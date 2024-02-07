https://ria.ru/20240207/seti-1925872545.html
Волонтеры из Заполярного плетут невидимые маскировочные сети
Волонтеры из Заполярного плетут невидимые маскировочные сети - РИА Новости, 07.02.2024
Волонтеры из Заполярного плетут невидимые маскировочные сети
Народный фронт в Мурманской области передал волонтерам из города Заполярный 11 рулонов спанбонда, из которых будет сплетено 30 невидимых для тепловизоров сетей, РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T10:54
2024-02-07T10:54
2024-02-07T10:54
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мурманская область
заполярный
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МУРМАНСК, 7 фев – РИА Новости. Народный фронт в Мурманской области передал волонтерам из города Заполярный 11 рулонов спанбонда, из которых будет сплетено 30 невидимых для тепловизоров сетей, сообщил оперативный штаб региона. "Мастерицам общественной организации "Бойцы Zаполярья" из Заполярного передали 11 рулонов современного укрывного материала для изготовления маскировочных сетей участникам спецоперации", - говорится в сообщении. Материал приобрел Народный фронт Мурманской области на средства, собранные неравнодушными северянами. Отмечается, что маскировочные сети из этого материала получаются прочными и эффективными. Одна ячейка выдерживает нагрузку в 30 килограммов. Кроме того, спанбонд хорошо удерживает тепло, пропускает солнечный свет, а также невидим для тепловизора. "Материал уже пустили в работу. По словам мастериц, из 11 рулонов спанбонда получится 30 сетей", - отметили в оперштабе.
https://ria.ru/20240207/spetsoperatsiya-1925753244.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мурманская область, заполярный
Надежные люди, Мурманская область, Заполярный
Волонтеры из Заполярного плетут невидимые маскировочные сети
Волонтеры из Заполярного плетут невидимые для тепловизора маскировочные сети
МУРМАНСК, 7 фев – РИА Новости. Народный фронт в Мурманской области передал волонтерам из города Заполярный 11 рулонов спанбонда, из которых будет сплетено 30 невидимых для тепловизоров сетей, сообщил оперативный штаб региона.
"Мастерицам общественной организации "Бойцы Zаполярья" из Заполярного передали 11 рулонов современного укрывного материала для изготовления маскировочных сетей участникам спецоперации", - говорится в сообщении. Материал приобрел Народный фронт Мурманской области на средства, собранные неравнодушными северянами.
Отмечается, что маскировочные сети из этого материала получаются прочными и эффективными. Одна ячейка выдерживает нагрузку в 30 килограммов. Кроме того, спанбонд хорошо удерживает тепло, пропускает солнечный свет, а также невидим для тепловизора.
"Материал уже пустили в работу. По словам мастериц, из 11 рулонов спанбонда получится 30 сетей", - отметили в оперштабе.
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