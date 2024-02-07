https://ria.ru/20240207/sheyk-1925969843.html

"Ее трудно догнать": Андрей Малахов восхитился успехами Ирины Шейк

"Ее трудно догнать": Андрей Малахов восхитился успехами Ирины Шейк - РИА Новости, 07.02.2024

"Ее трудно догнать": Андрей Малахов восхитился успехами Ирины Шейк

Телеведущий Андрей Малахов поделился в своем Telegram-канале редким снимком с супермоделью Ириной Шейк, сделанным в день открытия Олимпиады в Сочи. РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T16:48

2024-02-07T16:48

2024-02-07T17:02

шоубиз

новости шоу-бизнеса

ирина шейк

сочи

андрей малахов

олимпийские игры

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/07/1925969982_0:22:628:375_1920x0_80_0_0_d3b7a494b0ac9f5825e4c6f39ab10292.jpg

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Телеведущий Андрей Малахов поделился в своем Telegram-канале редким снимком с супермоделью Ириной Шейк, сделанным в день открытия Олимпиады в Сочи. "На фото (#наташапрости) я с Ириной Шайхлисламовой (в народе Шейк), которая несла на открытии XXII Зимних Олимпийских игр табличку нашей команды под крики стадиона: "Go Russia!", "Нас не догонят!". Сейчас, спустя десять лет, когда Ира не просто популярная модель, а главная звезда мировых светских хроник, ее действительно трудно догнать", — подписал фотографию Малахов. Шоумен добавил, что в тот день они с моделью сидели в одном из кафе Сочи и вспоминали свое детство. Ирина Шейк выросла городе Еманжелинск (Челябинская область), а Малахов в Апатитах (Мурманская область). Россиянка успешно строит карьеру модели с 2005 года. Она работает в Европе и США, где регулярно участвует в модных показах, а также в рекламных кампаниях известных брендов. Сейчас Ирина Шейк вместе с дочерью Леей живет в Нью-Йорке.

https://ria.ru/20230524/sheyk-1873603270.html

сочи

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости шоу-бизнеса, ирина шейк, сочи, андрей малахов, олимпийские игры