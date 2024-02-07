https://ria.ru/20240207/snaryady-1925930195.html

В ЕС ведут переговоры со странами вне блока о помощи Киеву, заявила Прага

В ЕС ведут переговоры со странами вне блока о помощи Киеву, заявила Прага - РИА Новости, 07.02.2024

В ЕС ведут переговоры со странами вне блока о помощи Киеву, заявила Прага

Глава МИД Чехии Ян Липавский считает, что отдельные страны ЕС уже ведут переговоры со странами вне блока о закупке снарядов для Украины, но общего подхода на... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T14:14

2024-02-07T14:14

2024-02-07T14:14

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чехия

евросоюз

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Глава МИД Чехии Ян Липавский считает, что отдельные страны ЕС уже ведут переговоры со странами вне блока о закупке снарядов для Украины, но общего подхода на уровне Евросоюза пока нет. "Я думаю, разные страны занимаются этим, но у нас нет (общего – ред.) европейского подхода. Идея состоит в том, чтобы был европейский подход на базе ЕС", - заявил он в эфире телеканала CNN. На фоне обещаний в ЕС о поставке миллиона снарядов Киеву Липавский сообщил, что считает подобные намерения положительными, однако странам необходимо реально оценивать свои возможности по производству боеприпасов. Ранее газета Politico сообщала, что Чехия призывает страны ЕС закупить 450 тысяч снарядов для Киева у стран вне сообщества, обратившись к Южной Корее, Турции или ЮАР, чтобы таким образом выполнить обязательство по поставке миллиона снарядов Украине к марту. В начале ноября 2023 года высокопоставленный европейский источник сообщил журналистам в Брюсселе, что страны ЕС на данный момент поставили Украине 300 тысяч боеприпасов из запланированного 1 миллиона. Министр обороны Германии Борис Писториус заявлял, что Евросоюзу не удастся выполнить в срок обещание по поставке миллиона снарядов до марта 2024 года. Ранее министр обороны Эстонии Ханно Певкур сообщил в интервью Блумберг, что страны Евросоюза готовы выделить дополнительные средства, чтобы в срок поставить обещанный миллион снарядов Украине до марта. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. В МО РФ заявляли, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя. Западные СМИ ранее сообщали, что отчаяние царит в коридорах власти Украины на фоне растущей международной усталости от конфликта и нехватки западной помощи, Запад не ожидает успехов от Киева в 2024 году, так как украинские войска все больше истощаются.

https://ria.ru/20240206/ukraina-1925540524.html

https://ria.ru/20240131/vooruzheniya-1924645417.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, чехия, евросоюз