Рейтинг@Mail.ru
В ЕС ведут переговоры со странами вне блока о помощи Киеву, заявила Прага - РИА Новости, 07.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:14 07.02.2024
https://ria.ru/20240207/snaryady-1925930195.html
В ЕС ведут переговоры со странами вне блока о помощи Киеву, заявила Прага
В ЕС ведут переговоры со странами вне блока о помощи Киеву, заявила Прага - РИА Новости, 07.02.2024
В ЕС ведут переговоры со странами вне блока о помощи Киеву, заявила Прага
Глава МИД Чехии Ян Липавский считает, что отдельные страны ЕС уже ведут переговоры со странами вне блока о закупке снарядов для Украины, но общего подхода на... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T14:14
2024-02-07T14:14
специальная военная операция на украине
в мире
украина
чехия
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755668248_0:0:3344:1881_1920x0_80_0_0_16ca919532e604ae35a21eb2952ae355.jpg
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Глава МИД Чехии Ян Липавский считает, что отдельные страны ЕС уже ведут переговоры со странами вне блока о закупке снарядов для Украины, но общего подхода на уровне Евросоюза пока нет. "Я думаю, разные страны занимаются этим, но у нас нет (общего – ред.) европейского подхода. Идея состоит в том, чтобы был европейский подход на базе ЕС", - заявил он в эфире телеканала CNN. На фоне обещаний в ЕС о поставке миллиона снарядов Киеву Липавский сообщил, что считает подобные намерения положительными, однако странам необходимо реально оценивать свои возможности по производству боеприпасов. Ранее газета Politico сообщала, что Чехия призывает страны ЕС закупить 450 тысяч снарядов для Киева у стран вне сообщества, обратившись к Южной Корее, Турции или ЮАР, чтобы таким образом выполнить обязательство по поставке миллиона снарядов Украине к марту. В начале ноября 2023 года высокопоставленный европейский источник сообщил журналистам в Брюсселе, что страны ЕС на данный момент поставили Украине 300 тысяч боеприпасов из запланированного 1 миллиона. Министр обороны Германии Борис Писториус заявлял, что Евросоюзу не удастся выполнить в срок обещание по поставке миллиона снарядов до марта 2024 года. Ранее министр обороны Эстонии Ханно Певкур сообщил в интервью Блумберг, что страны Евросоюза готовы выделить дополнительные средства, чтобы в срок поставить обещанный миллион снарядов Украине до марта. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. В МО РФ заявляли, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя. Западные СМИ ранее сообщали, что отчаяние царит в коридорах власти Украины на фоне растущей международной усталости от конфликта и нехватки западной помощи, Запад не ожидает успехов от Киева в 2024 году, так как украинские войска все больше истощаются.
https://ria.ru/20240206/ukraina-1925540524.html
https://ria.ru/20240131/vooruzheniya-1924645417.html
украина
чехия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755668248_329:0:3060:2048_1920x0_80_0_0_3fca26f74c8304b76d19979140a6c902.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, чехия, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Чехия, Евросоюз
В ЕС ведут переговоры со странами вне блока о помощи Киеву, заявила Прага

МИД Чехии: члены ЕС ведут диалог со странами вне блока о покупке снарядов Киеву

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги стран-участниц саммита ЕС в Брюсселе
Флаги стран-участниц саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги стран-участниц саммита ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Глава МИД Чехии Ян Липавский считает, что отдельные страны ЕС уже ведут переговоры со странами вне блока о закупке снарядов для Украины, но общего подхода на уровне Евросоюза пока нет.
"Я думаю, разные страны занимаются этим, но у нас нет (общего – ред.) европейского подхода. Идея состоит в том, чтобы был европейский подход на базе ЕС", - заявил он в эфире телеканала CNN.
На фоне обещаний в ЕС о поставке миллиона снарядов Киеву Липавский сообщил, что считает подобные намерения положительными, однако странам необходимо реально оценивать свои возможности по производству боеприпасов.
Ранее газета Politico сообщала, что Чехия призывает страны ЕС закупить 450 тысяч снарядов для Киева у стран вне сообщества, обратившись к Южной Корее, Турции или ЮАР, чтобы таким образом выполнить обязательство по поставке миллиона снарядов Украине к марту.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
Так не договаривались. Европа лишает украинцев еще одной привилегии
6 февраля, 08:00
В начале ноября 2023 года высокопоставленный европейский источник сообщил журналистам в Брюсселе, что страны ЕС на данный момент поставили Украине 300 тысяч боеприпасов из запланированного 1 миллиона. Министр обороны Германии Борис Писториус заявлял, что Евросоюзу не удастся выполнить в срок обещание по поставке миллиона снарядов до марта 2024 года.
Ранее министр обороны Эстонии Ханно Певкур сообщил в интервью Блумберг, что страны Евросоюза готовы выделить дополнительные средства, чтобы в срок поставить обещанный миллион снарядов Украине до марта.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
В МО РФ заявляли, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя.
Западные СМИ ранее сообщали, что отчаяние царит в коридорах власти Украины на фоне растущей международной усталости от конфликта и нехватки западной помощи, Запад не ожидает успехов от Киева в 2024 году, так как украинские войска все больше истощаются.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
В ЕС подсчитали, что поставили Украине вооружения на 28 миллиардов евро
31 января, 18:07
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЧехияЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала