https://ria.ru/20240207/snegopad-1926014521.html

Бирюков: ресурсы для обеспечения Москвы электроэнергией в снегопад есть

Бирюков: ресурсы для обеспечения Москвы электроэнергией в снегопад есть - РИА Новости, 07.02.2024

Бирюков: ресурсы для обеспечения Москвы электроэнергией в снегопад есть

Ресурсов для обеспечения электроэнергией и теплом в Москве в период снегопада достаточно, аварийные силы в готовности, сообщил журналистам заммэра столицы по... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T19:18

2024-02-07T19:18

2024-02-07T19:18

москва сегодня: мегаполис для жизни

общество

москва

петр бирюков

сергей собянин

снегопад в москве

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Ресурсов для обеспечения электроэнергией и теплом в Москве в период снегопада достаточно, аварийные силы в готовности, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Ресурсов на обеспечение тепловой энергией, электрической энергией (столицы - ред.) достаточно. Аварийные силы собраны, есть, и при необходимости можем выдвинуть передвижные источники генерации электрической энергии. Есть резервы по переходу на резерв по теплу, поэтому задача сейчас - чётко отработать всеми службами, всеми системами, и для этого необходимо ещё и создать условия для обеспечения, работающих на территориях горячим питанием, поставить пункт обогрева, то, что сделано по каждому подразделению, на каждой территории в районах, префектурах наших инженерных компаний", - сказал Бирюков.Он также попросил москвичей в период непогоды не выезжать из дома на личном транспорте, а если это невозможно строго соблюдать правила движения и обращать внимание на знаки. "Конечно же, последующим будет работа очередная - это очистка крыш. Необходимо отметить, что есть примерно 17 тысяч двускатных крыш, где необходимо очистить кровлю от снега", - сказал Бирюков. Он также добавил, что комплекс мероприятий отработан, а мэр Москвы Сергей Собянин держит ситуацию на личном контроле. "Соответствующие поручения есть, соответствующие указания есть, поэтому мы сейчас работаем над тем, что бы эти решения были выполнены", - сказал Бирюков.

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Работа снегоуборочной техники во время сильного снегопада в Москве Работа снегоуборочной техники во время сильного снегопада в Москве 2024-02-07T19:18 true PT0M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, москва, петр бирюков, сергей собянин, снегопад в москве