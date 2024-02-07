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Кремль будет следить за всеми расследованиями ЧП на "Северных потоках" - РИА Новости, 07.02.2024
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12:59 07.02.2024 (обновлено: 13:02 07.02.2024)
https://ria.ru/20240207/severnyepotoki-1925908035.html
Кремль будет следить за всеми расследованиями ЧП на "Северных потоках"
Кремль будет следить за всеми расследованиями ЧП на "Северных потоках" - РИА Новости, 07.02.2024
Кремль будет следить за всеми расследованиями ЧП на "Северных потоках"
Россия будет следить, как и где будут проводиться расследования ЧП на "Северных потоках", до сих пор с нами отказывались делиться информацией, заявил... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T12:59
2024-02-07T13:02
россия
научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"
северный поток
в мире
швеция
дмитрий песков
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Россия будет следить, как и где будут проводиться расследования ЧП на "Северных потоках", до сих пор с нами отказывались делиться информацией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Прокуратура Швеции прекратила расследование дела о взрывах на трубопроводах "Северные потоки", так как дело не относится к юрисдикции страны, подозреваемых в причастности к диверсии среди шведских граждан не установлено, заявил расследующий в стране данное дело прокурор Матс Юнгквист.Журналисты спросили Пескова, что после этого решения собирается предпринять Россия."Россия неоднократно запрашивала информацию о ходе следствия, о том, что удалось выяснить. Но в этой информации ей было отказано и отказывается до сих пор. Поэтому мы будем следить, как дальше и где дальше будут проводиться следственные действия, и уже принимать решения", - ответил Песков."До сих пор они отказывались делиться с нами какой-либо информацией на этот счет. И сейчас предпочли просто свернуть это дело", - заключил он.
https://ria.ru/20240207/rassledovanie-1925906107.html
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россия, научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами", северный поток, в мире, швеция, дмитрий песков
Россия, Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ", Северный поток, В мире, Швеция, Дмитрий Песков
Кремль будет следить за всеми расследованиями ЧП на "Северных потоках"

Песков: Россия проследит, где и как будут расследовать ЧП на "Северных потоках"

© Фото : Forsvaret/Rune DyrholmМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© Фото : Forsvaret/Rune Dyrholm
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Россия будет следить, как и где будут проводиться расследования ЧП на "Северных потоках", до сих пор с нами отказывались делиться информацией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Прокуратура Швеции прекратила расследование дела о взрывах на трубопроводах "Северные потоки", так как дело не относится к юрисдикции страны, подозреваемых в причастности к диверсии среди шведских граждан не установлено, заявил расследующий в стране данное дело прокурор Матс Юнгквист.
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
Швеция не будет комментировать расследование по "Северным потокам"
12:51
Журналисты спросили Пескова, что после этого решения собирается предпринять Россия.
"Россия неоднократно запрашивала информацию о ходе следствия, о том, что удалось выяснить. Но в этой информации ей было отказано и отказывается до сих пор. Поэтому мы будем следить, как дальше и где дальше будут проводиться следственные действия, и уже принимать решения", - ответил Песков.
"До сих пор они отказывались делиться с нами какой-либо информацией на этот счет. И сейчас предпочли просто свернуть это дело", - заключил он.
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
Немцы пришли в ярость из-за планов Швеции по "Северным потокам"
03:49
 
РоссияНаучно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ"Северный потокВ миреШвецияДмитрий Песков
 
 
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