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"Ее трудно догнать": Андрей Малахов восхитился успехами Ирины Шейк - РИА Новости, 07.02.2024
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Шоубиз
 
16:48 07.02.2024 (обновлено: 17:02 07.02.2024)
https://ria.ru/20240207/sheyk-1925969843.html
"Ее трудно догнать": Андрей Малахов восхитился успехами Ирины Шейк
"Ее трудно догнать": Андрей Малахов восхитился успехами Ирины Шейк - РИА Новости, 07.02.2024
"Ее трудно догнать": Андрей Малахов восхитился успехами Ирины Шейк
Телеведущий Андрей Малахов поделился в своем Telegram-канале редким снимком с супермоделью Ириной Шейк, сделанным в день открытия Олимпиады в Сочи. РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T16:48
2024-02-07T17:02
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андрей малахов
олимпийские игры
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Телеведущий Андрей Малахов поделился в своем Telegram-канале редким снимком с супермоделью Ириной Шейк, сделанным в день открытия Олимпиады в Сочи. "На фото (#наташапрости) я с Ириной Шайхлисламовой (в народе Шейк), которая несла на открытии XXII Зимних Олимпийских игр табличку нашей команды под крики стадиона: "Go Russia!", "Нас не догонят!". Сейчас, спустя десять лет, когда Ира не просто популярная модель, а главная звезда мировых светских хроник, ее действительно трудно догнать", — подписал фотографию Малахов. Шоумен добавил, что в тот день они с моделью сидели в одном из кафе Сочи и вспоминали свое детство. Ирина Шейк выросла городе Еманжелинск (Челябинская область), а Малахов в Апатитах (Мурманская область). Россиянка успешно строит карьеру модели с 2005 года. Она работает в Европе и США, где регулярно участвует в модных показах, а также в рекламных кампаниях известных брендов. Сейчас Ирина Шейк вместе с дочерью Леей живет в Нью-Йорке.
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новости шоу-бизнеса, ирина шейк, сочи, андрей малахов, олимпийские игры
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Ирина Шейк, Сочи, Андрей Малахов, Олимпийские игры
"Ее трудно догнать": Андрей Малахов восхитился успехами Ирины Шейк

Андрей Малахов опубликовал совместный снимок с Ириной Шейк на Олимпиаде

© Малахов/TelegramИрина Шейк и Андрей Малахов
Ирина Шейк и Андрей Малахов
© Малахов/Telegram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Телеведущий Андрей Малахов поделился в своем Telegram-канале редким снимком с супермоделью Ириной Шейк, сделанным в день открытия Олимпиады в Сочи.
«
"На фото (#наташапрости) я с Ириной Шайхлисламовой (в народе Шейк), которая несла на открытии XXII Зимних Олимпийских игр табличку нашей команды под крики стадиона: "Go Russia!", "Нас не догонят!". Сейчас, спустя десять лет, когда Ира не просто популярная модель, а главная звезда мировых светских хроник, ее действительно трудно догнать", — подписал фотографию Малахов.
Шоумен добавил, что в тот день они с моделью сидели в одном из кафе Сочи и вспоминали свое детство. Ирина Шейк выросла городе Еманжелинск (Челябинская область), а Малахов в Апатитах (Мурманская область).

Россиянка успешно строит карьеру модели с 2005 года. Она работает в Европе и США, где регулярно участвует в модных показах, а также в рекламных кампаниях известных брендов.

Сейчас Ирина Шейк вместе с дочерью Леей живет в Нью-Йорке.
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ШоубизНовости шоу-бизнесаИрина ШейкСочиАндрей МалаховОлимпийские игры
 
 
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