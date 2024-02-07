https://ria.ru/20240207/sovbez-1925938943.html

Путин подписал указ о создании Ситуационного центра Совбеза

Путин подписал указ о создании Ситуационного центра Совбеза - РИА Новости, 07.02.2024

Путин подписал указ о создании Ситуационного центра Совбеза

Информационно-техническое сопровождение заседаний и оперативных совещаний Совета безопасности России будет вести Ситуационный центр Совбеза, указ президента РФ... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T14:45

2024-02-07T14:45

2024-02-07T14:49

безопасность

владимир путин

россия

совет безопасности рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/14/1904092723_0:208:3070:1935_1920x0_80_0_0_2fbc9e88c5f99eea04c4ec3e73cafb3f.jpg

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Информационно-техническое сопровождение заседаний и оперативных совещаний Совета безопасности России будет вести Ситуационный центр Совбеза, указ президента РФ Владимира Путина о создании этого центра опубликован в среду на официальном портале правовой информации. "Информационно-техническое сопровождение проведения заседаний и оперативных совещаний Совета безопасности осуществляет Ситуационный центр Совета безопасности Российской Федерации", - говорится в указе. За работу Ситуационного центра, по указу, будет отвечать аппарат СБ.Совет безопасности РФ является конституционным совещательным органом, осуществляющим содействие главе государства в реализации его полномочий по вопросам обеспечения национальных интересов и безопасности личности, общества и государства, а также поддержания гражданского мира и согласия в стране, охраны суверенитета Российской Федерации, ее независимости и государственной целостности, предотвращения внутренних и внешних угроз.Согласно положению об аппарате Совбеза, его основными задачами, в числе прочих, являются информационно-аналитическое обеспечение деятельности президента России и СБ РФ по вопросам обеспечения безопасности государства, общественной, экологической безопасности, безопасности личности и иных видов безопасности, организации обороны, военного строительства, оборонного производства, военного и военно-технического сотрудничества РФ с другими странами, по вопросам, связанным с защитой конституционного строя, суверенитета, независимости и территориальной целостности России, а также по вопросам международного сотрудничества в области обеспечения безопасности.

https://ria.ru/20240115/sovbez-1921437833.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, владимир путин, россия, совет безопасности рф