https://ria.ru/20240207/sovbez-1926002681.html

Гутерреш заявил о худшем расколе в истории Совета безопасности ООН

Гутерреш заявил о худшем расколе в истории Совета безопасности ООН - РИА Новости, 07.02.2024

Гутерреш заявил о худшем расколе в истории Совета безопасности ООН

Совет безопасности ООН оказался в тупике из-за геополитических разногласий – нынешний раскол в СБ худший за всю историю, заявил, выступая в Генассамблее генсек... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T18:20

2024-02-07T18:20

2024-02-07T18:20

в мире

антониу гутерреш

оон

совет безопасности оон

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ООН, 7 фев – РИА Новости. Совет безопасности ООН оказался в тупике из-за геополитических разногласий – нынешний раскол в СБ худший за всю историю, заявил, выступая в Генассамблее генсек ООН Антониу Гутерреш. "Совет безопасности ООН - главная площадка для решения вопросов глобального мира - оказался в тупике из-за геополитических разногласий. Это не первый случай раскола в Совете. Но этот раз - худший. Нынешняя дисфункция глубже и опаснее", - сказал Гутерреш. По его словам, во время "холодной войны" хорошо отлаженные механизмы помогали управлять отношениями сверхдержав". В современном же многополярном мире такие механизмы отсутствуют, полагает он. "Наш мир вступил в эпоху хаоса", - указал генсек. "Мы видим результаты: опасный и непредсказуемый беспредел с полной безнаказанностью. После десятилетий ядерного разоружения государства соревнуются за то, чтобы сделать свои ядерные арсеналы более быстрыми, скрытными и точными. Новые потенциальные сферы конфликтов и вооружения разрабатываются вне каких-либо рамок, создавая новые способы убить друг друга, а для человечества - уничтожить себя", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20231211/iran-1915039545.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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