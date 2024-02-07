https://ria.ru/20240207/sovbez-1926002681.html
Гутерреш заявил о худшем расколе в истории Совета безопасности ООН
Гутерреш заявил о худшем расколе в истории Совета безопасности ООН - РИА Новости, 07.02.2024
Гутерреш заявил о худшем расколе в истории Совета безопасности ООН
Совет безопасности ООН оказался в тупике из-за геополитических разногласий – нынешний раскол в СБ худший за всю историю, заявил, выступая в Генассамблее генсек... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T18:20
2024-02-07T18:20
2024-02-07T18:20
в мире
антониу гутерреш
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ООН, 7 фев – РИА Новости. Совет безопасности ООН оказался в тупике из-за геополитических разногласий – нынешний раскол в СБ худший за всю историю, заявил, выступая в Генассамблее генсек ООН Антониу Гутерреш. "Совет безопасности ООН - главная площадка для решения вопросов глобального мира - оказался в тупике из-за геополитических разногласий. Это не первый случай раскола в Совете. Но этот раз - худший. Нынешняя дисфункция глубже и опаснее", - сказал Гутерреш. По его словам, во время "холодной войны" хорошо отлаженные механизмы помогали управлять отношениями сверхдержав". В современном же многополярном мире такие механизмы отсутствуют, полагает он. "Наш мир вступил в эпоху хаоса", - указал генсек. "Мы видим результаты: опасный и непредсказуемый беспредел с полной безнаказанностью. После десятилетий ядерного разоружения государства соревнуются за то, чтобы сделать свои ядерные арсеналы более быстрыми, скрытными и точными. Новые потенциальные сферы конфликтов и вооружения разрабатываются вне каких-либо рамок, создавая новые способы убить друг друга, а для человечества - уничтожить себя", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20231211/iran-1915039545.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, антониу гутерреш, оон, совет безопасности оон
В мире, Антониу Гутерреш, ООН, Совет Безопасности ООН
Гутерреш заявил о худшем расколе в истории Совета безопасности ООН
Гутерреш: Совбез ООН оказался в тупике из-за худшего за всю историю раскола
ООН, 7 фев – РИА Новости. Совет безопасности ООН оказался в тупике из-за геополитических разногласий – нынешний раскол в СБ худший за всю историю, заявил, выступая в Генассамблее генсек ООН Антониу Гутерреш.
"Совет безопасности ООН - главная площадка для решения вопросов глобального мира - оказался в тупике из-за геополитических разногласий. Это не первый случай раскола в Совете. Но этот раз - худший. Нынешняя дисфункция глубже и опаснее", - сказал Гутерреш.
По его словам, во время "холодной войны" хорошо отлаженные механизмы помогали управлять отношениями сверхдержав". В современном же многополярном мире такие механизмы отсутствуют, полагает он. "Наш мир вступил в эпоху хаоса", - указал генсек.
"Мы видим результаты: опасный и непредсказуемый беспредел с полной безнаказанностью. После десятилетий ядерного разоружения государства соревнуются за то, чтобы сделать свои ядерные арсеналы более быстрыми, скрытными и точными. Новые потенциальные сферы конфликтов и вооружения разрабатываются вне каких-либо рамок, создавая новые способы убить друг друга, а для человечества - уничтожить себя", - подчеркнул он.
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