https://ria.ru/20240207/shkola-1925861689.html

Прокуратура проверит данные об избиении ученика на уроке в Воронеже

Прокуратура проверит данные об избиении ученика на уроке в Воронеже - РИА Новости, 07.02.2024

Прокуратура проверит данные об избиении ученика на уроке в Воронеже

Прокуратура начала проверку информации об избиении ученика шестого класса одноклассниками на уроке физкультуры в Воронеже. РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T10:17

2024-02-07T10:17

2024-02-07T10:17

происшествия

воронеж

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ВОРОНЕЖ, 7 фев - РИА Новости. Прокуратура начала проверку информации об избиении ученика шестого класса одноклассниками на уроке физкультуры в Воронеже. "Прокуратурой области организована проверка исполнения законодательства об образовании, а также об охране жизни и здоровья несовершеннолетних по распространенному в сети интернет сообщению об избиении учащегося в средней школе №77 г. Воронежа на уроке физкультуры. Согласно опубликованным данным, ребенок госпитализирован", - говорится в сообщении. Надзорное ведомство отмечает, что в образовательное учреждение выехали представители прокуратуры Левобережного района совместно с сотрудниками управления образования и молодежной политики Воронежа. В ходе проверки будет дана правовая оценка, в том числе, действиям сотрудников и администрации образовательного учреждения. Как информирует управление образования и молодежной политики Воронежа, проводится служебная проверка, в ходе которой будет установлено "соответствие указанной в обращении информации действительности" и изучены обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будут приняты "соответствующие меры". "Желаем скорейшего выздоровления пострадавшему ребенку", - говорится в сообщении управления.

https://ria.ru/20240130/bryansk-1924443483.html

воронеж

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, воронеж