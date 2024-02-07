https://ria.ru/20240207/siriya-1925826062.html

При атаке ЦАХАЛ на сирийский Хомс погибли несколько мирных жителей

При атаке ЦАХАЛ на сирийский Хомс погибли несколько мирных жителей - РИА Новости, 07.02.2024

При атаке ЦАХАЛ на сирийский Хомс погибли несколько мирных жителей

Несколько мирных жителей погибли и ранены в результате израильской ракетной атаки на Хомс, сообщило министерство обороны Сирии. РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T01:57

2024-02-07T01:57

2024-02-07T02:03

хомс (город)

сирия

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

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КАИР, 7 фев - РИА Новости. Несколько мирных жителей погибли и ранены в результате израильской ракетной атаки на Хомс, сообщило министерство обороны Сирии.Ранее сирийский государственный телеканал Al Akhbar сообщал, что средства ПВО Сирии отражают израильскую ракетную атаку на провинцию Хомс."Сегодня приблизительно в 00.30 израильский противник совершил воздушную агрессию со стороны к северу от Триполи (в Ливане – ред.), нанеся удары по ряду позиций в городе Хомс и (одноименной – ред.) провинции. Средства нашей противовоздушной обороны отреагировали на ракеты противника и сбили некоторые из них. В результате агрессии несколько мирных жителей погибли и ранены, нанесен ущерб государственной и частной собственности", - говорится в заявлении минобороны Сирии.

https://ria.ru/20240202/udar-1925023467.html

хомс (город)

сирия

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хомс (город), сирия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, триполи