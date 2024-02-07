https://ria.ru/20240207/sneg-1926008820.html

К уборке снега в Москве привлекли еще почти 15 тысяч человек

К уборке снега в Москве привлекли еще почти 15 тысяч человек - РИА Новости, 07.02.2024

К уборке снега в Москве привлекли еще почти 15 тысяч человек

Порядка 15 тысяч человек привлекли дополнительно в Москве для очистки города от снега, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T18:45

2024-02-07T18:45

2024-02-07T18:48

москва сегодня: мегаполис для жизни

общество

городское хозяйство москвы

москва

петр бирюков

снегопад в москве

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Порядка 15 тысяч человек привлекли дополнительно в Москве для очистки города от снега, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. По словам Бирюкова, в городе приняты дополнительные меры по привлечению рабочих сил на территории каждого административного округа. "Достаточно сказать, что по одному центру будет привлечено дополнительно приблизительно около 15 тысяч человек, работников наших инженерных компаний. Они на такие случаи имеют соответствующий сценарий, планы уборки, кто убирает улицу, какую где убирает улицу. В рамках таких решений будем вести работу с тем, чтобы по городу транспорт двигался, а пешеходы шли", - уточнил Бирюков.Он добавил, что в столице увеличили количество необходимой техники, работы будут вестись в круглосуточном режиме. "Хочу подчеркнуть, что в течение каких-то восьми часов нам приходится трижды совершать проходы техники для того, чтобы подметать улицы, снег перекидывать на газонную часть, где это возможно, и ,конечно же, возить его, утилизировать. Будет привлечено примерно 14 тысяч различных видов техники для этой работы", - сообщил заммэра.

https://ria.ru/20240207/moskva-1925968604.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Работа снегоуборочной техники во время сильного снегопада в Москве Работа снегоуборочной техники во время сильного снегопада в Москве 2024-02-07T18:45 true PT0M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, снегопад в москве