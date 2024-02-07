https://ria.ru/20240207/severnyepotoki-1925908035.html

Кремль будет следить за всеми расследованиями ЧП на "Северных потоках"

Кремль будет следить за всеми расследованиями ЧП на "Северных потоках" - РИА Новости, 07.02.2024

Кремль будет следить за всеми расследованиями ЧП на "Северных потоках"

Россия будет следить, как и где будут проводиться расследования ЧП на "Северных потоках", до сих пор с нами отказывались делиться информацией, заявил... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T12:59

2024-02-07T12:59

2024-02-07T13:02

россия

научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"

северный поток

в мире

швеция

дмитрий песков

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Россия будет следить, как и где будут проводиться расследования ЧП на "Северных потоках", до сих пор с нами отказывались делиться информацией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Прокуратура Швеции прекратила расследование дела о взрывах на трубопроводах "Северные потоки", так как дело не относится к юрисдикции страны, подозреваемых в причастности к диверсии среди шведских граждан не установлено, заявил расследующий в стране данное дело прокурор Матс Юнгквист.Журналисты спросили Пескова, что после этого решения собирается предпринять Россия."Россия неоднократно запрашивала информацию о ходе следствия, о том, что удалось выяснить. Но в этой информации ей было отказано и отказывается до сих пор. Поэтому мы будем следить, как дальше и где дальше будут проводиться следственные действия, и уже принимать решения", - ответил Песков."До сих пор они отказывались делиться с нами какой-либо информацией на этот счет. И сейчас предпочли просто свернуть это дело", - заключил он.

https://ria.ru/20240207/rassledovanie-1925906107.html

https://ria.ru/20240207/shvetsiya-1925831121.html

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россия, научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами", северный поток, в мире, швеция, дмитрий песков