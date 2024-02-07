Бирюков: ресурсы для обеспечения Москвы электроэнергией в снегопад есть

Бирюков: в Москве достаточно ресурсов для обеспечения теплом и светом в снегопад
"Ресурсов на обеспечение тепловой энергией, электрической энергией (столицы - ред.) достаточно. Аварийные силы собраны, есть, и при необходимости можем выдвинуть передвижные источники генерации электрической энергии. Есть резервы по переходу на резерв по теплу, поэтому задача сейчас - чётко отработать всеми службами, всеми системами, и для этого необходимо ещё и создать условия для обеспечения, работающих на территориях горячим питанием, поставить пункт обогрева, то, что сделано по каждому подразделению, на каждой территории в районах, префектурах наших инженерных компаний", - сказал Бирюков.
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Городские службы работают в режиме повышенной готовности.
Циклон "Ольга" принес в Москву снегопад.
Ожидается, что в городе выпадет около четверти от месячной нормы осадков.
Высота сугробов может побить рекорд 29-летней давности.
Автомобилистов призвали строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.
Снегопад продолжится до середины ночи 8 февраля.
Городские службы работают в режиме повышенной готовности.