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Путин подписал указ о создании Ситуационного центра Совбеза - РИА Новости, 07.02.2024
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14:45 07.02.2024 (обновлено: 14:49 07.02.2024)
https://ria.ru/20240207/sovbez-1925938943.html
Путин подписал указ о создании Ситуационного центра Совбеза
Путин подписал указ о создании Ситуационного центра Совбеза - РИА Новости, 07.02.2024
Путин подписал указ о создании Ситуационного центра Совбеза
Информационно-техническое сопровождение заседаний и оперативных совещаний Совета безопасности России будет вести Ситуационный центр Совбеза, указ президента РФ... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T14:45
2024-02-07T14:49
безопасность
владимир путин
россия
совет безопасности рф
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Информационно-техническое сопровождение заседаний и оперативных совещаний Совета безопасности России будет вести Ситуационный центр Совбеза, указ президента РФ Владимира Путина о создании этого центра опубликован в среду на официальном портале правовой информации. "Информационно-техническое сопровождение проведения заседаний и оперативных совещаний Совета безопасности осуществляет Ситуационный центр Совета безопасности Российской Федерации", - говорится в указе. За работу Ситуационного центра, по указу, будет отвечать аппарат СБ.Совет безопасности РФ является конституционным совещательным органом, осуществляющим содействие главе государства в реализации его полномочий по вопросам обеспечения национальных интересов и безопасности личности, общества и государства, а также поддержания гражданского мира и согласия в стране, охраны суверенитета Российской Федерации, ее независимости и государственной целостности, предотвращения внутренних и внешних угроз.Согласно положению об аппарате Совбеза, его основными задачами, в числе прочих, являются информационно-аналитическое обеспечение деятельности президента России и СБ РФ по вопросам обеспечения безопасности государства, общественной, экологической безопасности, безопасности личности и иных видов безопасности, организации обороны, военного строительства, оборонного производства, военного и военно-технического сотрудничества РФ с другими странами, по вопросам, связанным с защитой конституционного строя, суверенитета, независимости и территориальной целостности России, а также по вопросам международного сотрудничества в области обеспечения безопасности.
https://ria.ru/20240115/sovbez-1921437833.html
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безопасность, владимир путин, россия, совет безопасности рф
Безопасность, Владимир Путин, Россия, Совет Безопасности РФ
Путин подписал указ о создании Ситуационного центра Совбеза

Путин поручил новому Ситуационному центру вести сопровождение заседаний Совбеза

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Информационно-техническое сопровождение заседаний и оперативных совещаний Совета безопасности России будет вести Ситуационный центр Совбеза, указ президента РФ Владимира Путина о создании этого центра опубликован в среду на официальном портале правовой информации.
"Информационно-техническое сопровождение проведения заседаний и оперативных совещаний Совета безопасности осуществляет Ситуационный центр Совета безопасности Российской Федерации", - говорится в указе. За работу Ситуационного центра, по указу, будет отвечать аппарат СБ.
Совет безопасности РФ является конституционным совещательным органом, осуществляющим содействие главе государства в реализации его полномочий по вопросам обеспечения национальных интересов и безопасности личности, общества и государства, а также поддержания гражданского мира и согласия в стране, охраны суверенитета Российской Федерации, ее независимости и государственной целостности, предотвращения внутренних и внешних угроз.
Согласно положению об аппарате Совбеза, его основными задачами, в числе прочих, являются информационно-аналитическое обеспечение деятельности президента России и СБ РФ по вопросам обеспечения безопасности государства, общественной, экологической безопасности, безопасности личности и иных видов безопасности, организации обороны, военного строительства, оборонного производства, военного и военно-технического сотрудничества РФ с другими странами, по вопросам, связанным с защитой конституционного строя, суверенитета, независимости и территориальной целостности России, а также по вопросам международного сотрудничества в области обеспечения безопасности.
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