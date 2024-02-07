Рейтинг@Mail.ru
В Москве начался сильный снегопад - РИА Новости, 07.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:34 07.02.2024 (обновлено: 15:00 07.02.2024)
https://ria.ru/20240207/snegopad-1925919189.html
В Москве начался сильный снегопад
В Москве начался сильный снегопад - РИА Новости, 07.02.2024
В Москве начался сильный снегопад
Снегопад, который принесет в столицу рекордные осадки, начался в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T13:34
2024-02-07T15:00
погода
евгений тишковец
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/07/1925941479_0:40:3072:1768_1920x0_80_0_0_a95810c830479cc51dbd359a2259314b.jpg
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Снегопад, который принесет в столицу рекордные осадки, начался в Москве, передает корреспондент РИА Новости. По наблюдению корреспондентов агентства, в частности, сильный снег сыпет в центре Москвы. Также метель фиксируется в районе ВДНХ. Согласно данным сервиса "Яндекс погода", снегопад накрыл всю территорию столицы. Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил агентству, что циклон "Ольга" принесет в Москву рекордные снегопады, в среду выпадет около четверти от месячной нормы осадков. По его словам, сугробы в Москве в четверг могут повторить рекорд дня 1999 года, когда их высота составила 58 сантиметров.
https://ria.ru/20240202/predskazanie-1925057727.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/07/1925941479_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_57d7f7a5d859098b6fa3daf25144d813.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
погода, евгений тишковец, москва
Погода, Евгений Тишковец, Москва
В Москве начался сильный снегопад

В Москве начался снегопад, который принесет в столицу рекордные осадки

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкСнегопад в Москве. 7 февраля 2024
Снегопад в Москве. 7 февраля 2024 - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Снегопад в Москве. 7 февраля 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Снегопад, который принесет в столицу рекордные осадки, начался в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
По наблюдению корреспондентов агентства, в частности, сильный снег сыпет в центре Москвы. Также метель фиксируется в районе ВДНХ.
Согласно данным сервиса "Яндекс погода", снегопад накрыл всю территорию столицы.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил агентству, что циклон "Ольга" принесет в Москву рекордные снегопады, в среду выпадет около четверти от месячной нормы осадков. По его словам, сугробы в Москве в четверг могут повторить рекорд дня 1999 года, когда их высота составила 58 сантиметров.
Обитатель красноярского зоопарка Роев ручей еж Пых Пыхыч - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
Еж Пых Пыхыч из зоопарка "Роев ручей" предсказал раннюю весну
2 февраля, 15:52
 
ПогодаЕвгений ТишковецМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала