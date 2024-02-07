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Сибирский завод сэкономил 890 вагонов сырья, используя отходы стекла - РИА Новости, 07.02.2024
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03:49 07.02.2024
https://ria.ru/20240207/sibsteklo-1925830990.html
Сибирский завод сэкономил 890 вагонов сырья, используя отходы стекла
Сибирский завод сэкономил 890 вагонов сырья, используя отходы стекла - РИА Новости, 07.02.2024
Сибирский завод сэкономил 890 вагонов сырья, используя отходы стекла
Завод "Сибирское стекло" в Новосибирской области (актив РАТМ холдинга) сэкономил в 2023 году почти 58 тысяч тонн минеральных ресурсов, используя отходы стекла,... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T03:49
2024-02-07T03:49
новосибирская область
экономика
россия
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Завод "Сибирское стекло" в Новосибирской области (актив РАТМ холдинга) сэкономил в 2023 году почти 58 тысяч тонн минеральных ресурсов, используя отходы стекла, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. "В 2023 году на "Сибстекле" сэкономили 57,6 тысячи тонн минеральных ресурсов. Такой объем эквивалентен 890 железнодорожным вагонам: замещение природного сырья стекольными отходами является ключевым направлением реализации экологической повестки компании", - цитирует пресс-служба президента "РАТМ Холдинга" Эдуарда Тарана. По его словам, потребность завода во вторсырье в 2024 году составляет уже около 200 тысяч тонн, то есть в четыре раза больше, чем в 2023. Как отмечают в компании, применение стекольных отходов сокращает издержки производства, переплавлять стекло можно бесконечно, а на мусорных свалках оно разлагается более тысячи лет. "Сейчас при изготовлении коричневой тары в составе сырьевой смеси засыпают 50% стеклобоя, бесцветной – до 35%. Удвоить общий показатель мы намерены уже в 2024 году", - рассказал Таран. Ранее "Сибстекло" запустило производство первой в России сверхлегкой стеклянной бутылки, которая должна стимулировать бизнес переходить с пластика на более экологичный вид тары.
https://ria.ru/20231212/ekotekhnopark-1915271683.html
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новосибирская область, экономика, россия
Новосибирская область, Экономика, Россия
Сибирский завод сэкономил 890 вагонов сырья, используя отходы стекла

"Сибстекло" сэкономило 890 вагонов природного сырья, используя отходы стекла

© Depositphotos.com / alezandroЛистовое стекло на заводе
Листовое стекло на заводе - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© Depositphotos.com / alezandro
Листовое стекло на заводе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Завод "Сибирское стекло" в Новосибирской области (актив РАТМ холдинга) сэкономил в 2023 году почти 58 тысяч тонн минеральных ресурсов, используя отходы стекла, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
«
"В 2023 году на "Сибстекле" сэкономили 57,6 тысячи тонн минеральных ресурсов. Такой объем эквивалентен 890 железнодорожным вагонам: замещение природного сырья стекольными отходами является ключевым направлением реализации экологической повестки компании", - цитирует пресс-служба президента "РАТМ Холдинга" Эдуарда Тарана.
По его словам, потребность завода во вторсырье в 2024 году составляет уже около 200 тысяч тонн, то есть в четыре раза больше, чем в 2023.
Как отмечают в компании, применение стекольных отходов сокращает издержки производства, переплавлять стекло можно бесконечно, а на мусорных свалках оно разлагается более тысячи лет.
"Сейчас при изготовлении коричневой тары в составе сырьевой смеси засыпают 50% стеклобоя, бесцветной – до 35%. Удвоить общий показатель мы намерены уже в 2024 году", - рассказал Таран.
Ранее "Сибстекло" запустило производство первой в России сверхлегкой стеклянной бутылки, которая должна стимулировать бизнес переходить с пластика на более экологичный вид тары.
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