https://ria.ru/20240207/seti-1925872545.html

Волонтеры из Заполярного плетут невидимые маскировочные сети

Волонтеры из Заполярного плетут невидимые маскировочные сети - РИА Новости, 07.02.2024

Волонтеры из Заполярного плетут невидимые маскировочные сети

Народный фронт в Мурманской области передал волонтерам из города Заполярный 11 рулонов спанбонда, из которых будет сплетено 30 невидимых для тепловизоров сетей, РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T10:54

2024-02-07T10:54

2024-02-07T10:54

надежные люди

мурманская область

заполярный

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/07/1925857799_0:57:1029:636_1920x0_80_0_0_fda003027bbeb37127861ef69ed17858.jpg

МУРМАНСК, 7 фев – РИА Новости. Народный фронт в Мурманской области передал волонтерам из города Заполярный 11 рулонов спанбонда, из которых будет сплетено 30 невидимых для тепловизоров сетей, сообщил оперативный штаб региона. "Мастерицам общественной организации "Бойцы Zаполярья" из Заполярного передали 11 рулонов современного укрывного материала для изготовления маскировочных сетей участникам спецоперации", - говорится в сообщении. Материал приобрел Народный фронт Мурманской области на средства, собранные неравнодушными северянами. Отмечается, что маскировочные сети из этого материала получаются прочными и эффективными. Одна ячейка выдерживает нагрузку в 30 килограммов. Кроме того, спанбонд хорошо удерживает тепло, пропускает солнечный свет, а также невидим для тепловизора. "Материал уже пустили в работу. По словам мастериц, из 11 рулонов спанбонда получится 30 сетей", - отметили в оперштабе.

https://ria.ru/20240207/spetsoperatsiya-1925753244.html

мурманская область

заполярный

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

мурманская область, заполярный