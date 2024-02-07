https://ria.ru/20240207/soglashenie-1925717356.html

ФОМС и Фонд "Круг добра" подписали соглашение о сотрудничестве

ФОМС и Фонд "Круг добра" подписали соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 07.02.2024

ФОМС и Фонд "Круг добра" подписали соглашение о сотрудничестве

Федеральный фонд ОМС и Фонд "Круг добра" подписали соглашение о расширении сотрудничества в защите прав в сфере охраны здоровья детей с тяжелыми... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T12:00

2024-02-07T12:00

2024-02-07T12:00

здоровье - общество

россия

федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф

фонд "круг добра"

илья баланин

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Федеральный фонд ОМС и Фонд "Круг добра" подписали соглашение о расширении сотрудничества в защите прав в сфере охраны здоровья детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими, в том числе орфанными заболеваниями, сообщает пресс-служба Фонда.Соглашение, в частности, предусматривает взаимодействие в информировании семей о возможностях Фонда "Круг добра" в качестве дополнительного механизма организации и финансирования помощи детям, координацию в рамках регулирования правовых отношений, возникающих в связи с обязательным медицинским страхованием детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, организацию совместных мероприятий для семей, представителей органов исполнительной власти и медицинских организаций."Для нас крайне важно приступить к реализации подписанного сегодня соглашения в самое ближайшее время. От эффективности совместной работы ФОМС и фонда "Круг добра" и координации наших усилий, зависит выявление пациентов, их маршрутизация, качество заявок и, как следствие, скорость получения пациентами, страдающими тяжелыми заболеваниями, жизненно важных препаратов и другой помощи", – приводятся в сообщении слова председателя ФОМС Ильи Баланина.Он отметил, что с 2023 года в Программу госгарантий бесплатного оказания медпомощи включен расширенный неонатальный скрининг – исследования на наличие 36 генетических орфанных заболеваний и их групп у новорожденных. Такая ранняя диагностика помогает выявлять тяжелые болезни на начальной стадии и быстрее оказывать детям необходимую помощь, в том числе, за счет средств Фонда "Круг добра". Обследование по полису ОМС бесплатно может получить каждый новорожденный."Фонд "Круг добра" – дополнительный к существующим госпрограммам механизм помощи детям с тяжелыми, орфанными заболеваниями. Наше сотрудничество с ФОМС позволит оперативно координировать работу. Мы будем сверяться, в каких еще сферах Фонд мог бы использовать свои возможности и взять на себя оплату того или иного вида помощи, не дублировать, а что-то добавлять, в частности, к программе обязательного медицинского страхования. Соглашение с ФОМС позволит делать помощь детям с тяжелыми заболеваниями более комплексной, еще более оперативной и эффективной", – отметил, в свою очередь, предправления Фонда "Круг добра", председатель Комиссии ОП РФ по вопросам социального партнерства, попечения и развитию инклюзивных практик протоиерей Александр Ткаченко.Фонд помощи детям с тяжелыми и редкими заболеваниями "Круг добра" создан указом президента от 5 января 2021 года. Бюджет Фонда формируется из разницы между обычной (13%) и повышенной (15%) ставкой НДФЛ. По ставке 15% облагаются налогом доходы граждан России, превышающие 5 миллионов рублей в год. С 2021 года Фонд оказал помощь более 23 тысячам детей по Перечню из 89 тяжелых и редких заболеваний. На средства Фонда закупается 104 наименования лекарственных препаратов, медизделий, технических средств реабилитации. За счет средств Фонда также оказывается 9 видов высокотехнологичной медицинской помощи. За три года работы на помощь детям "Круг добра" направил 213 миллиардов рублей.В пресс-службе напомнили, что охрана здоровья граждан репродуктивного возраста, семей с детьми является важной частью плана основных мероприятий Года семьи в России.

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

здоровье - общество, россия, федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф, фонд "круг добра", илья баланин