https://ria.ru/20240207/sobyanin-1925860552.html
Каждый 12-й бизнес в Москве создается при поддержке города, заявил Собянин
Каждый 12-й бизнес в Москве создается при поддержке города, заявил Собянин - РИА Новости, 07.02.2024
Каждый 12-й бизнес в Москве создается при поддержке города, заявил Собянин
Каждый 12-й бизнес в Москве создается при поддержке города, в 2023 году таких было более 14 тысяч, заявил мэр российской столицы Сергей Собянин в личном блоге в РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T10:13
2024-02-07T10:13
2024-02-07T10:40
москва
сергей собянин
твой бизнес
твой бизнес – новости
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1b/1898971034_0:103:1200:778_1920x0_80_0_0_86631d8503c84048f30935a17034f692.jpg
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Каждый 12-й бизнес в Москве создается при поддержке города, в 2023 году таких было более 14 тысяч, заявил мэр российской столицы Сергей Собянин в личном блоге в среду. Он отметил, что Москва – единственный регион, в котором действует программа льготного факторинга для малых и средних предприятий, она стала одним из первых регионов, где в 2020 году была запущена региональная программа льготного кредитования. С 2020 года более 34 тысяч представителей малого и среднего бизнеса уже воспользовались такими программами поддержки. Предприниматели привлекли заемное финансирование в размере более 325 миллиардов рублей. "Растет популярность такой меры поддержки, как поручительство. За последние 4 года количество договоров поручительства выросло более чем в 5 раз: с 700 договоров в 2019 году до 3,2 тысячи в 2023 году. Причем треть поручительств выданы компаниям приоритетных отраслей - научные исследования и разработки, производство, организации, ведущие деятельность в области здравоохранения, спорта, туризма и гостиничного бизнеса, а также экспортеры и социальные предприниматели и ряд других. В целом же каждый 12-й бизнес в Москве создается при поддержке города, и в 2023 году таких было более 14 тысяч", - сообщил Собянин. Мэр рассказал, что с 2012 года работает организация "Малый бизнес Москвы". За это время ее помощью воспользовались более 1,5 миллиона человек. МБМ реализует множество образовательных программ и организует деловые мероприятия - форумы, тренинги, семинары - более 12 тысяч активностей со старта работы. Их цель - помочь начинающим предпринимателям найти свою нишу в бизнесе и составить план запуска своего дела. "Такая поддержка значительно повышает шансы бизнеса на выживаемость. От общего количества созданных при поддержке города предприятий 74% преодолевают трехлетний порог, в то время как среди бизнесов, созданных без поддержки города, выживаемость составляет 57%", - отметил Собянин.
https://ria.ru/20240201/putin-1924880592.html
https://radiosputnik.ru/20240131/elektrobusy-1924534535.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1b/1898971034_133:0:1200:800_1920x0_80_0_0_2cde709cdec62ee49d8acbbd7567da9c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, сергей собянин, твой бизнес – новости
Москва, Сергей Собянин, Твой бизнес, Твой бизнес – новости
Каждый 12-й бизнес в Москве создается при поддержке города, заявил Собянин
Собянин: каждый 12-й бизнес в Москве создают при поддержке города
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Каждый 12-й бизнес в Москве создается при поддержке города, в 2023 году таких было более 14 тысяч, заявил мэр российской столицы Сергей Собянин в личном блоге в среду.
Он отметил, что Москва – единственный регион, в котором действует программа льготного факторинга для малых и средних предприятий, она стала одним из первых регионов, где в 2020 году была запущена региональная программа льготного кредитования. С 2020 года более 34 тысяч представителей малого и среднего бизнеса уже воспользовались такими программами поддержки. Предприниматели привлекли заемное финансирование в размере более 325 миллиардов рублей.
Путин похвалил Собянина, что тот не "жадничает" территорий для вузов
"Растет популярность такой меры поддержки, как поручительство. За последние 4 года количество договоров поручительства выросло более чем в 5 раз: с 700 договоров в 2019 году до 3,2 тысячи в 2023 году. Причем треть поручительств выданы компаниям приоритетных отраслей - научные исследования и разработки, производство, организации, ведущие деятельность в области здравоохранения, спорта, туризма и гостиничного бизнеса, а также экспортеры и социальные предприниматели и ряд других. В целом же каждый 12-й бизнес в Москве создается при поддержке города, и в 2023 году таких было более 14 тысяч", - сообщил Собянин
.
Мэр рассказал, что с 2012 года работает организация "Малый бизнес Москвы". За это время ее помощью воспользовались более 1,5 миллиона человек. МБМ реализует множество образовательных программ и организует деловые мероприятия - форумы, тренинги, семинары - более 12 тысяч активностей со старта работы. Их цель - помочь начинающим предпринимателям найти свою нишу в бизнесе и составить план запуска своего дела.
"Такая поддержка значительно повышает шансы бизнеса на выживаемость. От общего количества созданных при поддержке города предприятий 74% преодолевают трехлетний порог, в то время как среди бизнесов, созданных без поддержки города, выживаемость составляет 57%", - отметил Собянин.
Собянин рассказал о производстве электробусов в Москве