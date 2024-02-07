Рейтинг@Mail.ru
Российские военные поразили склады ВСУ в 119 районах - РИА Новости, 07.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:56 07.02.2024
https://ria.ru/20240207/sklady-1925925360.html
Российские военные поразили склады ВСУ в 119 районах
Российские военные поразили склады ВСУ в 119 районах - РИА Новости, 07.02.2024
Российские военные поразили склады ВСУ в 119 районах
Российские военные за сутки поразили украинские склады авиационных средств поражения и горючего, сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T13:56
2024-02-07T13:56
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/11/1839378225_0:31:2732:1568_1920x0_80_0_0_eceecc3b8e1de8fd5027b74a3cc7dc79.jpg
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Российские военные за сутки поразили украинские склады авиационных средств поражения и горючего, сообщило министерство обороны РФ. "Поражены склады авиационных средств поражения и горючего, живая сила и военная техника в 119 районах", - говорится в сводке военного ведомства.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/11/1839378225_245:0:2520:1706_1920x0_80_0_0_941f0563c0f9f9e2dbd023c502759f89.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные поразили склады ВСУ в 119 районах

Минобороны: российские военные поразили авиационные склады ВСУ в 119 районах

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня "Град" Вооруженных сил РФ
Реактивная система залпового огня Град Вооруженных сил РФ - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Реактивная система залпового огня "Град" Вооруженных сил РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Российские военные за сутки поразили украинские склады авиационных средств поражения и горючего, сообщило министерство обороны РФ.
"Поражены склады авиационных средств поражения и горючего, живая сила и военная техника в 119 районах", - говорится в сводке военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала