https://ria.ru/20240207/snegopad-1925919189.html
В Москве начался сильный снегопад
В Москве начался сильный снегопад - РИА Новости, 07.02.2024
В Москве начался сильный снегопад
Снегопад, который принесет в столицу рекордные осадки, начался в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T13:34
2024-02-07T13:34
2024-02-07T15:00
погода
евгений тишковец
москва
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Снегопад, который принесет в столицу рекордные осадки, начался в Москве, передает корреспондент РИА Новости. По наблюдению корреспондентов агентства, в частности, сильный снег сыпет в центре Москвы. Также метель фиксируется в районе ВДНХ. Согласно данным сервиса "Яндекс погода", снегопад накрыл всю территорию столицы. Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил агентству, что циклон "Ольга" принесет в Москву рекордные снегопады, в среду выпадет около четверти от месячной нормы осадков. По его словам, сугробы в Москве в четверг могут повторить рекорд дня 1999 года, когда их высота составила 58 сантиметров.
https://ria.ru/20240202/predskazanie-1925057727.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, евгений тишковец, москва
Погода, Евгений Тишковец, Москва
В Москве начался сильный снегопад
В Москве начался снегопад, который принесет в столицу рекордные осадки
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Снегопад, который принесет в столицу рекордные осадки, начался в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
По наблюдению корреспондентов агентства, в частности, сильный снег сыпет в центре Москвы. Также метель фиксируется в районе ВДНХ.
Согласно данным сервиса "Яндекс погода", снегопад накрыл всю территорию столицы.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец
сообщил агентству, что циклон "Ольга" принесет в Москву рекордные снегопады, в среду выпадет около четверти от месячной нормы осадков. По его словам, сугробы в Москве в четверг могут повторить рекорд дня 1999 года, когда их высота составила 58 сантиметров.
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