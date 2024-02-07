Совфед выразил протест против поставок оружия ВСУ странами Запада
Совфед выразил протест против поставок странами Запада оружия ВСУ
Последствия обстрела Донецка. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Сенаторы РФ считают, что продолжение поставок вооружений Украине странами Запада превращает эти государства в прямых соучастников киевского режима, Совет Федерации требует незамедлительно прекратить эти поставки, говорится в обращении палаты, принятом на заседании в среду.
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"Совет Федерации Федерального собрания РФ выражает решительный протест против продолжающихся поставок государствами коллективного Запада киевскому режиму оружия, боеприпасов и военной техники, с применением которых совершаются убийства мирных граждан и разрушение объектов гражданской инфраструктуры РФ", - говорится в документе.
"В числе этих вооружений американские реактивные системы залпового огня HIMARS, британско-французские крылатые ракеты типа Storm Shadow/SCALP и снаряды с обедненным ураном, опасные для гражданского населения мины германского (AT2) и французского (HPD F2) производства, чешские реактивные системы залпового огня Vampire и другие многочисленные образцы военной техники западного производства", - подчеркнули члены верхней палаты российского парламента.
Совет Федерации также заявил, что продолжение поставок оружия превращает государства Запада в "прямых соучастников преступлений киевского режима, на которых ложится ответственность за гибель мирных жителей, в том числе женщин и детей, разрушение объектов гражданской инфраструктуры, грубые нарушения международного права".
"Совет Федерации Федерального собрания РФ призывает парламенты Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, США, ФРГ, Французской Республики, Чешской Республики и других государств – членов Организации Североатлантического договора, Европейского союза осознать прямую ответственность своих стран за гибель мирных людей в результате атак украинских вооруженных формирований на объекты гражданской инфраструктуры РФ и принять незамедлительные меры по прекращению поставок оружия, боеприпасов и военной техники преступному киевскому режиму", - добавили сенаторы.