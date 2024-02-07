https://ria.ru/20240207/sevpotoki-1925929839.html
Эксперт рассказал, почему страны ЕС не расследуют ЧП на "Северных потоках"
Эксперт рассказал, почему страны ЕС не расследуют ЧП на "Северных потоках" - РИА Новости, 07.02.2024
Эксперт рассказал, почему страны ЕС не расследуют ЧП на "Северных потоках"
Отказ Швеции вести расследование теракта на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2" показал, что страны Европы ищут любой повод, чтобы "сбросить с... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T14:13
2024-02-07T14:13
2024-02-07T15:22
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северный поток — 2
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Отказ Швеции вести расследование теракта на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2" показал, что страны Европы ищут любой повод, чтобы "сбросить с себя" эту необходимость, при этом Германии будет трудно "спустить дело на тормозах", так как пострадала немецкая собственность, предположил в разговоре с РИА Новости первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Игорь Ковалев. Прокурор Швеции Матс Юнгквист ранее заявил, что прокуратура Швеции прекращает расследование дела о взрывах на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2", так как оно не относится к юрисдикции страны. Он сообщил, что расследование продолжит Германия. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Те европейские страны, которые проводят расследование, они просто ищут любой удобный повод, чтобы расследование не проводить. В этом смысле позиция Швеции это лишний раз подчеркивает. Максимум, что они заявили, что шведские граждане к этому не причастны, значит все это не в нашей юрисдикции. Поэтому все это выглядит как стремление этот неудобный вопрос сбросить с себя и не проводить каких-то серьезных следственных действий или докопаться до истины", - рассказал Ковалев. Эксперт предположил, что, несмотря на продолжение расследования в Германии, узнать всю правду об инциденте вряд ли получится, так как подрыв трубопроводов был "военной операцией, которую могли провести очень небольшое количество стран в мире", а также из-за обвинений в адрес США, что "они эту операцию и провели". "Германии будет труднее "сбросить расследование", как это сделала Швеция. Фактически, это ("Северные потоки" – ред.) немецкая собственность, Германии был нанесен существенный экономический удар. Немцам, конечно, будет очень трудно, с одной стороны, спустить дело на тормозах, а с другой, не могут же они предъявить претензии администрации Байдена и США", - добавил он. Кроме того, по мнению эксперта, на фоне отказа Стокгольма от расследования, можно говорить о тенденции, что "многие резонансные преступления, в общем–то, не раскрываются, или расследования ни к чему серьезному не приводят". Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля 2023 года опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
https://ria.ru/20240207/rassledovanie-1925910033.html
https://ria.ru/20240206/severnyepotoki-1925701177.html
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в мире, европа, сша, игорь коваль, сеймур херш, дмитрий песков, северный поток, северный поток — 2, цены на нефть
В мире, Европа, США, Игорь Коваль, Сеймур Херш, Дмитрий Песков, Северный поток, Северный поток — 2, Цены на нефть
Эксперт рассказал, почему страны ЕС не расследуют ЧП на "Северных потоках"
Эксперт: страны Европы ищут поводы, чтобы не расследовать ЧП на "Севпотоках"
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Отказ Швеции вести расследование теракта на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2" показал, что страны Европы ищут любой повод, чтобы "сбросить с себя" эту необходимость, при этом Германии будет трудно "спустить дело на тормозах", так как пострадала немецкая собственность, предположил в разговоре с РИА Новости первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Игорь Ковалев.
Прокурор Швеции Матс Юнгквист ранее заявил, что прокуратура Швеции прекращает расследование дела о взрывах на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2", так как оно не относится к юрисдикции страны. Он сообщил, что расследование продолжит Германия.
Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
.
Кремль прокомментировал отказ Швеции от расследования по "Северным потокам"
«
"Те европейские страны, которые проводят расследование, они просто ищут любой удобный повод, чтобы расследование не проводить. В этом смысле позиция Швеции это лишний раз подчеркивает. Максимум, что они заявили, что шведские граждане к этому не причастны, значит все это не в нашей юрисдикции. Поэтому все это выглядит как стремление этот неудобный вопрос сбросить с себя и не проводить каких-то серьезных следственных действий или докопаться до истины", - рассказал Ковалев.
Эксперт предположил, что, несмотря на продолжение расследования в Германии, узнать всю правду об инциденте вряд ли получится, так как подрыв трубопроводов был "военной операцией, которую могли провести очень небольшое количество стран в мире", а также из-за обвинений в адрес США, что "они эту операцию и провели".
«
"Германии будет труднее "сбросить расследование", как это сделала Швеция. Фактически, это ("Северные потоки" – ред.) немецкая собственность, Германии был нанесен существенный экономический удар. Немцам, конечно, будет очень трудно, с одной стороны, спустить дело на тормозах, а с другой, не могут же они предъявить претензии администрации Байдена и США", - добавил он.
Кроме того, по мнению эксперта, на фоне отказа Стокгольма от расследования, можно говорить о тенденции, что "многие резонансные преступления, в общем–то, не раскрываются, или расследования ни к чему серьезному не приводят".
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном п
отоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш
8 февраля 2023 года опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден
по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США
не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
В МИД Польши не ответили на вопрос об исполнителе ЧП на "Северных потоках"