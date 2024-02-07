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В Токио начался съезд с требованием возврата "северных территорий"

В Токио начался съезд с требованием возврата "северных территорий" - РИА Новости, 07.02.2024

В Токио начался съезд с требованием возврата "северных территорий"

Ежегодный "Всеяпонский съезд с требованием возврата северных территорий", как в Японии называют Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, открылся в Токио в связи с... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T05:49

2024-02-07T05:49

2024-02-07T05:56

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ТОКИО, 7 фев – РИА Новости. Ежегодный "Всеяпонский съезд с требованием возврата северных территорий", как в Японии называют Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, открылся в Токио в связи с отмечаемым 7 февраля в Японии "днем северных территорий". Трансляция съезда идет в прямом эфире в аккаунте исполнительного комитета съезда в YouTube. Съезд проводится каждый год. В нем традиционно принимают участие японские политики, с речью выступает премьер-министр страны. Выступление премьер-министра Японии Фумио Кисиды ожидается и сегодня. День "северных территорий" отмечается в Японии 7 февраля в годовщину подписания с Россией Симодского трактата 1855 года, по которому Японии отошли Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи - острова, возвращения которых она требует от России в послевоенный период. Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Существует точка зрения, что серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит. После того как Япония приняла несколько пакетов санкций против России в связи с ситуацией на Украине, МИД РФ 21 марта 2022 года заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору, прекращает безвизовые поездки граждан Японии на южные Курильские острова, выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.

https://ria.ru/20240131/yaponiya-1924491347.html

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япония, фумио кисида, youtube, россия, токио, в мире