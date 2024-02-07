https://ria.ru/20240207/sklady-1925925360.html

Российские военные поразили склады ВСУ в 119 районах

Российские военные поразили склады ВСУ в 119 районах - РИА Новости, 07.02.2024

Российские военные поразили склады ВСУ в 119 районах

Российские военные за сутки поразили украинские склады авиационных средств поражения и горючего, сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T13:56

2024-02-07T13:56

2024-02-07T13:56

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Российские военные за сутки поразили украинские склады авиационных средств поражения и горючего, сообщило министерство обороны РФ. "Поражены склады авиационных средств поражения и горючего, живая сила и военная техника в 119 районах", - говорится в сводке военного ведомства.

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2024

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)