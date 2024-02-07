https://ria.ru/20240207/snegopad-1925919189.html

В Москве начался сильный снегопад

В Москве начался сильный снегопад - РИА Новости, 07.02.2024

В Москве начался сильный снегопад

Снегопад, который принесет в столицу рекордные осадки, начался в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T13:34

2024-02-07T13:34

2024-02-07T15:00

погода

евгений тишковец

москва

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Снегопад, который принесет в столицу рекордные осадки, начался в Москве, передает корреспондент РИА Новости. По наблюдению корреспондентов агентства, в частности, сильный снег сыпет в центре Москвы. Также метель фиксируется в районе ВДНХ. Согласно данным сервиса "Яндекс погода", снегопад накрыл всю территорию столицы. Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил агентству, что циклон "Ольга" принесет в Москву рекордные снегопады, в среду выпадет около четверти от месячной нормы осадков. По его словам, сугробы в Москве в четверг могут повторить рекорд дня 1999 года, когда их высота составила 58 сантиметров.

https://ria.ru/20240202/predskazanie-1925057727.html

москва

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

погода, евгений тишковец, москва