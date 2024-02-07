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Бирюков: ресурсы для обеспечения Москвы электроэнергией в снегопад есть - РИА Новости, 07.02.2024
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19:18 07.02.2024
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Бирюков: ресурсы для обеспечения Москвы электроэнергией в снегопад есть
Бирюков: ресурсы для обеспечения Москвы электроэнергией в снегопад есть - РИА Новости, 07.02.2024
Бирюков: ресурсы для обеспечения Москвы электроэнергией в снегопад есть
Ресурсов для обеспечения электроэнергией и теплом в Москве в период снегопада достаточно, аварийные силы в готовности, сообщил журналистам заммэра столицы по... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T19:18
2024-02-07T19:18
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
москва
петр бирюков
сергей собянин
снегопад в москве
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Ресурсов для обеспечения электроэнергией и теплом в Москве в период снегопада достаточно, аварийные силы в готовности, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. &quot;Ресурсов на обеспечение тепловой энергией, электрической энергией (столицы - ред.) достаточно. Аварийные силы собраны, есть, и при необходимости можем выдвинуть передвижные источники генерации электрической энергии. Есть резервы по переходу на резерв по теплу, поэтому задача сейчас - чётко отработать всеми службами, всеми системами, и для этого необходимо ещё и создать условия для обеспечения, работающих на территориях горячим питанием, поставить пункт обогрева, то, что сделано по каждому подразделению, на каждой территории в районах, префектурах наших инженерных компаний&quot;, - сказал Бирюков.Он также попросил москвичей в период непогоды не выезжать из дома на личном транспорте, а если это невозможно строго соблюдать правила движения и обращать внимание на знаки. "Конечно же, последующим будет работа очередная - это очистка крыш. Необходимо отметить, что есть примерно 17 тысяч двускатных крыш, где необходимо очистить кровлю от снега", - сказал Бирюков. Он также добавил, что комплекс мероприятий отработан, а мэр Москвы Сергей Собянин держит ситуацию на личном контроле. "Соответствующие поручения есть, соответствующие указания есть, поэтому мы сейчас работаем над тем, что бы эти решения были выполнены", - сказал Бирюков.
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Работа снегоуборочной техники во время сильного снегопада в Москве
Работа снегоуборочной техники во время сильного снегопада в Москве
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общество, москва, петр бирюков, сергей собянин, снегопад в москве
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Москва, Петр Бирюков, Сергей Собянин, Снегопад в Москве
Бирюков: ресурсы для обеспечения Москвы электроэнергией в снегопад есть

Бирюков: в Москве достаточно ресурсов для обеспечения теплом и светом в снегопад

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЛюди идут по улице в Москве во время снегопада
Люди идут по улице в Москве во время снегопада - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Люди идут по улице в Москве во время снегопада. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Ресурсов для обеспечения электроэнергией и теплом в Москве в период снегопада достаточно, аварийные силы в готовности, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
«

"Ресурсов на обеспечение тепловой энергией, электрической энергией (столицы - ред.) достаточно. Аварийные силы собраны, есть, и при необходимости можем выдвинуть передвижные источники генерации электрической энергии. Есть резервы по переходу на резерв по теплу, поэтому задача сейчас - чётко отработать всеми службами, всеми системами, и для этого необходимо ещё и создать условия для обеспечения, работающих на территориях горячим питанием, поставить пункт обогрева, то, что сделано по каждому подразделению, на каждой территории в районах, префектурах наших инженерных компаний", - сказал Бирюков.

Он также попросил москвичей в период непогоды не выезжать из дома на личном транспорте, а если это невозможно строго соблюдать правила движения и обращать внимание на знаки.
«
"Конечно же, последующим будет работа очередная - это очистка крыш. Необходимо отметить, что есть примерно 17 тысяч двускатных крыш, где необходимо очистить кровлю от снега", - сказал Бирюков.
Он также добавил, что комплекс мероприятий отработан, а мэр Москвы Сергей Собянин держит ситуацию на личном контроле.
«
"Соответствующие поручения есть, соответствующие указания есть, поэтому мы сейчас работаем над тем, что бы эти решения были выполнены", - сказал Бирюков.
Последствия циклона "Ольга" в Москве
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Циклон "Ольга" принес в Москву снегопад.

Человек идет во время снегопада по улице в Москве

Циклон "Ольга" принес в Москву снегопад.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Он накрыл всю территорию столицы.

Мужчина раздает листовки во время снегопада в Москве

Он накрыл всю территорию столицы.

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Ожидается, что в городе выпадет около четверти от месячной нормы осадков.

Мужчина убирает снег лопатой в одном из московских дворов

Ожидается, что в городе выпадет около четверти от месячной нормы осадков.

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Мужчина стоит возле своей машины во время снегопада в Москве

Высота сугробов может побить рекорд 29-летней давности.

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Люди идут по улице в Москве во время снегопада

Тогда она составила 58 сантиметров.

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© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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1 из 8

Он накрыл всю территорию столицы.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
2 из 8

Ожидается, что в городе выпадет около четверти от месячной нормы осадков.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
3 из 8

Высота сугробов может побить рекорд 29-летней давности.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
4 из 8

Тогда она составила 58 сантиметров.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
5 из 8

Автомобилистов призвали строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
6 из 8

Снегопад продолжится до середины ночи 8 февраля.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
7 из 8

Городские службы работают в режиме повышенной готовности.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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8 из 8
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоМоскваПетр БирюковСергей СобянинСнегопад в Москве
 
 
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