https://ria.ru/20240207/sevpotoki-1925894559.html

Швеция решила прекратить расследование по взрывам на "Северных потоках"

Швеция решила прекратить расследование по взрывам на "Северных потоках" - РИА Новости, 07.02.2024

Швеция решила прекратить расследование по взрывам на "Северных потоках"

Прокуратура Швеции прекращает расследование дела о взрывах на трубопроводах "Северные потоки", так как дело не относится к юрисдикции страны, заявил прокурор... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T12:05

2024-02-07T12:05

2024-02-07T13:32

швеция

северный поток

авария на "северных потоках"

в мире

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Прокуратура Швеции прекращает расследование дела о взрывах на трубопроводах "Северные потоки", так как дело не относится к юрисдикции страны, заявил прокурор Матс Юнгквист, его слова приводятся на сайте ведомства."Мы можем констатировать, что (на данное дело. — Прим. ред.) шведская юрисдикция не распространяется", — сказал он.В прокуратуре отметили, что предварительное расследование прекратили, так как преступление не было направлено против безопасности королевства, общественной деятельности или других норм права.Юнгквист подчеркнул, что "расследование было систематическим и тщательным", ведомство провело обширное обследование места преступления и несколько допросов."Основной целью расследования было установление возможной причастности граждан Швеции к акту или использования шведской территории для совершения акта, что могло навредить шведским интересам или ее безопасности. <…> У властей есть ясное представление насчет инцидента, что не было обнаружено ничего, указывающего на причастность Швеции или шведских граждан к атаке, которая была осуществлена в международных водах", — добавили в ведомстве.Прокуратура Швеции также сообщила, что передала властям Германии материалы, которые могут быть использованы как доказательства в расследовании ФРГ по "Северным потокам". В ведомстве отметили, что у них было углубленное сотрудничество с расследованием, которое проводил Берлин.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал примечательным отказ Швеции от расследования по "Северным потокам". Как напомнил представитель Кремля, из-за теракта на газопроводах очень многое потеряла Германия, поэтому надо смотреть, насколько скрупулезно к расследованию подойдет ФРГ.Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" — произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.Американский журналист, лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш 8 февраля 2023 года опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.

https://ria.ru/20240207/germaniya-1925821068.html

https://ria.ru/20240207/shvetsiya-1925831121.html

https://ria.ru/20240206/severnyepotoki-1925659917.html

швеция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

швеция, северный поток, авария на "северных потоках", в мире