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Российские военные поразили склады ВСУ в 119 районах
Российские военные поразили склады ВСУ в 119 районах - РИА Новости, 07.02.2024
Российские военные поразили склады ВСУ в 119 районах
Российские военные за сутки поразили украинские склады авиационных средств поражения и горючего, сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T13:56
2024-02-07T13:56
2024-02-07T13:56
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Российские военные за сутки поразили украинские склады авиационных средств поражения и горючего, сообщило министерство обороны РФ. "Поражены склады авиационных средств поражения и горючего, живая сила и военная техника в 119 районах", - говорится в сводке военного ведомства.
РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные поразили склады ВСУ в 119 районах
Минобороны: российские военные поразили авиационные склады ВСУ в 119 районах