https://ria.ru/20240207/shor-1926038705.html

Шор назвал вступление в ЕАЭС единственным спасением для Молдавии

Шор назвал вступление в ЕАЭС единственным спасением для Молдавии - РИА Новости, 07.02.2024

Шор назвал вступление в ЕАЭС единственным спасением для Молдавии

Единственным спасением для Молдавии станет присоединение к Евразийскому экономическому союзу, заявил председатель оппозиционной молдавской партии "Шор" Илан Шор РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T22:22

2024-02-07T22:22

2024-02-07T22:54

молдавия

кишинев

леонид калашников

россия

илан шор

евразийский экономический союз

евросоюз

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571714578_17:0:979:541_1920x0_80_0_0_3492e0ac158a27f89cd50de600753573.jpg

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Единственным спасением для Молдавии станет присоединение к Евразийскому экономическому союзу, заявил председатель оппозиционной молдавской партии "Шор" Илан Шор на встрече с главой комитета Госдумы по делам СНГ Леонидом Калашниковым. "Сегодня у Молдовы, я неоднократно это говорил и с большим удовольствием повторю здесь, единственное спасение — это открытое вступление в Евразийский экономический союз. Потому что сегодня именно Евразийский экономический союз и Россия являются единственным другом и спасителем для Республики Молдова", — сказал он.Шор добавил, что Россия сегодня может обеспечить его стране рынок сбыта для сельхозпродукции. Он также подчеркнул, что Запад пытается любыми путями втянуть Молдавию в войну, однако ей это совершенно не нужно. "Только за последнее время на сумасшедшее количество денег в Молдову ввезено оружие. Молдова — добрая, мирная страна, которая просто хочет жить мирно и хорошо. Нам не нужны войны. У нас маленькое население благодаря тем властям, которые (правят. — Прим. ред.) сегодня", — отметил политик.Шор также призвал "говорить правду в глаза" о том, что курс Молдавии должен быть направлен на восток."У нас состоится референдум (о вступлении в ЕС. — Прим. ред.). Я ни капли не сомневаюсь в том, что мы его выиграем. В том, что выиграет здравая сила. В том, что проевропейские силы, которые доказали уже, чего они хотят от Молдовы — это ухудшения жизни, втягивания в войну, что они проиграют, я в этом не сомневаюсь. Мы сделаем все для того, чтобы победить. Мы не боимся", — сказал он.Политик добавил, что верит в возможность "построить благополучную, счастливую Молдавию в тесных дружественных, родственных связях" с Россией и ЕАЭС. По его мнению, Евросоюз третий год правит в его стране. Шор подчеркнул, что нынешние власти Молдавии обманули русскоязычное население — людям до выборов обещали, что им будут помогать и представлять в том числе их интересы, однако этого не произошло. По его словам, ЕС "уничтожил и поставил на колени" республику, которая стала экономическим банкротом. "Движение в Европейский союз — это движение против. Против чего-то. Конкретно сегодня они воюют против России. На мой взгляд, движение в Евразийский союз — это движение за. За то, чтобы люди хорошо жили, за то, чтобы мы восстановили свои отношения, за то, чтобы мы могли вместе созидать, работать, строить, а главное — развивать и строить для людей, так, чтобы люди могли от этого жить хорошо и получать удовольствие", — отметил Шор.Действия же нынешних властей Молдавии в части ухудшения отношений с Россией, по мнению политика, направлены только на улучшение своего образа перед Европой и "увеличение своей собственной зарплаты и должности, которую они рассчитывают получить после переезда на Запад". Калашников, в свою очередь, поблагодарил Шора за его борьбу и подчеркнул, что Россия всегда будет реагировать на его идеи. Он также отметил мужество и принципиальный подход молдавского политика и пожелал ему и дальше сдерживать давление в отношении своей партии.Илан Шор — бизнесмен и супруг российской певицы Жасмин. В июне 2017-го его приговорили к семи с половиной годам тюрьмы из-за участия в деле о банковских махинациях. Оппозиционер опротестовал приговор, но ему запретили покидать территорию Молдавии.После февральских выборов 2019-го он как глава партии "Шор" стал депутатом, а затем выехал из страны, после чего его лишили депутатского иммунитета. Прокуратура завела три уголовных дела и объявила бизнесмена в международный розыск. Несмотря на это, во время досрочных парламентских выборов в июле 2021 года Шор снова стал депутатом и вернул иммунитет. Тем не менее в конце мая по инициативе Генпрокуратуры его вновь лишили этой привилегии из-за подозрений в отмывании денег и мошенничестве в особо крупных размерах.Сейчас бизнесмен находится в Израиле. Власти Молдавии не раз обсуждали с руководством страны возможность его экстрадиции. Официальный Тель-Авив, в свою очередь, заявил, что примет решение, будет Шор выслан на родину или станет отбывать наказание в Израиле, только после вынесения ему окончательного приговора.

https://ria.ru/20240207/shor-1926037945.html

https://ria.ru/20240207/otnosheniya-1926033880.html

https://ria.ru/20240202/molaviya-1924925296.html

https://ria.ru/20240112/moldaviya-1921032417.html

молдавия

кишинев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

молдавия, кишинев, леонид калашников, россия, илан шор, евразийский экономический союз, евросоюз, госдума рф