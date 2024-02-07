Госдеп США назвал перенос выборов президента Сенегала незаконным
Миллер: Госдеп США не может считать перенос выборов президента Сенегала законным
© AP Photo / Stefan KleinowitzСотрудники полиции Сенегала применяют слезоточивый газ против протестующих в Дакаре
© AP Photo / Stefan Kleinowitz
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Американский госдеп заявил, что не может считать перенос президентских выборов в Сенегале, которые должны были состояться 25 февраля 2024 года, на 15 декабря этого года законным.
Ранее парламент Сенегала принял закон о переносе президентских выборов, запланированных на февраль, на 15 декабря 2024 года, при этом депутатов от оппозиции силой вывели из зала заседаний перед голосованием.
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"Нас особенно беспокоят сообщения о том, что правоохранители силой удалили членов парламента, которые выступили против законопроекта по переносу выборов, из чего следует, что голосование в национальном собрании не может считаться законным, учитывая условия, в которых оно проводилось", - говорится в заявлении представителя госдепа Мэттью Миллера.
Согласно заявлению, США призывают Сенегал провести выборы президента в соответствии со своей конституцией и избирательным законодательством. Госдеп призывает правительство Сенегала восстановить доступ к интернету и обеспечить свободу собрания и самовыражения, в том числе для прессы.
Как говорится в заявлении, США в ближайшие дни будут в контакте со всеми сторонами и партнерами в регионе.
В понедельник службы правопорядка Сенегала разогнали митинг перед зданием парламента с применением слезоточивого газа. Митинг был созван оппозицией в знак протеста против переноса президентских выборов в стране. С вечера воскресенья министерство связи Сенегала приостановило работу мобильного интернета, ссылаясь на "размещенные в социальных сетях сообщения, разжигающие ненависть". В столице страны Дакаре был введен всеобщий запрет на использование гражданами мотоциклов с 18.00, за исключением военнослужащих, представителей сил правопорядка и медицинских работников.