире
россия
совет федерации рф
вооруженные силы украины
украина
сша
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/15/1922616899_0:230:2791:1800_1920x0_80_0_0_ca16ee9daeec335e87b653a54f0dddc7.jpg
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Сенаторы РФ считают, что продолжение поставок вооружений Украине странами Запада превращает эти государства в прямых соучастников киевского режима, Совет Федерации требует незамедлительно прекратить эти поставки, говорится в обращении палаты, принятом на заседании в среду."Совет Федерации Федерального собрания РФ выражает решительный протест против продолжающихся поставок государствами коллективного Запада киевскому режиму оружия, боеприпасов и военной техники, с применением которых совершаются убийства мирных граждан и разрушение объектов гражданской инфраструктуры РФ", - говорится в документе.Сенаторы отмечают, что для совершения "своих кровавых злодеяний" украинские "вооруженные формирования" используют оружие, поставляемое на Украину, в частности, США, Германией, Великобританией, Францией, Чехией и другими государствами-членами НАТО и Евросоюза."В числе этих вооружений американские реактивные системы залпового огня HIMARS, британско-французские крылатые ракеты типа Storm Shadow/SCALP и снаряды с обедненным ураном, опасные для гражданского населения мины германского (AT2) и французского (HPD F2) производства, чешские реактивные системы залпового огня Vampire и другие многочисленные образцы военной техники западного производства", - подчеркнули члены верхней палаты российского парламента.Совет Федерации также заявил, что продолжение поставок оружия превращает государства Запада в "прямых соучастников преступлений киевского режима, на которых ложится ответственность за гибель мирных жителей, в том числе женщин и детей, разрушение объектов гражданской инфраструктуры, грубые нарушения международного права"."Совет Федерации Федерального собрания РФ призывает парламенты Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, США, ФРГ, Французской Республики, Чешской Республики и других государств – членов Организации Североатлантического договора, Европейского союза осознать прямую ответственность своих стран за гибель мирных людей в результате атак украинских вооруженных формирований на объекты гражданской инфраструктуры РФ и принять незамедлительные меры по прекращению поставок оружия, боеприпасов и военной техники преступному киевскому режиму", - добавили сенаторы.
https://ria.ru/20231124/spetsoperatsiya-1911479220.html
https://ria.ru/20230807/postavki-1888025332.html
https://ria.ru/20230221/abrams-1853537380.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/15/1922616899_43:0:2750:2030_1920x0_80_0_0_cdf73d23071fb27048b8835e1e62e1ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, совет федерации рф, вооруженные силы украины, украина, сша, нато
В мире, Россия, Совет Федерации РФ, Вооруженные силы Украины, Украина, США, НАТО
Совфед выразил протест против поставок оружия ВСУ странами Запада

Совфед выразил протест против поставок странами Запада оружия ВСУ

© РИА Новости / Виктория ВеленскаяПоследствия обстрела Донецка
Последствия обстрела Донецка - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© РИА Новости / Виктория Веленская
Последствия обстрела Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Сенаторы РФ считают, что продолжение поставок вооружений Украине странами Запада превращает эти государства в прямых соучастников киевского режима, Совет Федерации требует незамедлительно прекратить эти поставки, говорится в обращении палаты, принятом на заседании в среду.
«
"Совет Федерации Федерального собрания РФ выражает решительный протест против продолжающихся поставок государствами коллективного Запада киевскому режиму оружия, боеприпасов и военной техники, с применением которых совершаются убийства мирных граждан и разрушение объектов гражданской инфраструктуры РФ", - говорится в документе.
ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
Российский боец рассказал, какое оружие осталось у ВСУ
24 ноября 2023, 05:14
Сенаторы отмечают, что для совершения "своих кровавых злодеяний" украинские "вооруженные формирования" используют оружие, поставляемое на Украину, в частности, США, Германией, Великобританией, Францией, Чехией и другими государствами-членами НАТО и Евросоюза.
"В числе этих вооружений американские реактивные системы залпового огня HIMARS, британско-французские крылатые ракеты типа Storm Shadow/SCALP и снаряды с обедненным ураном, опасные для гражданского населения мины германского (AT2) и французского (HPD F2) производства, чешские реактивные системы залпового огня Vampire и другие многочисленные образцы военной техники западного производства", - подчеркнули члены верхней палаты российского парламента.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
"Стали действовать иначе". Какое оружие ВСУ получат от Пентагона
7 августа 2023, 08:00
Совет Федерации также заявил, что продолжение поставок оружия превращает государства Запада в "прямых соучастников преступлений киевского режима, на которых ложится ответственность за гибель мирных жителей, в том числе женщин и детей, разрушение объектов гражданской инфраструктуры, грубые нарушения международного права".
"Совет Федерации Федерального собрания РФ призывает парламенты Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, США, ФРГ, Французской Республики, Чешской Республики и других государств – членов Организации Североатлантического договора, Европейского союза осознать прямую ответственность своих стран за гибель мирных людей в результате атак украинских вооруженных формирований на объекты гражданской инфраструктуры РФ и принять незамедлительные меры по прекращению поставок оружия, боеприпасов и военной техники преступному киевскому режиму", - добавили сенаторы.
Танк Абрамс - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
"Абрамс": основные характеристики, преимущества и недостатки танка
21 февраля 2023, 19:01
 
В миреРоссияСовет Федерации РФВооруженные силы УкраиныУкраинаСШАНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала