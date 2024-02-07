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Каждый 12-й бизнес в Москве создается при поддержке города, заявил Собянин - РИА Новости, 07.02.2024
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Твой бизнес
 
10:13 07.02.2024 (обновлено: 10:40 07.02.2024)
https://ria.ru/20240207/sobyanin-1925860552.html
Каждый 12-й бизнес в Москве создается при поддержке города, заявил Собянин
Каждый 12-й бизнес в Москве создается при поддержке города, заявил Собянин - РИА Новости, 07.02.2024
Каждый 12-й бизнес в Москве создается при поддержке города, заявил Собянин
Каждый 12-й бизнес в Москве создается при поддержке города, в 2023 году таких было более 14 тысяч, заявил мэр российской столицы Сергей Собянин в личном блоге в РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T10:13
2024-02-07T10:40
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Каждый 12-й бизнес в Москве создается при поддержке города, в 2023 году таких было более 14 тысяч, заявил мэр российской столицы Сергей Собянин в личном блоге в среду. Он отметил, что Москва – единственный регион, в котором действует программа льготного факторинга для малых и средних предприятий, она стала одним из первых регионов, где в 2020 году была запущена региональная программа льготного кредитования. С 2020 года более 34 тысяч представителей малого и среднего бизнеса уже воспользовались такими программами поддержки. Предприниматели привлекли заемное финансирование в размере более 325 миллиардов рублей. "Растет популярность такой меры поддержки, как поручительство. За последние 4 года количество договоров поручительства выросло более чем в 5 раз: с 700 договоров в 2019 году до 3,2 тысячи в 2023 году. Причем треть поручительств выданы компаниям приоритетных отраслей - научные исследования и разработки, производство, организации, ведущие деятельность в области здравоохранения, спорта, туризма и гостиничного бизнеса, а также экспортеры и социальные предприниматели и ряд других. В целом же каждый 12-й бизнес в Москве создается при поддержке города, и в 2023 году таких было более 14 тысяч", - сообщил Собянин. Мэр рассказал, что с 2012 года работает организация "Малый бизнес Москвы". За это время ее помощью воспользовались более 1,5 миллиона человек. МБМ реализует множество образовательных программ и организует деловые мероприятия - форумы, тренинги, семинары - более 12 тысяч активностей со старта работы. Их цель - помочь начинающим предпринимателям найти свою нишу в бизнесе и составить план запуска своего дела. "Такая поддержка значительно повышает шансы бизнеса на выживаемость. От общего количества созданных при поддержке города предприятий 74% преодолевают трехлетний порог, в то время как среди бизнесов, созданных без поддержки города, выживаемость составляет 57%", - отметил Собянин.
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москва, сергей собянин, твой бизнес – новости
Москва, Сергей Собянин, Твой бизнес, Твой бизнес – новости
Каждый 12-й бизнес в Москве создается при поддержке города, заявил Собянин

Собянин: каждый 12-й бизнес в Москве создают при поддержке города

© Фото : Официальный портал Мэра и Правительства МосквыМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© Фото : Официальный портал Мэра и Правительства Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Каждый 12-й бизнес в Москве создается при поддержке города, в 2023 году таких было более 14 тысяч, заявил мэр российской столицы Сергей Собянин в личном блоге в среду.
Он отметил, что Москва – единственный регион, в котором действует программа льготного факторинга для малых и средних предприятий, она стала одним из первых регионов, где в 2020 году была запущена региональная программа льготного кредитования. С 2020 года более 34 тысяч представителей малого и среднего бизнеса уже воспользовались такими программами поддержки. Предприниматели привлекли заемное финансирование в размере более 325 миллиардов рублей.
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"Растет популярность такой меры поддержки, как поручительство. За последние 4 года количество договоров поручительства выросло более чем в 5 раз: с 700 договоров в 2019 году до 3,2 тысячи в 2023 году. Причем треть поручительств выданы компаниям приоритетных отраслей - научные исследования и разработки, производство, организации, ведущие деятельность в области здравоохранения, спорта, туризма и гостиничного бизнеса, а также экспортеры и социальные предприниматели и ряд других. В целом же каждый 12-й бизнес в Москве создается при поддержке города, и в 2023 году таких было более 14 тысяч", - сообщил Собянин.
Мэр рассказал, что с 2012 года работает организация "Малый бизнес Москвы". За это время ее помощью воспользовались более 1,5 миллиона человек. МБМ реализует множество образовательных программ и организует деловые мероприятия - форумы, тренинги, семинары - более 12 тысяч активностей со старта работы. Их цель - помочь начинающим предпринимателям найти свою нишу в бизнесе и составить план запуска своего дела.
"Такая поддержка значительно повышает шансы бизнеса на выживаемость. От общего количества созданных при поддержке города предприятий 74% преодолевают трехлетний порог, в то время как среди бизнесов, созданных без поддержки города, выживаемость составляет 57%", - отметил Собянин.
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