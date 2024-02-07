https://ria.ru/20240207/sibsteklo-1925830990.html
Сибирский завод сэкономил 890 вагонов сырья, используя отходы стекла
Сибирский завод сэкономил 890 вагонов сырья, используя отходы стекла - РИА Новости, 07.02.2024
Сибирский завод сэкономил 890 вагонов сырья, используя отходы стекла
Завод "Сибирское стекло" в Новосибирской области (актив РАТМ холдинга) сэкономил в 2023 году почти 58 тысяч тонн минеральных ресурсов, используя отходы стекла,... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T03:49
2024-02-07T03:49
2024-02-07T03:49
новосибирская область
экономика
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/03/1595879208_485:600:3059:2048_1920x0_80_0_0_c6761d44b74ace53ec764051420cad32.jpg
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Завод "Сибирское стекло" в Новосибирской области (актив РАТМ холдинга) сэкономил в 2023 году почти 58 тысяч тонн минеральных ресурсов, используя отходы стекла, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. "В 2023 году на "Сибстекле" сэкономили 57,6 тысячи тонн минеральных ресурсов. Такой объем эквивалентен 890 железнодорожным вагонам: замещение природного сырья стекольными отходами является ключевым направлением реализации экологической повестки компании", - цитирует пресс-служба президента "РАТМ Холдинга" Эдуарда Тарана. По его словам, потребность завода во вторсырье в 2024 году составляет уже около 200 тысяч тонн, то есть в четыре раза больше, чем в 2023. Как отмечают в компании, применение стекольных отходов сокращает издержки производства, переплавлять стекло можно бесконечно, а на мусорных свалках оно разлагается более тысячи лет. "Сейчас при изготовлении коричневой тары в составе сырьевой смеси засыпают 50% стеклобоя, бесцветной – до 35%. Удвоить общий показатель мы намерены уже в 2024 году", - рассказал Таран. Ранее "Сибстекло" запустило производство первой в России сверхлегкой стеклянной бутылки, которая должна стимулировать бизнес переходить с пластика на более экологичный вид тары.
https://ria.ru/20231212/ekotekhnopark-1915271683.html
новосибирская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/03/1595879208_1015:596:2951:2048_1920x0_80_0_0_45acfb515516352f41f3c1f58a880837.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новосибирская область, экономика, россия
Новосибирская область, Экономика, Россия
Сибирский завод сэкономил 890 вагонов сырья, используя отходы стекла
"Сибстекло" сэкономило 890 вагонов природного сырья, используя отходы стекла
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Завод "Сибирское стекло" в Новосибирской области (актив РАТМ холдинга) сэкономил в 2023 году почти 58 тысяч тонн минеральных ресурсов, используя отходы стекла, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
«
"В 2023 году на "Сибстекле" сэкономили 57,6 тысячи тонн минеральных ресурсов. Такой объем эквивалентен 890 железнодорожным вагонам: замещение природного сырья стекольными отходами является ключевым направлением реализации экологической повестки компании", - цитирует пресс-служба президента "РАТМ Холдинга" Эдуарда Тарана.
По его словам, потребность завода во вторсырье в 2024 году составляет уже около 200 тысяч тонн, то есть в четыре раза больше, чем в 2023.
Как отмечают в компании, применение стекольных отходов сокращает издержки производства, переплавлять стекло можно бесконечно, а на мусорных свалках оно разлагается более тысячи лет.
"Сейчас при изготовлении коричневой тары в составе сырьевой смеси засыпают 50% стеклобоя, бесцветной – до 35%. Удвоить общий показатель мы намерены уже в 2024 году", - рассказал Таран.
Ранее "Сибстекло" запустило производство первой в России
сверхлегкой стеклянной бутылки, которая должна стимулировать бизнес переходить с пластика на более экологичный вид тары.
На Камчатке построят экотехнопарк по переработке отходов