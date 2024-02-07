https://ria.ru/20240207/shkola-1925861689.html
Прокуратура проверит данные об избиении ученика на уроке в Воронеже
Прокуратура проверит данные об избиении ученика на уроке в Воронеже - РИА Новости, 07.02.2024
Прокуратура проверит данные об избиении ученика на уроке в Воронеже
Прокуратура начала проверку информации об избиении ученика шестого класса одноклассниками на уроке физкультуры в Воронеже. РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T10:17
2024-02-07T10:17
2024-02-07T10:17
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 7 фев - РИА Новости. Прокуратура начала проверку информации об избиении ученика шестого класса одноклассниками на уроке физкультуры в Воронеже. "Прокуратурой области организована проверка исполнения законодательства об образовании, а также об охране жизни и здоровья несовершеннолетних по распространенному в сети интернет сообщению об избиении учащегося в средней школе №77 г. Воронежа на уроке физкультуры. Согласно опубликованным данным, ребенок госпитализирован", - говорится в сообщении. Надзорное ведомство отмечает, что в образовательное учреждение выехали представители прокуратуры Левобережного района совместно с сотрудниками управления образования и молодежной политики Воронежа. В ходе проверки будет дана правовая оценка, в том числе, действиям сотрудников и администрации образовательного учреждения. Как информирует управление образования и молодежной политики Воронежа, проводится служебная проверка, в ходе которой будет установлено "соответствие указанной в обращении информации действительности" и изучены обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будут приняты "соответствующие меры". "Желаем скорейшего выздоровления пострадавшему ребенку", - говорится в сообщении управления.
https://ria.ru/20240130/bryansk-1924443483.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, воронеж
Прокуратура проверит данные об избиении ученика на уроке в Воронеже
Прокуратура проверит данные об избиении ученика на уроке физкультуры в Воронеже
ВОРОНЕЖ, 7 фев - РИА Новости. Прокуратура начала проверку информации об избиении ученика шестого класса одноклассниками на уроке физкультуры в Воронеже.
"Прокуратурой области организована проверка исполнения законодательства об образовании, а также об охране жизни и здоровья несовершеннолетних по распространенному в сети интернет сообщению об избиении учащегося в средней школе №77 г. Воронежа
на уроке физкультуры. Согласно опубликованным данным, ребенок госпитализирован", - говорится в сообщении.
Надзорное ведомство отмечает, что в образовательное учреждение выехали представители прокуратуры Левобережного района совместно с сотрудниками управления образования и молодежной политики Воронежа. В ходе проверки будет дана правовая оценка, в том числе, действиям сотрудников и администрации образовательного учреждения.
Как информирует управление образования и молодежной политики Воронежа, проводится служебная проверка, в ходе которой будет установлено "соответствие указанной в обращении информации действительности" и изучены обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будут приняты "соответствующие меры".
"Желаем скорейшего выздоровления пострадавшему ребенку", - говорится в сообщении управления.
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