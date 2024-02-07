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Вучич рассказал, чем украинцы в Сербии отличаются от россиян - РИА Новости, 07.02.2024
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19:59 07.02.2024 (обновлено: 22:38 07.02.2024)
https://ria.ru/20240207/serbiya-1926024002.html
Вучич рассказал, чем украинцы в Сербии отличаются от россиян
Вучич рассказал, чем украинцы в Сербии отличаются от россиян - РИА Новости, 07.02.2024
Вучич рассказал, чем украинцы в Сербии отличаются от россиян
Украинцы, живущие в Сербии, в основном русскоязычные и поддерживают политику президента РФ Владимира Путина, в отличие от приехавших россиян, заявил сербский... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T19:59
2024-02-07T22:38
в мире
сербия
россия
александр вучич
украина
владимир путин
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БЕЛГРАД, 7 фев — РИА Новости. Украинцы, живущие в Сербии, в основном русскоязычные и поддерживают политику президента РФ Владимира Путина, в отличие от приехавших россиян, заявил сербский президент Александр Вучич. Министр обороны Германии Борис Писториус находится в Сербии с рабочим визитом. Ранее он посетил Приштину, где встречался с косовоалбанским руководством и сообщил об увеличении ФРГ своего контингента в составе военной миссии НАТО (KFOR). "Россиян в Сербии немного, но интересно, что эти россияне в Сербии в основном ориентированы против президента Путина. Интересно также, что украинцы, которые в Сербии — в основном русскоговорящие, намного больше настроены в пользу президента Путина. Это небольшое число, около 45-50 тысяч", — заявил Вучич после разговора с главой МО ФРГ, но не уточнил, к кому именно относятся эти цифры. "Что касается российского влияния, буду предельно ясен: экономическое влияние несравнимо меньше, чем германское, несопоставимо. Что касается политического влияния, не могу говорить обо всех акторах, возможно, на кого-то имеют влияние, на кого-то — нет. На главу правительства, на главу скупщины (парламента), на президента республики никто, кроме граждан Сербии, не имеет никакого влияния. Горжусь тем, что представляю свободную и независимую страну", — подчеркнул сербский лидер и добавил, что ему "не может приказывать никто из Вашингтона, Москвы или Берлина".
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в мире, сербия, россия, александр вучич, украина, владимир путин
В мире, Сербия, Россия, Александр Вучич, Украина, Владимир Путин
Вучич рассказал, чем украинцы в Сербии отличаются от россиян

Вучич: украинцы в Сербии, в отличие от россиян, в основном поддерживают Путина

© РИА Новости / Григорий СысоевВид на Белград
Вид на Белград - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Вид на Белград. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 7 фев — РИА Новости. Украинцы, живущие в Сербии, в основном русскоязычные и поддерживают политику президента РФ Владимира Путина, в отличие от приехавших россиян, заявил сербский президент Александр Вучич.
Министр обороны Германии Борис Писториус находится в Сербии с рабочим визитом. Ранее он посетил Приштину, где встречался с косовоалбанским руководством и сообщил об увеличении ФРГ своего контингента в составе военной миссии НАТО (KFOR).
"Россиян в Сербии немного, но интересно, что эти россияне в Сербии в основном ориентированы против президента Путина. Интересно также, что украинцы, которые в Сербии — в основном русскоговорящие, намного больше настроены в пользу президента Путина. Это небольшое число, около 45-50 тысяч", — заявил Вучич после разговора с главой МО ФРГ, но не уточнил, к кому именно относятся эти цифры.
"Что касается российского влияния, буду предельно ясен: экономическое влияние несравнимо меньше, чем германское, несопоставимо. Что касается политического влияния, не могу говорить обо всех акторах, возможно, на кого-то имеют влияние, на кого-то — нет. На главу правительства, на главу скупщины (парламента), на президента республики никто, кроме граждан Сербии, не имеет никакого влияния. Горжусь тем, что представляю свободную и независимую страну", — подчеркнул сербский лидер и добавил, что ему "не может приказывать никто из Вашингтона, Москвы или Берлина".
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В миреСербияРоссияАлександр ВучичУкраинаВладимир Путин
 
 
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