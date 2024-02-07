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При атаке ЦАХАЛ на сирийский Хомс погибли несколько мирных жителей - РИА Новости, 07.02.2024
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01:57 07.02.2024 (обновлено: 02:03 07.02.2024)
https://ria.ru/20240207/siriya-1925826062.html
При атаке ЦАХАЛ на сирийский Хомс погибли несколько мирных жителей
При атаке ЦАХАЛ на сирийский Хомс погибли несколько мирных жителей - РИА Новости, 07.02.2024
При атаке ЦАХАЛ на сирийский Хомс погибли несколько мирных жителей
Несколько мирных жителей погибли и ранены в результате израильской ракетной атаки на Хомс, сообщило министерство обороны Сирии. РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T01:57
2024-02-07T02:03
хомс (город)
сирия
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
триполи
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КАИР, 7 фев - РИА Новости. Несколько мирных жителей погибли и ранены в результате израильской ракетной атаки на Хомс, сообщило министерство обороны Сирии.Ранее сирийский государственный телеканал Al Akhbar сообщал, что средства ПВО Сирии отражают израильскую ракетную атаку на провинцию Хомс."Сегодня приблизительно в 00.30 израильский противник совершил воздушную агрессию со стороны к северу от Триполи (в Ливане – ред.), нанеся удары по ряду позиций в городе Хомс и (одноименной – ред.) провинции. Средства нашей противовоздушной обороны отреагировали на ракеты противника и сбили некоторые из них. В результате агрессии несколько мирных жителей погибли и ранены, нанесен ущерб государственной и частной собственности", - говорится в заявлении минобороны Сирии.
https://ria.ru/20240202/udar-1925023467.html
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хомс (город), сирия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, триполи
Хомс (город), Сирия, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире, Триполи
При атаке ЦАХАЛ на сирийский Хомс погибли несколько мирных жителей

Минобороны Сирии: при обстреле Хомса со стороны ЦАХАЛ погибли несколько мирных

© Фото : SANAМашина скорой помощи в Сирии
Машина скорой помощи в Сирии - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© Фото : SANA
Машина скорой помощи в Сирии. Архивное фото
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КАИР, 7 фев - РИА Новости. Несколько мирных жителей погибли и ранены в результате израильской ракетной атаки на Хомс, сообщило министерство обороны Сирии.
Ранее сирийский государственный телеканал Al Akhbar сообщал, что средства ПВО Сирии отражают израильскую ракетную атаку на провинцию Хомс.
Солдаты Корпуса стражи исламской революции (КСИР) - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
СМИ: при ракетном ударе Израиля по Сирии погиб советник КСИР
2 февраля, 13:41
"Сегодня приблизительно в 00.30 израильский противник совершил воздушную агрессию со стороны к северу от ТриполиЛиване – ред.), нанеся удары по ряду позиций в городе Хомс и (одноименной – ред.) провинции. Средства нашей противовоздушной обороны отреагировали на ракеты противника и сбили некоторые из них. В результате агрессии несколько мирных жителей погибли и ранены, нанесен ущерб государственной и частной собственности", - говорится в заявлении минобороны Сирии.
 
Хомс (город)СирияОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ миреТриполи
 
 
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