https://ria.ru/20240207/sovfed-1925864297.html

Совфед выразил протест против поставок оружия ВСУ странами Запада

Совфед выразил протест против поставок оружия ВСУ странами Запада - РИА Новости, 07.02.2024

Совфед выразил протест против поставок оружия ВСУ странами Запада

Сенаторы РФ считают, что продолжение поставок вооружений Украине странами Запада превращает эти государства в прямых соучастников киевского режима, Совет... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T10:25

2024-02-07T10:25

2024-02-07T10:54

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Сенаторы РФ считают, что продолжение поставок вооружений Украине странами Запада превращает эти государства в прямых соучастников киевского режима, Совет Федерации требует незамедлительно прекратить эти поставки, говорится в обращении палаты, принятом на заседании в среду."Совет Федерации Федерального собрания РФ выражает решительный протест против продолжающихся поставок государствами коллективного Запада киевскому режиму оружия, боеприпасов и военной техники, с применением которых совершаются убийства мирных граждан и разрушение объектов гражданской инфраструктуры РФ", - говорится в документе.Сенаторы отмечают, что для совершения "своих кровавых злодеяний" украинские "вооруженные формирования" используют оружие, поставляемое на Украину, в частности, США, Германией, Великобританией, Францией, Чехией и другими государствами-членами НАТО и Евросоюза."В числе этих вооружений американские реактивные системы залпового огня HIMARS, британско-французские крылатые ракеты типа Storm Shadow/SCALP и снаряды с обедненным ураном, опасные для гражданского населения мины германского (AT2) и французского (HPD F2) производства, чешские реактивные системы залпового огня Vampire и другие многочисленные образцы военной техники западного производства", - подчеркнули члены верхней палаты российского парламента.Совет Федерации также заявил, что продолжение поставок оружия превращает государства Запада в "прямых соучастников преступлений киевского режима, на которых ложится ответственность за гибель мирных жителей, в том числе женщин и детей, разрушение объектов гражданской инфраструктуры, грубые нарушения международного права"."Совет Федерации Федерального собрания РФ призывает парламенты Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, США, ФРГ, Французской Республики, Чешской Республики и других государств – членов Организации Североатлантического договора, Европейского союза осознать прямую ответственность своих стран за гибель мирных людей в результате атак украинских вооруженных формирований на объекты гражданской инфраструктуры РФ и принять незамедлительные меры по прекращению поставок оружия, боеприпасов и военной техники преступному киевскому режиму", - добавили сенаторы.

https://ria.ru/20231124/spetsoperatsiya-1911479220.html

https://ria.ru/20230807/postavki-1888025332.html

https://ria.ru/20230221/abrams-1853537380.html

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в мире, россия, совет федерации рф, вооруженные силы украины, украина, сша, нато