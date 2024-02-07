https://ria.ru/20240207/sistema-1925963554.html
Артамонов представил систему "Патронаж" для обращений за помощью
Артамонов представил систему "Патронаж" для обращений за помощью - РИА Новости, 07.02.2024
Артамонов представил систему "Патронаж" для обращений за помощью
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в среду поучаствовал в форуме национальных достижений "Социальная политика в интересах детства", где представил... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T16:17
2024-02-07T16:17
2024-02-07T16:17
липецкая область
игорь артамонов
семья
многодетная семья
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в среду поучаствовал в форуме национальных достижений "Социальная политика в интересах детства", где представил систему "Патронаж", сообщает пресс-служба регионального правительства. Артамонов представил липецкие практики применения цифровых технологий в сопровождении семей. В том числе, систему "Патронаж", которая создавалась для работы с семьями мобилизованных. "Платформа и институт соцкураторов позволили охватить 100% семей. Получив на сегодня почти 29 тысяч запросов, мы достигли показателя исполнения в 99%. Смогли сократить срок назначения выплат с 21 до 5 дней, а количество жалоб снизилось до 2%", – цитирует пресс-служба губернатора. По словам главы региона, электронный сервис показал свою эффективность и был расширен на другие категории. Сейчас к системе подключены многодетные семьи, беременные женщины, участники "Активного долголетия" и педагоги. Через "Патронаж" они круглосуточно могут обращаться за помощью и поддержкой. "Платформа цифровая, но в ее основе люди. Наши социальные кураторы. Благодаря платформе один сотрудник может оставаться на связи с большим количеством семей и оперативно решать все вопросы", – подчеркнул Артамонов. Губернатор добавил, что более 50 регионов заинтересовались липецкой системой "Патронаж" и собираются применять ее у себя.
https://ria.ru/20240207/proekt-1925871052.html
https://ria.ru/20240206/elets-1925617263.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов, семья, многодетная семья
Липецкая область, Игорь Артамонов, Семья, многодетная семья
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в среду поучаствовал в форуме национальных достижений "Социальная политика в интересах детства", где представил систему "Патронаж", сообщает пресс-служба регионального правительства.
Артамонов представил липецкие практики применения цифровых технологий в сопровождении семей. В том числе, систему "Патронаж", которая создавалась для работы с семьями мобилизованных.
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"Платформа и институт соцкураторов позволили охватить 100% семей. Получив на сегодня почти 29 тысяч запросов, мы достигли показателя исполнения в 99%. Смогли сократить срок назначения выплат с 21 до 5 дней, а количество жалоб снизилось до 2%", – цитирует пресс-служба губернатора.
По словам главы региона, электронный сервис показал свою эффективность и был расширен на другие категории. Сейчас к системе подключены многодетные семьи, беременные женщины, участники "Активного долголетия" и педагоги. Через "Патронаж" они круглосуточно могут обращаться за помощью и поддержкой.
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"Платформа цифровая, но в ее основе люди. Наши социальные кураторы. Благодаря платформе один сотрудник может оставаться на связи с большим количеством семей и оперативно решать все вопросы", – подчеркнул Артамонов
.
Губернатор добавил, что более 50 регионов заинтересовались липецкой системой "Патронаж" и собираются применять ее у себя.